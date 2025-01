Dreame lancia il robot aspirapolvere X50 Ultra Complete: innovazione e prestazioni al top

Dreame, un marchio di riferimento nel settore degli elettrodomestici per la pulizia domestica, ha presentato la sua nuova linea di robot aspirapolvere, in particolare il modello X50 Ultra Complete. Questo dispositivo è concepito per affrontare in modo efficace le sfide quotidiane legate alla pulizia della casa, combinando tecnologie avanzate con un design pensato per massimizzare le performance. L'obiettivo è quello di migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo un prodotto che non solo pulisce, ma lo fa in modo intelligente e senza intoppi.

Navigazione intelligente e superamento degli ostacoli

Uno degli aspetti più innovativi del Dreame X50 Ultra Complete è il sistema ProLeap, che consente al robot di affrontare ostacoli di altezza fino a 6 centimetri, come soglie o binari. Questa abilità evita che il dispositivo si blocchi in presenza di superfici irregolari, garantendo così una pulizia ininterrotta. Il sistema di navigazione VersaLift permette al robot di abbassarsi fino a 8,9 centimetri, consentendogli di accedere a spazi difficili da raggiungere, come sotto letti e divani.

Il robot è dotato di un sensore DToF regolabile e una telecamera AI, che, insieme a una guida a LED, consentono una navigazione precisa anche in stanze poco illuminate o affollate. Queste caratteristiche rendono il modello X50 Ultra Complete un compagno affidabile per chi desidera una pulizia impeccabile senza dover intervenire manualmente.

Un altro elemento distintivo è il sistema Dual Flex Arm, che integra una spazzola laterale estensibile e un’inedita funzione MopExtend RoboSwing. Questa tecnologia permette al mop di estendersi fino a 4 centimetri oltre il corpo del robot, assicurando così di raggiungere ogni angolo della casa. Inoltre, la spazzola HyperStream Detangling DuoBrush facilita la rimozione dei capelli, evitando che si aggroviglino, e può sollevare e rimuovere senza sforzo filamenti lunghi fino a 30 centimetri.

Manutenzione e igiene automatizzata

Dreame ha messo a punto un sistema di manutenzione per il suo modello X50 Ultra Complete che migliora ulteriormente l’esperienza d’uso. L'AceClean DryBoard ha il compito di pulire e asciugare automaticamente il mop pad, utilizzando ben 20 ugelli per una distribuzione uniforme dell’acqua. A conclusione della pulizia, il mop pad viene asciugato con aria calda, contribuendo a eliminare fino al 99% dei batteri presenti.

Un ulteriore livello di igiene è garantito da una lampada UV posizionata all'apertura del sacchetto della polvere, la quale è in grado di ridurre la densità batterica fino al 99,98%. Questo contribuisce a offrire un ambiente domestico più sano, rassicurando gli utenti sulla qualità dell’aria che respirano.

Una versione compatta: X50 Master

Non solo il X50 Ultra Complete. Dreame ha anche lanciato il modello X50 Master, che offre molte delle stesse funzioni, ma in una dimensione più contenuta. Con una stazione di ricarica alta solo 24,9 centimetri, il X50 Master rappresenta una soluzione ideale per chi ha problemi di spazio. Nonostante la compattezza, questo modello mantiene una potenza e un’efficienza paragonabile al suo "fratello" maggiore, includendo un sistema di riempimento e drenaggio dell'acqua integrato.

Disponibilità e prezzi in Italia

Il modello Dreame X50 Ultra Complete è già disponibile sul mercato italiano, con un prezzo consigliato di 1499 euro. Per incentivare le vendite iniziali, è attualmente in promozione con uno sconto di 100 euro per i primi sette giorni. Il modello X50 Master sarà lanciato a partire da febbraio 2025 e avrà un costo di 1699 euro. Entrambi i dispositivi sono coperti da una garanzia di tre anni, offrendo così tranquillità agli acquirenti. In aggiunta, l'X50 Ultra Complete viene venduto con un kit di manutenzione gratuito del valore di 199 euro, studiato per garantire elevate prestazioni nel lungo periodo.