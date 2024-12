Dyson Ontrac: l'innovazione audio che trascende il suono

Le cuffie Dyson Ontrac rappresentano un'ulteriore esplorazione della casa britannica nel mondo audio. Famosa per i suoi elettrodomestici di alta gamma come aspirapolvere e purificatori d'aria, Dyson cerca ora di conquistare il mercato delle cuffie con un prodotto dal design accattivante e dalla qualità costruttiva elevata. La filosofia alla base di queste cuffie è quella di offrire un'esperienza sonora coinvolgente, sfruttando tecnologie avanzate, anche se non senza qualche compromesso. Scopriamo quindi le caratteristiche e le peculiarità delle Ontrac.

Design e qualità costruttiva: personalizzazione esclusiva

Le cuffie Ontrac si distinguono per un design audace e raffinato, realizzato con materiali di alta qualità. Ciò che attira maggiormente l'attenzione è la possibilità di personalizzazione, elemento centrale nell'estetica del prodotto. Le placche esterne in alluminio dei padiglioni possono essere facilmente rimosse grazie a un meccanismo a sgancio, consentendo agli utenti di sostituirle con varianti di diversi colori e finiture. Anche i cuscinetti dei padiglioni sono disponibili in diverse tonalità, mentre l'archetto, sebbene non sostituibile, è proposto in tre colori – blu scuro, nero e rosso/arancione – permettendo così di combinare stili diversi. Tuttavia, ogni coppia di cuscinetti e di coperture è venduta al prezzo di 49 euro, un costo piuttosto elevato, che potrebbe limitare la libertà di personalizzazione per molti.

I padiglioni delle cuffie sono progettati per adattarsi comodamente alla forma della testa, grazie a un doppio snodo. I comandi sono ergonomicamente posizionati, rendendo facile l'accoppiamento con i dispositivi e il controllo della riproduzione della musica. Un aspetto degno di nota è la custodia in dotazione, denominata Slimline, che si distingue per la sua capacità di ridursi quando non contiene le cuffie, assicurando una portabilità senza complicazioni. La custodia è realizzata in plastica gommata, con un’imbottitura interna morbida e una tasca dedicata per il cavo di ricarica.

Ergonomia: comfort e peso non trascurabili

La questione ergonomica delle Dyson Ontrac è un aspetto da non sottovalutare. Da un lato, i cuscinetti, morbidi e isolanti, offrono un buon comfort, ma tendono a surriscaldarsi durante l'uso prolungato. Questo potrebbe risultare problematico in ambienti più caldi, rendendo difficile un'esperienza d'ascolto soddisfacente durante la stagione estiva. Chi ha le orecchie più grandi potrebbe trovarli un po' di spazio insufficiente, richiedendo piccole regolazioni per evitare compressioni fastidiose.

Il peso delle cuffie è un altro fattore da considerare: con 451 grammi, si fanno sentire indossandole, rispetto a concorrenti come Sony WH-1000XM5 o Bose Quiet Comfort Ultra, che pesano circa 250 grammi. Tuttavia, la distribuzione del peso è ben studiata e consente un'aderenza stabile senza compromettere troppo il comfort. L'archetto è progettato per non esercitare pressioni eccessive sulle orecchie, rendendo possibile indossarle per diverse ore senza eccessivo disagio, a patto di consentire qualche piccolo intervallo per un raffreddamento.

Caratteristiche tecniche: prestazioni e funzionalità

Le specifiche tecniche delle cuffie Dyson Ontrac sono senza dubbio di alto livello, con driver da 40mm in neodimio che garantiscono una risposta in frequenza da 6 Hz a 21 kHz. La cancellazione attiva del rumore, gestita da otto microfoni, promette un'ottima riduzione del rumore ambientale fino a 40 dB, con un’accuratezza che fa leva su sensori di indossamento per un miglioramento dell'esperienza sonora. La batteria da 2540 mAh offre fino a 55 ore di autonomia, con la ricarica rapida che permette di ottenere 2,5 ore di ascolto con appena 10 minuti di carica.

Tra le lagune si annoverano però alcuni aspetti critici: la connettività Bluetooth 5.0 è affidabile ma manca di funzioni contemporanee, come il Bluetooth Multipoint, che consentirebbe di collegare due dispositivi in modo simultaneo. Non è presente neppure il supporto per l'audio spaziale, cosa che limita l’esperienza di ascolto nei film e nei contenuti che sfruttano Dolby Atmos. Allo stesso modo, i codec supportati non includono opzioni come LDAC o aptXHD, che offrirebbero un'ulteriore qualità nell'audio ad alta risoluzione.

Esperienza d'uso: una qualità del suono da esperti

L'esperienza d'ascolto delle cuffie Ontrac non delude le aspettative; per cuffie di questa fascia di prezzo, la qualità del suono è indubbiamente superiore alla media. La grande risposta in frequenza permette di godere di un audio limpido e preciso, riproducendo ogni nota con grande fedeltà. Tuttavia, è importante considerare che la percezione della qualità del suono è soggettiva; per certe tipologie di musica, alcuni utenti potrebbero preferire un suono più "spettacolare" e ricco.

Le cuffie sono pensate per offrire un ascolto neutro e bilanciato, risultando ideali per generi musicali come la musica classica, jazz e country. Per chi è appassionato di generi più dinamici, potrebbe essere necessario intervenire sull'equalizzazione tramite l'app My Dyson, che offre diverse opzioni tra cui: migliorata, bass boost e neutra. Attraverso un'equalizzazione personalizzata, si può realmente apprezzare la versatilità delle cuffie, che si rivelano in grado di seguire le preferenze dell'utente.