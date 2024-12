Foxconn pronta a lanciare i display microLED: un passo avanti nella tecnologia di Apple entro il 2025

Foxconn, partner di riferimento di Apple, ha svelato la sua intenzione di avviare la produzione di massa dei display microLED entro la fine del 2025. Questa innovativa tecnologia sta per rivoluzionare il modo in cui i dispositivi elettronici si presentano e funzionano, promettendo performance visive senza precedenti e un miglioramento significativo rispetto alle tecnologie attualmente in uso.

La transizione tecnologica di Apple

Il percorso tecnologico di Apple è caratterizzato da continui miglioramenti e innovazioni nel settore dei display. Nonostante l'azienda stia ancora completando il passaggio agli schermi OLED, non ha perso di vista il futuro. La storia recente include:

LCD con retroilluminazione tradizionale : impiegati nei primi modelli di iPhone e iPad , hanno rappresentato i fondamenti dei display moderni.

: impiegati nei primi modelli di e , hanno rappresentato i fondamenti dei display moderni. LCD con retroilluminazione mini-LED : utilizzati su prodotti come alcuni MacBook e iPad Pro , hanno introdotto migliorie in termini di qualità dell’immagine.

: utilizzati su prodotti come alcuni e , hanno introdotto migliorie in termini di qualità dell’immagine. OLED: attualmente in uso su Apple Watch, iPhone e iPad di ultima generazione, i MacBook potrebbero ottenere questo aggiornamento tecnologico nel 2026.

Con l'introduzione del microLED, Apple mira a superare i limiti esistenti, garantendo una luminosità superiore, colori più vividi e una maggiore efficienza energetica. Uno dei principali vantaggi di questa tecnologia è l'eliminazione del problema del burn-in, frequente sugli schermi OLED. Apple intende applicare questa tecnologia nei suoi futuri dispositivi, con l'Apple Watch come potenziale primo prodotto ad avvalersene, anche se i tempi di lancio sono attualmente incerti.

Collaborazione strategica di Foxconn

Foxconn ha recentemente annunciato una partnership con Porotech, un’azienda innovativa nel settore del nitruro di gallio . L'obiettivo comune è accelerare lo sviluppo e la produzione di display microLED, con particolare attenzione ai visori per la realtà aumentata. Questa alleanza si propone di realizzare schermi ad alte prestazioni, contraddistinti da luminosità eccezionali e un design compatto, perfetti per i dispositivi AR.

Inoltre, Foxconn ha svelato i suoi piani per costruire una linea di produzione dedicata ai wafer microLED a Taichung. L'inizio della produzione di massa è previsto per il quarto trimestre del 2025, il che fa pensare che i primi dispositivi con questa tecnologia potrebbero arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2026.

Vantaggi della tecnologia microLED

La tecnologia microLED si distingue per i vantaggi significativi rispetto ai display OLED e mini-LED. I principali benefici includono:

Luminosità superiore : i microLED offrono livelli di luminosità che li rendono ideali anche per l'uso in ambienti luminosi.

: i offrono livelli di luminosità che li rendono ideali anche per l'uso in ambienti luminosi. Maggiore contrasto : ciò consente una visione più chiara e definita, aumentando il comfort visivo.

: ciò consente una visione più chiara e definita, aumentando il comfort visivo. Efficienza energetica migliorata : questa caratteristica contribuisce ad allungare la durata della batteria dei dispositivi.

: questa caratteristica contribuisce ad allungare la durata della batteria dei dispositivi. Disappearance of burn-in : l'assenza di questo problema, problematico degli OLED , rappresenta un grosso vantaggio.

: l'assenza di questo problema, problematico degli , rappresenta un grosso vantaggio. Durata maggiore: i display microLED hanno una vita utile prolungata, rendendo i dispositivi più duraturi nel tempo.

Grazie a queste caratteristiche, il microLED si prospetta come una scelta ideale per dispositivi avanguardistici come i visori per realtà aumentata e virtuale, che richiedono display ad alte prestazioni e sofisticati.

Le potenziali applicazioni future

Anche se Foxconn non ha esplicitamente nominato Apple, è evidente che la tecnologia microLED sarà probabilmente utilizzata per i futuri dispositivi dell’azienda di Cupertino. Le possibili applicazioni della nuova tecnologia includono:

Visori AR/VR : i dispositivi progettati per la realtà aumentata o virtuale potrebbero essere tra i primi a beneficiare di questa innovazione.

: i dispositivi progettati per la o potrebbero essere tra i primi a beneficiare di questa innovazione. Apple Watch : l'aggiornamento ai microLED potrebbe migliorare la visibilità e l'efficienza energetica, facendo fare un passo avanti significativo al celebre smartwatch.

: l'aggiornamento ai potrebbe migliorare la visibilità e l'efficienza energetica, facendo fare un passo avanti significativo al celebre smartwatch. iPhone e iPad: dispositivi fondamentali per Apple che potrebbero integrare il microLED in fasi successive, evolvendo rispetto ai modelli precedenti.

La collaborazione tra Foxconn e Porotech per la realizzazione di microLED potrebbe essere un cambiamento epocale nel panorama dei dispositivi tecnologici, promettendo un futuro ricco di innovazioni nella visione e nell'esperienza dell'utente.