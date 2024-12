Epic Games Store si prepara al Natale: offerte imperdibili e giochi gratuiti fino a gennaio 2025

Il 2024 si avvicina e con esso anche le celebrazioni natalizie, un periodo particolarmente atteso dagli appassionati di videogiochi. Epic Games, come ogni anno, ha dato il via alle Offerte delle feste sul suo noto store. Questa iniziativa include una serie di promozioni, 16 giochi gratuiti, sconti su titoli di grande successo e tanti regali virtuali. Scopriamo insieme tutte le novità e come approfittarne in questo periodo festivo.

Dettagli delle offerte festive 2024

L'Epic Games Store ha ufficialmente dato il via alle Offerte delle feste 2024, una promozione che si protrarrà fino al 9 gennaio 2025. La data di avvio è fissata per ieri, 12 dicembre, alle ore 17:00, ora italiana. Durante questo periodo, gli utenti potranno accedere a una selezione di giochi gratuiti, ricevere ricompense speciali e diversi omaggi estetici. Ogni settimana, per sette giorni, sarà possibile scaricare un gioco gratuito che sarà svelato di volta in volta; pertanto, è consigliabile controllare regolarmente la piattaforma per non perdere occasioni vantaggiose. È importante notare che, sebbene alcuni contenuti siano disponibili per l'intera durata della promozione, i giochi gratuiti avranno una finestra limitata per il download.

La lista dei giochi gratuiti

Epic Games ha svelato che in totale saranno 16 i giochi gratuiti disponibili fino al termine delle offerte. Tra i titoli già annunciati, troviamo "The Lord of the Rings: Return to Moria", accessibile fino alle 17:00 del 19 dicembre 2024. A partire da quella data, un nuovo gioco verrà reso disponibile, accrescendo così l'attesa degli appassionati. Le festività passate hanno mostrato una generosità da parte di Epic, che ha riservato sorprese anche significative agli utenti. Non resta che sperare in ulteriori titoli apprezzabili che arricchiranno l’esperienza di gioco durante il Natale.

Ricompense esclusiva per gli acquisti

Dal 12 dicembre al 9 gennaio, gli acquirenti sull'Epic Games Store avranno la possibilità di approfittare di un potenziamento delle ricompense: in questo frangente, ogni acquisto, che si tratti di giochi o valuta virtuale, permetterà di ottenere un rimborso del 10%. Questa somma accumulata potrà essere utilizzata per futuri acquisti sullo store, rendendo l’esperienza d’acquisto ancor più vantaggiosa. Per aderire al programma di ricompense basta possedere un account Epic; per gli utenti minorenni, occorre avere l'autorizzazione per procedere agli acquisti.

Omaggi estetici per tutti

Le sorprese non finiscono qui: fino al 9 gennaio, Epic Games ha previsto una serie di omaggi estetici da offrire ai propri utenti. Per riscattare questi regali, basterà visitare la pagina dedicata alle offerte o quella dei pacchetti omaggio associati a ciascun gioco. Tra gli omaggi più interessanti troviamo, ad esempio, il pacchetto di "RAWMEN: Food Fighter Arena", che include 2.200 cubi di valuta di gioco e una maschera esclusiva. Altri esempi includono il pacchetto di "Idle Champions of the Forgotten Realms", che consente ai giocatori di sbloccare 3 campioni famosi di Baldur's Gate 3 insieme a una serie di potenziamenti e un compagno equipaggiato. Ogni pacchetto offre contenuti diversificati che possono arricchire notevolmente l’esperienza di gioco.

Sconti irresistibili sui giochi più famosi

Infine, le Offerte delle feste includono una vasta gamma di sconti su titoli di grande successo. Tra le promozioni più allettanti troviamo "EA Sports FC 25" scontato a 27,99 euro, "Dragon Age: The Veilguard" a 38,99 euro e "Hogwarts Legacy" a solo 14,99 euro, un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare alcuni dei giochi più amati della recente stagione. L’attuale periodo festivo porta con sé l’opportunità di arricchire la propria libreria digitale a prezzi davvero competitivi. Per chi desidera scoprire l'intera lista delle offerte in corso, è possibile visitare il sito ufficiale di Epic Games e approfittare delle promozioni in atto.