Frauscher e Porsche insieme per l'innovativo 850 Fantom: lusso e tecnologia a bordo

Un'anteprima imperdibile arriva dal cantiere nautico Frauscher, che svela il suo ultimo gioiello: l'850 Fantom, realizzato in collaborazione con il prestigioso marchio automobilistico Porsche. Questa nuova imbarcazione elettrica sarà presentata alla fiera boot Düsseldorf nel gennaio 2025, e promette di stabilire nuovi standard nel settore della nautica di lusso grazie a un design accattivante e a prestazioni eccezionali.

Caratteristiche e design del nuovo Frauscher x Porsche 850 Fantom

L'850 Fantom si distingue per le sue dimensioni generose, con una lunghezza di 8,67 metri e una larghezza di 2,49 metri, progettata per offrire il massimo comfort durante mini crociere su laghi e acque calme. Capace di ospitare fino a sette persone, quest'imbarcazione non è solo bella, ma estremamente performante, vantando un'accelerazione rapida e una velocità massima dichiarata di ben 90 km/h.

Rispetto al suo predecessore, il Fantom Air, l'850 Fantom dispone di un ponte di prua coperto e di una cabina inferiore che permette di pernottare a bordo, trasformando ogni uscita in un'esperienza memorabile. L'approccio di design ha voluto esaltare praticità e stile, creando uno spazio che unisce eleganza e funzionalità.

Potenza e tecnologia all'avanguardia

Al cuore del Frauscher x Porsche 850 Fantom si trova un powertrain elettrico derivato dalla Porsche Macan Turbo, in grado di erogare una potenza massima di 400 kW. Questo sistema propulsivo, controllato tramite un'unità Z-drive con comandi impermeabili firmati Porsche, è stato appositamente ottimizzato per le peculiarità della navigazione.

L'innovazione non si ferma qui: l'elettronica di potenza avanzata e l'uso di carburo di silicio nell'inverter garantiscono prestazioni superiori. Per garantire stabilità e comfort durante la navigazione, la batteria è montata su un innovativo sistema di sospensioni progettato per assorbire gli urti generati dalle onde e dalle elevate velocità. Questa attenzione al dettaglio è ciò che rende ogni viaggio un'esperienza confortevole e indimenticabile.

Interni di lusso firmati Studio F.A. Porsche

Gli interni del Frauscher x Porsche 850 Fantom sono stati curati con la massima attenzione estetica e funzionale, frutto della collaborazione con Studio F.A. Porsche e Style Porsche. La parte posteriore dell'imbarcazione è dotata di una zona lounge rivestita di cuscini dove è possibile prendere il sole, creando un'atmosfera di relax e benessere.

La plancia di comando è equipaggiata con un volante proveniente direttamente dalla Macan, abbinato a sedili dal design distintivo di Porsche, che presentano loghi sui poggiatesta. Questo mix di eleganza e comfort conferisce all'850 Fantom un carattere unico, rendendolo l'ideale per gli amanti della navigazione che desiderano unire lusso e tecnologia.

Produzione e prezzo dell'850 Fantom

Il cantiere austriaco Frauscher sarà responsabile della produzione di tutti gli esemplari dell'850 Fantom presso la sua sede di Ohlsdorf. Il primo modello, verniciato nel raffinato colore Porsche Oakgreen Metallic Neo, sarà presentato al pubblico alla fiera boot Düsseldorf nel gennaio 2025, attirando l'attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

Per quanto riguarda il prezzo, il Frauscher x Porsche 850 Fantom avrà un costo di partenza fissato a 572.934 euro. Questa imbarcazione di lusso rappresenta non solo un'incredibile fusione fra la maestria nautica di Frauscher e la tecnologia automobilistica di Porsche, ma anche un'opportunità imperdibile per tutti coloro che cercano un'esperienza di navigazione senza pari.