DirecTV presenta MySports: la nuova offerta streaming dopo la fine di Venu Sports

Dopo la chiusura inaspettata di Venu Sports nella scorsa settimana, DirecTV ha avviato un nuovo servizio in streaming, MySports, che si propone di offrire una solida alternativa per gli appassionati di sport. Con un prezzo di 70 dollari al mese, MySports si presenta come un pacchetto che include ben 40 canali sportivi e di intrattenimento da alcuni dei maggiori nomi del settore.

I canali inclusi nel pacchetto MySports

MySports include una selezione di canali di alto profilo provenienti da grandi broadcaster come Disney, Fox e NBC Universal. Tra i canali disponibili ci sono ABC e ESPN per Disney, Fox e Fox Sports 1 per Fox, e NBC e USA Network per NBC Universal. Un elemento distintivo di questa nuova offerta è la presenza di NBC, che non era attesa nel pacchetto Venu Sports. NBC non solo trasmetterà eventi di football della NFL, ma anche partite di college sport, e si prepara a diventare uno dei canali principali per la NBA a partire dalla stagione 2025-2026.

Seppur CBS non sia attualmente parte della formula, DirecTV ha affermato di essere in trattative per includere il canale in futuro. Tuttavia, è importante notare che non ci sono attualmente reti sportive regionali nel pacchetto di MySports. Di conseguenza, chi desidera accedere a quei canali dovrà considerare un piano di abbonamento più costoso offerto da DirecTV.

Offerta per gli appassionati di sport di college

All’interno del pacchetto, DirecTV non si è dimenticata dei tifosi di sport a livello universitario. Canali come l'ACC Network, il Big Ten Network e il SEC Network saranno inclusi nell’abbonamento, rendendo MySports una scelta interessante non solo per i fan professionisti, ma anche per gli appassionati di sport collegiali. DirecTV ha dichiarato che prevede di espandere ulteriormente l’offerta con altri canali e stazioni locali senza costi aggiuntivi nel prossimo futuro.

MySports è un servizio esclusivamente in streaming, il che significa che non è necessario avere un’antenna satellitare per accedervi, rendendo così il servizio accessibile a un pubblico più vasto. Le piattaforme supportate per la visione includono dispositivi iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Google TV e Roku, aumentando così la flessibilità per gli utenti.

Offerta promozionale e senza vincoli

Per lanciare MySports, DirecTV ha previsto una promozione interessante: un periodo di prova di cinque giorni senza rischi, oltre a un’offerta speciale con un abbonamento di 20 dollari al mese per i primi tre mesi, rendendo il costo mensile pari a 50 dollari. Questa è un’opportunità che potrebbe attrarre nuovi abbonati, in particolare quelli interessati a testare il servizio senza impegni a lungo termine.

Non ci sono contratti fissi con MySports, il che permette agli utenti di annullare o riprendere l’abbonamento in qualsiasi momento, aumentando la convenienza e la libertà di scelta per i consumatori.

Espansione del servizio e accessibilità

MySports verrà lanciato inizialmente in 24 aree metropolitane importanti come New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia e la Bay Area di San Francisco, le quali riceveranno tutti e tre i canali broadcast. Gli altri 19 mercati non avranno una disponibilità uniforme, poiché DirecTV prevede di ampliare l’offerta con stazioni locali a seguito di nuovi accordi con affiliate locali.

Al di là dei canali legati all'attività sportiva, MySports si distingue anche per l'inclusione di stazioni che normalmente non sono associate allo sport, come CNBC, CNN, MSNBC e Fox News. In aggiunta, il servizio prevede supporto per contenuti in 4K e la possibilità di utilizzare un servizio di cloud DVR illimitato, rendendo il piano decisamente allettante.

L'eredità di Venu Sports e il futuro del mercato streaming

Venu Sports era stato lanciato con l’intento di fornire un pacchetto di canali a un prezzo competitivo, ma la sua chiusura ha lasciato un vuoto nel panorama dello streaming. Con l'introduzione di MySports, DirecTV cerca di riempire quel vuoto, offrendo una gamma diversificata di contenuti. L’abbonamento a 70 dollari al mese, pur essendo più alto rispetto al piano iniziale proposto da Venu, si distingue per la varietà di canali, non solo sportivi, ma anche di notizie e intrattenimento.

Grazie alla recente collaborazione tra Fubo e Disney, si prevede anche che Fubo possa lanciare i propri pacchetti sportivi in futuro, dimostrando che il mercato dello streaming sportivo è in continua evoluzione e sta cercando di adattarsi e rispondere alle esigenze dei consumatori. MySports rappresenta una risposta diretta a questa necessità di flessibilità e accessibilità per gli utenti moderni.