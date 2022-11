Eliminare gli account social: ecco perchè farlo

Sei alla ricerca di uno o più buoni motivi per eliminare gli account social media e iniziare una nuova vita lontana dalle angosce e dai pericoli del web? I motivi per intraprendere questa piccola rivoluzione oggi possono essere davvero tanti. Negli ultimi dieci anni i social media hanno letteralmente rivoluzionato le nostre vite, sconvolgendone i ritmi e modificandone completamente la routine. Oltre a occupare tante (spesso troppe) ore del nostro tempo libero, i social media ci hanno portato a esporci a una lunga serie di pericoli più o meno gravi, che oggi possono essere evitati solamente decidendo di eliminare i nostri account e tornando a una vita più semplice e privata. Oggi, le tue informazioni personali non sono più davvero private: i social media le rendono infatti disponibili a chiunque possegga un account. Inoltre, frequentare determinate piattaforme di rende inevitabilmente vittime di pericolose minacce informatiche, come spyware, malware e tante altre tipologie di virus, oggi sempre più avanzate e in grado di portare a gravi problemi, come il furto dell’identità. Diamo allora uno sguardo ai principali vantaggi in termini di privacy e di sicurezza su Internet di cui si possono godere rinunciando alla nostra permanenza sui social.

1. Meno informazioni online sul tuo conto

Il primo vantaggio che si ottiene dicendo addio ai social è quello di rimuovere immediatamente l’enorme flusso di informazioni private che circolano online. Sebbene eliminare gli account social media non garantisca al 100% che i tuoi dati non possano più essere raccolti, si tratta comunque di un ottimo modo per ridurre al minimo le informazioni disponibili su di te in rete. Se sei sempre più convinto di voler intraprendere questo percorso dicendo addio alla tua vita online, ci sono alcuni importanti fattori da tenere in considerazione prima di procedere. Per esempio, potresti voler comunicare ai tuoi amici e ai tuoi follower il motivo della tua dipartita dai social, condividendo con loro tutti i benefici che pensi di ottenere compiendo questa scelta. Inoltre, sebbene la maggior parte delle piattaforme social possa portare a gravi problemi, queste rappresentato comunque una parte importante della nostra vita. I nostri account sono ormai delle vere e proprie raccolte di ricordi: ecco perché, prima di disattivarli, potresti voler effettuare il download di tutti i post, le foto e i video postati negli anni. Infine, prima di procedere con l’eliminazione, fai attenzione ai termini e alle condizioni dei tuoi account per capire per quanto tempo i tuoi contenuti rimarranno accessibili a terzi.

2. Meno dati personali che circolano online

Ogni volta che ti iscrivi a una nuova piattaforma di social media, questa raccoglie grandi quantità di dati sul tuo conto. Condividere il tuo nome, la tua età e il tuo indirizzo email potrà sembrarti il minimo, ma se utilizzati in modo improprio i tuoi dati personali possono cadere nelle mani di malintenzionati, truffatori e hacker. In questo modo sarai esposto alla maggior parte delle minacce informatiche più recenti. I più famosi social media, come Meta, che gestisce sia Instagram che Facebook, conservano le tue informazioni personali e i tuoi dati solitamente per scopi pubblicitari. Tuttavia, oggi non è sempre chiaro in che modo vengano utilizzati e a chi vengano inoltrati. App come TikTok possono rappresentare un grande rischio per la privacy a causa delle modalità in cui il software tiene traccia di determinate informazioni.

Ci sono anche ragioni per cui TikTok rappresenta un enorme rischio per la privacy, a causa del modo in cui l'app tiene traccia di determinate informazioni. Spesso e volentieri infatti, l’informativa sulla privacy di determinate piattaforme non rivela tutti i rischi e i pericoli della cessione dei tuoi dati. Eliminare l'account TikTok potrebbe essere un buon inizio per una vita al riparo da cyber attacchi.

3. Eliminare completamente le possibilità di subire cyber stalking

Sebbene oggi esistano diverse modalità per impedire a Google di rilevare la nostra posizione, è molto facile reperire informazioni su chiunque semplicemente visitando i profili social. Per esempio, in pochi click è possibile digitare il nome di qualcuno che conosci e verificarne la posizione attuale. Ovviamente, a seconda di ciò che condividi con i tuoi follower, altre persone possono fare lo stesso con te. Condividere la posizione sui social può essere molto pericoloso, soprattutto se ci tieni a tenere lontane certe informazioni con determinate persone.

4. Rimani al riparo da hacker e cyber attacchi

Almeno una volta nella vita, tutti hanno ricevuto la famosa email che decanta di un’incredibile fortuna nascosta e accessibile solo a noi, lontani parenti di un ricco straniero. Questa tipologia di email viene creata dai malintenzionati della rete e inviata a tappeto a migliaia di persone, nella speranza che qualcuno risponda e fornisca i propri dati. Allo stesso tempo, il classico messaggio social contenente un link e una frase ingannevole come “sei tu in questa foto?” rappresenta un vero e proprio pericolo, che può portare a gravi problemi di sicurezza sul dispositivo utilizzato e in alcuni casi al furto di dati. Oggi gli hacker e i malintenzionati della rete hanno a propria disposizione tantissime modalità per ingannare gli utenti e rubar loro dati importanti. Ovviamente, se le tue informazioni non sono disponibili in rete, è difficile che queste vengano rubate. Ecco un altro buon motivo per eliminare gli account social media o archiviare i post contenenti informazioni sensibili.

5. Meno pubblicità

Molte piattaforme di social media ci mostrano continuamente annunci basati sulla nostra cronologia delle ricerche. Se hai appena cercato informazioni per comprare un nuovo smartphone e subito dopo ti sei ritrovato i social invasi di annunci correlati, significa che l’algoritmo si è reso conto di quali sono le tue necessità, etichettandoti come potenziale cliente e proponendoti pubblicità mirate. Quali dati vengono ceduti a terzi parti perché questo accada? Ad oggi non è ancora chiaro, soprattutto per quanto riguarda Meta e la sua informativa sulla privacy.

6. Proteggiti dal furto di identità e dal rischio di frode

Almeno una volta nella vita a tutti è capitato di ricevere una chiamata o un messaggio da un amico che ci avverte di non aprire un’email con allegato da parte sua. Lo stesso può capitare sui social, e il rischio è quello di cliccare su link pericolosi o di scaricare allegati dannosi per il computer e per la nostra privacy. Se qualcuno ha la capacità di accedere al nostro account per inviare messaggi ai nostri contatti, probabilmente avrà accesso anche ad altri dati importanti. Eliminando i tuoi account social e limitando le tue attività online ti renderai sicuramente meno esposto a minacce come furto di identità e frode.

7. Proteggi la tua privacy

Se stai cercando lavoro e hai pubblicato i tuoi dati su Linkedin o su altri siti simili, niente impedisce ai potenziali datori di lavoro di effettuare una ricerca su di te per farsi un’idea della tua persona.

8. Salvaguarda la tua salute mentale

Sono sempre di più gli studi che dimostrando quanto i social media abbiano un impatto negativo sulla salute mentale, soprattutto per i più giovani. Non importa che tu sia un content creator che lavora coi social o un normale utente: il bisogno spasmodico di condividere ogni momento della vita con amici e sconosciuti può essere estenuante e diventare patologico. Eliminare gli account social media o comunque ridurne l’utilizzo può aiutarti a tornare al mondo reale e ad avere un rapporto più sano ed equilibrato con le persone.