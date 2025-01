Ergonomia e comfort al lavoro con Logitech MX Ergo S: la trackball che cambia le regole del gioco

Migliorare la propria postazione di lavoro è un obiettivo ambizioso per chi trascorre gran parte della giornata davanti a un computer. Oltre a sedia e scrivania, spesso trascuriamo tastiera e mouse, che invece rivestono un ruolo fondamentale nel nostro comfort quotidiano. In questo contesto, Logitech MX Ergo S emerge come una proposta interessante, progettata per alleviare fastidi e dolori frequentemente associati a posture scorrette.

Un design innovativo per un utilizzo ottimale

La prima impressione su Logitech MX Ergo S è che si tratti di una trackball come tante altre, ma al suo interno racchiude funzionalità sorprendenti. A differenza dei modelli precedenti con sfera rossa, questo dispositivo utilizza una sfera grigia scura che garantisce una precisione nettamente superiore. Un foro nella parte inferiore consente una facile rimozione per la pulizia della sfera e delle parti interne, assicurando un mantenimento senza complicazioni.

La trackball è dotata di un numero notevole di pulsanti, ben sette, compresa la rotellina cliccabile. Se consideriamo le possibilità di clic lateralmente sulla rotellina, il totale arriva a nove tasti personalizzabili grazie all’app Logi Options+. Questa caratteristica permette di assegnare funzioni specifiche a ciascun pulsante, offrendo un’ampia gamma di opzioni per ottimizzare l'uso, a seconda delle applicazioni utilizzate.

Tuttavia, è importante affrontare la dimensione ergonomica di questo dispositivo. Coloro che non hanno mai utilizzato una trackball potrebbero sperimentare una fase di adattamento complessa, soprattutto per l’uso del pollice nel controllare la sfera. Non è raro sentirsi un po' impacciati nei primi tentativi di utilizzo. Ma con un po' di pazienza, un paio di giorni saranno sufficienti per migliorare notevolmente la situazione.

La cura dell’ergonomia e del comfort

Un altro aspetto distintivo del Logitech MX Ergo S è l'inclinazione del corpo principale, che offre la possibilità di posizionare la trackball in modo da favorire una postura più naturale. Anziché una posizione piatta, l’angolo consente al polso e alla mano di rilassarsi, riducendo il rischio di tensioni muscolari. Ciò detto, il passaggio a questa configurazione potrebbe richiedere alcuni giorni di assestamento. Nella nostra esperienza, sono stati necessari circa dieci giorni per eliminare i fastidi iniziali e godere di un comfort più elevato durante l'uso prolungato.

La stabilità è garantita da una base metallica leggera che si attacca magneticamente alla trackball. Questa struttura è dotata di un rivestimento in gomma per impedire scivolamenti indesiderati su superfici lisce. La facilità di inclinazione, che avviene con una semplice pressione, consente di passare velocemente da una posizione all’altra, o di utilizzare la trackball in modo tradizionale se preferito.

Versatilità e connettività senza compromessi

Logitech ha ben sviluppato le opzioni di connettività per MX Ergo S, introducendo una batteria interna ricaricabile che offre libertà di movimento. Non è necessario collegare un cavo al computer: si può scegliere tra connessione Bluetooth o una modalità wireless con ricevitore Logi Bolt, incluso nella confezione. Il dispositivo si è dimostrato affidabile e ha mantenuto una connessione stabile durante l'uso con un Mac Mini. Non si sono verificati problemi di interferenze, anche con altri dispositivi collegati.

Per chi utilizza computer portatili, la connessione tramite cavo potrebbe risultare meno pratica. Tuttavia, la possibilità di collegare la trackball a due computer in simultanea e passare da uno all’altro con un semplice pulsante rappresenta un grande vantaggio. L'autonomia, secondo le specifiche, promette di superare i tre mesi, e con un uso intenso di otto ore al giorno, la batteria ha mantenuto il 65% della carica anche dopo 45 giorni. La ricarica completa avviene in poco più di un’ora, mentre il connettore USB-C fornisce ulteriore comodità, permettendo di utilizzare caricatori standard per smartphone.

Personalizzazione su misura

Uno dei punti di forza distintivi di Logitech MX Ergo S è senza dubbio il livello di personalizzazione offerto. Sono presenti sette tasti, di cui sei completamente personalizzabili, ad eccezione del pulsante per la selezione del canale di comunicazione. Grazie all’app Logi Options+, i possessori possono decidere quali comandi assegnare a ciascun tasto, integrando persino la tecnologia di ChatGPT per supporto operativo.

Da funzioni di sistema a gesti specifici, le opzioni sono numerose. È possibile passare tra desktop, gestire finestre o avviare applicazioni a piacere. La flessibilità di impostazione garantisce che il comportamento della trackball possa adattarsi a singole applicazioni, a seconda delle preferenze dell’utente.

Il tutto è gestito in modo intuitivo, permettendo a chi utilizza il dispositivo di configurarlo secondo le proprie necessità, senza difficoltà.

Il Logitech MX Ergo S si presenta così come una soluzione valida per chi ricerca un dispositivo ergonomico. Il tempo di assestamento può sembrare un ostacolo iniziale, ma i benefici in termini di comfort durante lunghe sessioni di lavoro ripagano l’investimento. Con un prezzo di listino giustificato dalla qualità dei materiali e della costruzione, la trackball si configura come un acquisto vantaggioso per chi desidera un'ottima esperienza lavorativa.