Festeggiamenti e anticipazioni: i The Game Awards 2024 emergono come un palcoscenico di grande impatto

I The Game Awards, giunti al loro decimo anniversario quest'anno, si sono affermati come un evento cruciale nel panorama videoludico contemporaneo. Pur essendo un momento dedicato anche alla premiazione dei titoli migliori del settore, l'attenzione si è spostata sempre di più sugli annunci e sulle presentazioni di nuovi giochi. Questo cambiamento di focus ha reso la manifestazione un imperdibile evento di marketing, dove momenti chiave come il debutto della Xbox Series X nel 2019 hanno segnato la storia. In preparazione al grande evento previsto per il 12 dicembre , esploriamo ciò che ci si può aspettare, con un occhio critico alle novità e alle sorprese.

PlayStation e le sue potenzialità di sorpresa

La divisione PlayStation ha sempre avuto una forte presenza ai The Game Awards, sebbene nelle ultime edizioni sia stata più orientata alla presentazione di espansioni e contenuti aggiuntivi per i titoli esistenti. Quest'anno, la presenza di Hideo Kojima potrebbe suggerire il debutto di un nuovo trailer per Death Stranding 2: On the Beach, evento che il pubblico aspetta con trepidazione, specialmente se il video rivelasse una data di uscita.

Altri titoli, come Ghost of Yotei, potrebbero anch'essi essere protagonisti della serata. Non si possono escludere neppure delle prime dimostrazioni di Marvel's Wolverine, Firegames o un trailer di lancio per Horizon Online. Tuttavia, è importante mantenere le aspettative realistiche: probabilmente saranno presentati uno o due di questi titoli. Dall'altro lato, è poco probabile che abbiano in serbo sorprese radicali, come una nuova proprietà intellettuale da parte di Naughty Dog o Santa Monica.

L'attesa per questi annunci è crescente, soprattutto considerando il numero limitato di titoli annunciati da Sony per il 2025. Basti pensare che altre novità potrebbero essere svelate nelle settimane che precederanno l'evento, mantenendo viva la speranza nei cuori dei fan.

Xbox e le sue promesse per il futuro

Negli ultimi anni, Xbox ha mostrato una significativa presenza nei The Game Awards. Dopo una chiusura ricca di successi nel 2024 con titoli come Microsoft Flight Sim 2024, Call of Duty Black Ops 6 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'azienda potrebbe puntare su nuove rivelazioni sorprendenti. Con il papabile aggiornamento degli sviluppatori in programma per gennaio/febbraio 2025, la pressione è alta.

Un nuovo trailer per South of Midnight sembra essere molto probabile, ma anche il gameplay di Fable è uno dei titoli che i fan desiderano vedere. Non mancano le voci su un possibile riavvio di DOOM: The Dark Ages o una riproposizione di titoli già presentati, come Everwild. Anche in questo contesto, le attese dovrebbero rimanere moderate: probabilmente solo uno o due di questi titoli verranno mostrati, ma è difficile prevedere quanto altro potrebbe essere svelato.

Le aspettative per Nintendo e il suo approccio

Per quanto riguarda Nintendo, si avverte un'atmosfera di attesa ma anche di riservatezza. L'azienda giapponese sembra aver indirizzato la propria strategia verso il 2025, con progetti legati a una nuova console e relativi giochi. Ecco perché è improbabile aspettarsi presentazioni significative durante i The Game Awards.

Ci si può attendere che Nintendo mostri trailer di contenuti già annunciati o espansioni, ma non è nello stile dell'azienda presentare titoli in fase avanzata a eventi come i TGA. Pertanto, gli appassionati di Nintendo potrebbero rimanere delusi in questo frangente, accettando che la casa giapponese ne attenderà il momento giusto per shockare il pubblico con le proprie novità.

Visioni e desideri per il futuro di diverse IP

Oltre ai colossi dell'industria videoludica, ci sono delle attese che attirano l'attenzione dei fan. Sebbene titoli come Mafia: The Old Country e Borderlands 4 siano già stati confermati, ci si aspetta che l'evento offra spunti interessanti, specialmente in relazione al remake di Max Payne. Questa opportunità potrebbe essere ciò che serve per un primo sguardo a un progetto tanto atteso, considerando la presenza di Sam Lake, il noto creatore della saga.

Altro titolo che potrebbe farsi vedere è Judas, di Ken Levine, che ha fatto registrare una lunga assenza dalle luci della ribalta. Con l'affollato 2025 alle porte, titoli come Kingdom Come Deliverance 2, Civilization VII, e Assassin's Creed Shadows dovrebbero entrare a far parte delle attese.

In un contesto più fantasioso, l'emergere di un nuovo trailer di GTA VI sarebbe un sogno per molti, anche se l'approccio di Rockstar è di rimanere isolata e concentrata sugli eventi propri. Allo stesso modo, vi è un cauto ottimismo per la nuova IP di IO Interactive, Project 007, che potrebbe finalmente rivelarsi. Secondo le recenti dichiarazioni del CEO Hakan Abrak, potrebbero esserci novità imminenti.

L'evento si prospetta come una vetrina imperdibile per il settore, promettendo sorprese e reveal che entusiasmeranno legioni di appassionati. Resta da vedere quali delle varie attese diventeranno realtà e quali sorprese inattese si porterà in dote la serata. La copertura dell'evento sarà totale, con articoli e aggiornamenti dedicati.