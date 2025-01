Doom si fa strada in un PDF: la curiosa dimostrazione di hacking che sorprende gli appassionati

Un nuovo progetto ha catturato l'attenzione degli amanti della tecnologia e dei videogiochi, dimostrando che anche un documento PDF può diventare un ostello per giochi iconici. In particolare, un programmatore ha trovato il modo di eseguire il celebre videogioco Doom all'interno di un file PDF. Questa scoperta non solo evidenzia la versatilità del formato PDF, ma anche le potenzialità nascoste del codice JavaScript supportato da Adobe Acrobat. L'incredibile realizzazione è stata pubblicata su GitHub, suscitando curiosità e meraviglia tra gli esperti e gli appassionati.

La storia dietro il progetto

Il progetto è stato ideato dal programmatore conosciuto come ading2210. Nella sua scrittura sul repository di GitHub, ha messo in luce la robusta integrazione di JavaScript nel formato PDF, una caratteristica che esiste da decenni nel software Adobe e che è stata sistematicamente documentata nelle specifiche ufficiali. Sebbene questo supporto si sia evoluto nel tempo, le sue funzionalità sono state recentemente implementate in una forma più limitata e sicura attraverso PDFium, il motore di rendering PDF incorporato nei browser basati su Chromium.

L'abilità di sfruttare JavaScript in questo contesto non è del tutto nuova: in passato, hacker e programmatori hanno già creato giochi semplici come Breakout e Tetris all'interno di documenti PDF, utilizzando questa peculiarità. Tuttavia, la realizzazione di ading2210 va oltre, riprendendo un fork semplificato del codice sorgente di Doom e utilizzando una versione vintage di Emscripten, che produce codice asm.js ottimizzato.

Come funziona Doom nel PDF

Una volta caricato il codice, il documento PDF di Doom è in grado di ricevere input dall'utente, che può interagire attraverso un campo di testo dedicato. L'output del "gioco" viene quindi presentato in forma di testo ASCII, suddiviso in 200 diversi campi di testo, ciascuno dei quali rappresenta una linea orizzontale della visualizzazione di Doom. Questa soluzione, sebbene rudimentale, è sufficiente per simulare un display monocromatico a sei colori, con una frequenza di aggiornamento di "13 frame al secondo", che può sembrare modesto ma offre un'esperienza di gioco giocabile.

La sfida principale nel creare un videogioco in un file PDF sta nella limitazione delle funzionalità grafiche. Tuttavia, ading2210 è riuscito a trovare un modo per ovviare a queste restrizioni tecniche, permettendo ai giocatori di rievocare un classico degli anni '90 in un modo assolutamente originale. Questo esperimento non solo esalta le capacità del formato PDF, ma mette in risalto la creatività degli sviluppatori nel cercare modi innovativi per combinare tecnologia e intrattenimento.

L'impatto sulla comunità degli sviluppatori

Questo progetto non è solo un'interessante curiosità, ma rappresenta anche una rivisitazione delle potenzialità del codice all'interno di documenti che, per la maggior parte degli utenti, sono considerati statici e privi di interattività. La realizzazione di Doom in un PDF ha stimolato la comunità degli sviluppatori a esplorare ulteriori possibilità creative, spingendo i limiti di ciò che è considerato possibile nel contesto della programmazione.

Il messaggio sotteso è chiaro: le tecnologie più comuni possono nascondere potenzialità sorprendenti. Con il giusto approccio e un po' di inventiva, anche i formati più tradizionali possono essere reinventati. Questa scoperta afferma, dunque, l'importanza di esplorare e sperimentare in campo tecnologico per scoprire nuovi orizzonti di utilizzo. In un'epoca in cui il mondo digitale continua a evolversi, la curiosità e la voglia di innovare rappresentano sempre più una spinta fondamentale per la comunità dei programatori e degli ingegneri del software.