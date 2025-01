Dreame H15 Pro: la nuova lavapavimenti con intelligenza artificiale arriva in Italia

Dreame ha presentato la H15 Pro, la lavapavimenti più avanzata della sua linea wet&dry cordless. Questa nuova proposta del marchio promette di superare le capacità del suo predecessore, la H14 Pro, grazie a innovazioni tecniche che quanto meno catturano l'attenzione. Il dispositivo si distingue per l'introduzione del primo braccio robotico dotato di intelligenza artificiale, ideato per offrire un'esperienza di pulizia completamente nuova e per soddisfare le esigenze degli utenti moderni.

Un nuovo modo di pulire i pavimenti

Il problema di lasciare angoli e bordi non puliti è comune a molte lavapavimenti, ma con la Dreame H15 Pro questo aspetto viene affrontato in maniera innovativa. Grazie al braccio robotico denominato GapFree AI DescendReach, il dispositivo elimina gli spazi vuoti che spesso risultano dalla pulizia con aspirapolvere tradizionali. In pratica, il sistema è progettato per estendere la spazzola rotante, raggiungendo quegli angoli critici che prima erano difficili da pulire dettagliatamente. A fare la differenza è l'intelligenza artificiale integrata, che valuta in tempo reale la situazione e decide se utilizzare o meno il braccio robotico.

Il design del braccio, insieme a spazzole a doppio bordo e un raschietto integrato, fornisce una copertura più completa, capace di rimuovere polvere e macchie da ogni superficie, compresi i pavimenti più delicati. Un ulteriore vantaggio offerto dalla H15 Pro è il sistema TangleCut, che affronta uno degli ostacoli principali della pulizia: la gestione dei capelli. Con denti a pettine resistenti e raschietti elastici, questo sistema previene la formazione di grovigli, rendendo il processo di pulizia ancora più agevole.

Potenza di aspirazione e flessibilità

La Dreame H15 Pro sfida la concorrenza con una potenza di aspirazione che raggiunge i 21.000 Pa, ben 3.000 Pa in più rispetto al modello precedente. Questo aumento consente di affrontare senza fatica anche le macchie più ostinate e le fuoriuscite di liquidi. Addirittura, questa capacità di aspirazione avvicina le lavapavimenti alle prestazioni delle scope elettriche più tradizionali. La struttura del dispositivo consente una flessione fino a 180°, facilitando la pulizia in spazi ristretti, come sotto mobili e divani, dove l'altezza minima è di soli 14 cm.

La manovrabilità è semplificata dal sistema GlideWheel, dotato di algoritmi intelligenti per la gestione delle ruote posteriori. In questo modo, l'H15 Pro si muove quasi in autonomia, richiedendo all’utente di indirizzare l'azione e non di effettuare forza durante la pulizia. Grazie a questo design ergonomico, è possibile rimuovere agevolmente polvere, grasso e macchie appiccicose da diverse superfici, rendendo il compito meno faticoso e più efficace.

Innovazioni nella pulizia e autonomia

Una delle caratteristiche più interessanti della Dreame H15 Pro è il sistema di autopulizia denominato ThermoTub Immersive 100°C Hot Water Brush Wash. Questo sistema utilizza 240 ml di acqua calda per disinfettare e pulire in profondità la spazzola all'interno della base. Garantire igiene a ogni utilizzo è una priorità e con questo sistema la freshiezza è assicurata. Il dispositivo offre anche due modalità di asciugatura: una rapida di 5 minuti a 90°C, e una modalità di 30 minuti a 85°C, perfetta per una manutenzione quotidiana approfondita.

Ulteriore vantaggio è rappresentato dalla compatibilità con l’app DreameHome, da cui gli utenti possono regolare la potenza di aspirazione, il flusso d’acqua, e ricevere promemoria per la manutenzione del dispositivo. Questo approccio innovativo rende la Dreame H15 Pro un prodotto all’avanguardia, capace di adattarsi alle esigenze quotidiane di pulizia.

Disponibilità e prezzo sul mercato italiano

La lavapavimenti Dreame H15 Pro sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 17 febbraio 2025. Gli interessati potranno trovarla sul sito ufficiale di Dreame e su Amazon, al prezzo consigliato di 699 euro, che rimane invariato rispetto al modello precedente. Questo lancio rappresenta un interessante passo avanti nel settore della pulizia domestica, aprendo a nuove possibilità per un’esperienza di utilizzo migliorata.