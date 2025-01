Fitbit penalizzata con multa da 12,25 milioni di dollari per problemi con l'Ionic

Fitbit, l'azienda nota per i suoi smartwatch, si trova al centro di una controversia dopo la decisione di pagare una multa di 12,25 milioni di dollari. Questa sanzione fa seguito al richiamo degli orologi smart Ionic, avvenuto nel 2022, in risposta a segnalazioni riguardanti surriscaldamenti delle batterie che hanno portato persino a casi di ustioni. L'agenzia per la sicurezza dei prodotti di consumo ha raggiunto un accordo temporaneo con l'azienda per risolvere la controversia.

Il richiamo degli smartwatch Ionic

Nell'anno 2022, Fitbit ha richiamato circa 1,7 milioni di orologi smart Ionic dopo la ricezione di 115 segnalazioni relative a batterie surriscaldate. Queste recensioni includevano 78 casi di infortuni da ustioni, con due casi di ustioni di terzo grado e quattro di secondo grado. Nonostante le lamentele iniziali abbiano cominciato nel 2018 e siano proseguite anche negli anni successivi, il governo ha affermato che Fitbit non ha immediatamente riferito le problematiche riscontrate all'agenzia competente, come invece era richiesto.

Questo richiamo ha interessato esclusivamente gli smartwatch Ionic. Tuttavia, alcuni consumatori hanno denunciato che altri dispositivi Fitbit presentano problematiche simili, insinuando dubbi sulla sicurezza complessiva della linea di prodotti offerta dall'azienda.

Controversie legali e sicurezza dei dispositivi

Nel corso del 2023, è emersa una nuova azione legale contro Google, che ha acquisito Fitbit, da parte di consumatori che sostenevano che tutti i dispositivi dell'azienda avessero problemi di batteria simili. Il ricorso giuridico evidenziava che le problematiche di surriscaldamento non solo rappresentano un rischio per la sicurezza, ma potrebbero anche causare incendi e ustioni ai clienti. Nella loro denuncia, i consumatori riportano che Fitbit ha tentato di giustificare le problematiche delle sue batterie, attribuendo le cause a fattori di “igiene” degli utenti, e hanno criticato il servizio clienti dell’azienda per non aver risposto adeguatamente alle loro richieste.

La situazione ha sollevato interrogativi riguardo la risposta dell'azienda di fronte a problematiche di sicurezza e le procedure adottate per garantire la protezione degli utenti. La vicenda continua a essere monitorata, mentre Fitbit cerca di affrontare le sfide legali e preservare la fiducia dei propri clienti.