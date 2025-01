Firefox su macOS: nuove modalità di installazione e i vantaggi del formato DMG

L’installazione del browser Firefox su sistemi macOS si conferma un'operazione semplice e accessibile per gli utenti. Negli ultimi aggiornamenti, Mozilla ha introdotto miglioramenti significativi nel processo di distribuzione tramite file DMG. Questi cambiamenti non solo rendono più leggera l'installazione, ma ottimizzano anche l'efficienza durante l'installazione delle applicazioni.

Installazione di Firefox su macOS: tutto quello che c'è da sapere

L'installazione di Firefox su un computer con macOS è un'operazione che non richiede particolari competenze tecniche. Gli utenti devono semplicemente fare doppio clic sul file DMG, il quale rappresenta un'immagine disco. Una volta aperto, basta trascinare l'icona di Firefox nella cartella Applicazioni. Questo metodo è ampiamente utilizzato dagli sviluppatori di software su macOS per facilitare il download e l'installazione delle applicazioni. I file DMG sono compressi e permettono di ridurre notevolmente le dimensioni del pacchetto da scaricare, facilitando così l'accesso al software per tutti gli utenti.

Un file DMG si presenta come un'unità virtuale, che può essere "montata" facilmente con un doppio clic. Questa praticità non solo semplifica il processo di installazione per gli utenti, ma consente anche agli sviluppatori di organizzare i file e le cartelle necessarie per il funzionamento dell'applicazione in modo ordinato.

Novità con l'aggiornamento a Firefox 136

Con il rilascio di Firefox 136, Mozilla ha apportato delle modifiche significative nella distribuzione delle applicazioni attraverso i file DMG. La transizione dalla compressione bzip2 al nuovo formato lzma permette di ridurre la dimensione del file del 9% e, in aggiunta, accelera il tempo necessario per la fase di scompattazione del pacchetto di installazione di circa il 50%. Questa innovazione rappresenta un progresso importante in termini di efficienza e prestazioni.

È interessante notare che il supporto per il formato LZMA è stato introdotto in macOS nel 2015, a partire dalla versione 10.15 Catalina. Fino a quel momento, diverse versioni più vecchie del sistema operativo continuavano a utilizzare il formato di compressione tradizionale. Tuttavia, a partire dall'estate del 2023, Mozilla ha abbandonato il supporto per le versioni di macOS Sierra, High Sierra e Mojave, consentendo l'adozione più ampia della nuova tecnologia di compressione.

Il ruolo di libdmg-hfsplus e l'evoluzione delle distribuzioni

Mozilla ha scelto di utilizzare il tool libdmg-hfsplus, un software di terze parti per Linux, per la creazione dei file DMG. Questo strumento è ritenuto più flessibile rispetto all'utility hdiutil offerta da Apple. Sebbene inizialmente libdmg-hfsplus non supportasse il formato LZMA, un contributo da parte di un volontario ha recentemente introdotto questa funzionalità, permettendo quindi a Mozilla di distribuire i file DMG in modo più efficace e rapido.

Questa innovazione, pur non essendo visibile per l'utente finale, influenza positivamente l'esperienza di installazione. Gli utenti continueranno a scaricare Firefox come al solito, utilizzando qualsiasi browser, ad esempio Safari. Una volta completato il download, il file DMG di Firefox si aprirà automaticamente, mostrando la finestra del Finder con l'icona dell'applicazione. Per completare l'installazione, basterà un clic e un semplice trascinamento dell'icona di Firefox nella cartella Applicazioni. Una volta installata, l'applicazione potrà essere aggiunta al Dock tramite un'operazione di drag and drop, migliorando ulteriormente l'accessibilità per gli utenti.

Il recente aggiornamento segna un passo avanti nella qualità del software e nella soddisfazione degli utilizzatori, confermando Firefox come una delle scelte preferite per navigare in rete su macOS.