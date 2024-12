Evoluzione delle batterie per auto elettriche: durabilità, costi e sfide future

Il settore delle auto elettriche si sta evolvendo rapidamente, affrontando incertezze e domande da parte di consumatori e esperti. Uno dei temi chiave di questa discussione è rappresentato dalle batterie, il cui sviluppo influisce significativamente sulla fruibilità e sull'accessibilità degli EV. Un recente studio del SLAC-Stanford Battery Center ha portato alla luce dati interessanti sul miglioramento delle batterie, evidenziando sia la loro longevità sia la continua diminuzione dei costi, aspetti cruciali per il futuro dei veicoli elettrici.

La longevità delle batterie elettriche

Il fondamentale studio condotto dai ricercatori del SLAC-Stanford Battery Center ha rilevato che l'uso quotidiano delle auto elettriche può portare a un incremento della vita utile delle batterie fino al 30%. La ricerca ha analizzato 92 batterie commerciali al litio, esaminando comportamenti di guida che riflettono le reali condizioni stradali, piuttosto che le tradizionali simulazioni di laboratorio.

Nel corso degli esperimenti, è emerso che nemmeno le modalità di guida più comuni, caratterizzate da frenate rigenerative e accelerazioni brevi, contribuiscono a un rapido deterioramento delle batterie. Al contrario, questi schemi comportamentali si sono rivelati efficaci nel limitare il degrado. Analizzando le diverse modalità di utilizzo, i ricercatori sono riusciti a sviluppare un approccio che potrebbe influenzare notevolmente l'ottimizzazione dei sistemi di gestione delle batterie. Questo miglioramento potrebbe portare i produttori di auto elettriche a offrire veicoli con una maggiore affidabilità e durata.

La scoperta, quindi, non solo attesta una maggiore fiducia per gli attuali possessori di auto elettriche ma rappresenta anche un incentivo per coloro che stanno considerando di investire in un veicolo elettrico. La crescente durata delle batterie potrebbe spingere a una maggiore accettazione della transizione verso la mobilità elettrica.

Un abbassamento dei costi delle batterie

Parallelamente ai miglioramenti nella durabilità, il costo medio delle batterie per auto elettriche sta seguendo una tendenza al ribasso. Secondo un rapporto annuale di BloombergNEF, nel 2024 il prezzo è sceso a 115 dollari per kWh, con una riduzione del 20% rispetto all’anno precedente. Questo è stato il calo più significativo dal 2017 e si associa a diverse ragioni, tra cui un incremento nella produzione, la diminuzione dei prezzi dei materiali utilizzati e l'emergere di batterie LFP , le quali si caratterizzano per un costo inferiore.

Questa diminuzione dei costi sta avvicinando il prezzo delle auto elettriche a quello delle tradizionali auto a combustione interna, creando opportunità per una maggiore diffusione degli EV. Le proiezioni indicano che, entro il 2026, il prezzo delle batterie potrebbe scendere sotto i 100 dollari per kWh, un traguardo considerato fondamentale per raggiungere la parità di costo con le auto a benzina.

Anche se le prospettive future sono incoraggianti e potrebbero vedere un abbassamento del costo fino a 69 dollari per kWh entro il 2030, va considerato che diversi fattori esterni, in particolare di natura geopolitica, possono influenzare questi trend. La Cina, attualmente leader nel mercato globale delle batterie, sta applicando pressioni sui prezzi, che potrebbero introdurre instabilità a lungo termine.

Le sfide geopolitiche del mercato delle auto elettriche

Nonostante l'ottimismo intorno all'evoluzione delle batterie e alla diminuzione dei costi, il mercato delle auto elettriche deve affrontare una serie di sfide geopolitiche che potrebbero influenzare il suo sviluppo. L'Europa, per esempio, sta implementando dazi sull'importazione di veicoli elettrici provenienti dalla Cina, in un tentativo di contrastare il predominio cinese e di stabilire una produzione interna più sostenibile.

Al lungo termine, la riduzione dei sussidi in Europa e il possibile ritiro di crediti fiscali negli Stati Uniti sono sviluppi che potrebbero avere un impatto negativo sul mercato degli EV, rendendo meno attraenti gli investimenti nel settore. Tali misure, insieme all’eccesso di capacità produttiva della Cina, possono portare a situazioni di instabilità che penalizzerebbero i consumatori e i produttori di vetture elettriche.

Il contesto attuale rende evidente che, sebbene il futuro delle auto elettriche sembri promettente, la strada verso una piena accettazione e integrazione nel mercato è complessa e influenzata da numerosi fattori esterni. Riprendere in mano questi dibattiti e continuare le ricerche sarà cruciale per garantire un futuro sostenibile per la mobilità elettrica.