Flsun T1 Pro: la stampante 3D Delta veloce e ideale per modelli di grandi dimensioni

La Flsun T1 Pro rappresenta una validissima opzione nel panorama delle stampanti 3D FDM Delta, proponendo prestazioni elevate in un formato più contenuto rispetto al modello Flsun S1. Con un'impressionante velocità di 1000 mm/s e un'accelerazione di 30000 mm/s², questa stampante è adatta a chi cerca di ottimizzare i tempi di creazione dei modelli 3D. In questo articolo esploreremo la facilità di assemblaggio, le funzionalità e il risultato delle stampe eseguite, offrendo un'analisi completa del dispositivo.

Assemblaggio e avvio del dispositivo

L'assemblaggio della Flsun T1 Pro richiede del tempo, poiché il prodotto arriva in scatola smontato. Per un utente alle prime armi, il montaggio potrebbe richiedere fino a due ore, mentre gli utenti più esperti potrebbero terminare l'operazione in un'ora. Le istruzioni allegate non sono molto dettagliate; presentano immagini piccole e descrizioni insufficienti. Un consiglio utile è di seguire un video tutorial su piattaforme come YouTube, dove il processo di assemblaggio è spiegato passo passo.

Per montare il dispositivo, si inizia con il posizionamento della base e l'installazione dei tre montanti. Successivamente si fissa la parte superiore per garantire la stabilità della struttura. Poi si effettua l'installazione dell'estrusore, precedentemente montato sulle braccia di movimento, seguita dal collegamento dei vari cavi e dal posizionamento della videocamera e dello schermo touch. È fondamentale prestare attenzione ai dettagli, come l'inserimento di piccoli spaziatori vicino all'estrusore, un passaggio facilmente trascurabile.

In seguito, l'utente dovrà calibrare il piatto e il sistema che compensa le vibrazioni prima di poter procedere con la stampa. Il touchscreen offre la possibilità di eseguire questa operazione, richiedendo solo pazienza per il buon esito della procedura. Una volta completati questi passaggi, si prosegue con l'inserimento del filamento, che prevede semplicemente di posizionare la bobina sull'apposito supporto e guidare il filamento verso l'estrusore.

Funzionalità di stampa e controllo remoto

Una delle caratteristiche notevoli della Flsun T1 Pro è la sua capacità di funzionare in modalità stand-alone. Grazie al software integrato e all'interfaccia touchscreen intuitiva, è possibile gestire comodamente le operazioni di stampa. Il menu è ben organizzato e di facile utilizzo, rendendo semplice l'inserimento del file da stampare tramite una chiavetta USB oppure la memoria interna della stampante.

In occasione della stampa, l’utente può scegliere di ricalibrare il piatto o il sistema di compensazione delle vibrazioni e ha anche l'opzione di registrare un time-lapse della stampa, sebbene la qualità di questo video sia solo discreta. Per coloro che possiedono una rete Wi-Fi, è possibile collegare la stampante per aggiornamenti firmware e per controllarne l'interfaccia via browser, permettendo operazioni più complesse anche se potrebbe risultare più difficile da utilizzare.

Tramite lo slicer Flsun Slicer, basato su Slic3r, è possibile caricare direttamente il file nella memoria della stampante. Tuttavia, va notato che il software ha ancora margini di miglioramento, soprattutto rispetto ad altri slicer sul mercato.

Caratteristiche distintive e prestazioni

La Flsun T1 Pro si distingue per un design chiuso e l'inserimento di un filtro HEPA a carboni attivi. Questo la rende adatta ad ambienti in cui si potrebbero generare sostanze volatili durante la stampa. Il firmware utilizzato è Klipper, che offre vantaggi in termini di operatività e velocità. La stampante è dotata anche di una telecamera che, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, monitora il processo di stampa per individuare problemi.

Uno dei punti di forza della T1 Pro è l’algoritmo di input shaping, che riduce le vibrazioni durante la stampa, contribuendo a migliorare la qualità dei dettagli. In aggiunta, la striscia LED presente all'interno del case garantisce una buona illuminazione, anche se risulta un po' poco intensa.

L'estrusore della T1 Pro è progettato per pesare meno e raggiungere temperature di 300 ℃, favorendo così un movimento uniforme. La ventola CPAP ad alta pressione, che ruota a 30.000 RPM, si occupa del raffreddamento e, purtroppo, è da considerarsi la principale fonte di rumore durante il funzionamento. Per chi utilizza impostazioni di stampa elevate, il rumore potrebbe essere forte, rendendo consigliabile l'uso di cuffie antirumore.

Risultati delle stampe e considerazioni finali

L'esperienza di stampa con la Flsun T1 Pro si è rivelata appagante: i risultati sono stati generalmente positivi, pur evidenziando la necessità di preparare bene i file da stampare per massimizzare la qualità. L'uso di modelli ben supportati e filamenti in buone condizioni è essenziale per ottenere risultati ottimali. Questo rende la T1 Pro meno adatta per i principianti, ma costringe gli utenti più esperti a prestare maggiore attenzione alla preparazione dei file.

Le stampe di oggetti più semplici e di grandi dimensioni hanno evidenziato l'efficacia di questa stampante, che può gestire la produzione in tempi rapidi. Ad esempio, stampare un vaso con impostazioni standard ha prodotto risultati più che soddisfacenti. La T1 Pro si comporta bene anche con materiali più complessi come il TPU, anche se su oggetti di piccole dimensioni potrebbero insorgere delle imprecisioni.

In termini di dimensioni di stampa, la Flsun T1 Pro offre un'altezza massima di 285 mm, con un’area di lavoro limitata a modelli di forma conica. Il costo della stampante si attesta attorno ai 599 euro, rendendola una scelta interessante per chi ha l'esigenza di stampare modelli rapidamente senza compromettere troppo la qualità. Tuttavia, gli utenti alle prime armi potrebbero trovarla troppo complessa per le loro necessità, mentre gli appassionati di stampa 3D potrebbero apprezzare il suo potenziale e le sue caratteristiche avanzate.