Design e risparmio in cucina: scopri la moka Alessi espresso 9090 in offerta

Nel periodo natalizio, il design di alta qualità trova spazio anche nelle cucine con offerte imperdibili. La moka Alessi espresso 9090 è un esempio paradigmatico di come l'estetica possa coniugarsi all'efficienza. Attualmente disponibile a 127,67 euro, contro un prezzo di listino di 179,99 euro, questa caffettiera rappresenta un’occasione da non perdere per gli appassionati di caffè.

Un progetto rivoluzionario per il caffè

La moka Alessi espresso 9090 è progettata per chi desidera preparare un espresso impeccabile su fornelli a gas o ad induzione. Realizzata interamente in acciaio inox 18/10 lucido, questo modello è primo nella sua categoria per il suo design e le sue prestazioni. Con un'altezza di 17,5 centimetri e un diametro di 11 centimetri, offre una capacità sufficiente per preparare fino a 15 centilitri di caffè, perfetta per chi ama condividere un momento di convivialità attorno al tavolo.

L'ideatore di questa caffettiera iconica è Richard Sapper, un designer che ha lasciato un segno indelebile nella storia del design industriale. Con la sua visione, ha voluto dotare il prodotto di prestazioni superiori rispetto alle caffettiere tradizionali, realizzando non solo un accessorio funzionale, ma una vera e propria “macchina a vapore” che ha significativamente influenzato il modo di concepire il caffè in Italia e nel mondo.

Richard Sapper: un maestro del design industriale

Richard Sapper, scomparso nel 2015, è stato un grande innovatore nel campo del design, con una carriera ricca di collaborazioni illustri e progetti memorabili. Dalla sua esperienza iniziale presso l'ufficio progettazione della Mercedes Benz, Sapper si è affermato a Milano, lavorando con designer come Gio Ponti e creando oggetti di alta gamma. Tra i suoi progetti più noti ci sono state radio e televisori per Brionvega, mobili, lampade e il telefono Grillo per la Siemens. Il suo contributo al settore automotive, con consulenze per Fiat e Pirelli, è stato altrettanto significativo.

Sapper ha anche avuto la possibilità di collaborare con Apple all’inizio dell’era del Mac, ma ha rifiutato l’offerta di Steve Jobs per guidare il team di design dei computer Apple. Un gesto che dimostra la sua integrità professionale e la passione per il design che ha sempre perseguito. La sua eredità è evidente non solo nella caffettiera espresso di Alessi, ma in numerosi altri oggetti che continuano a ispirare designer contemporanei.

La caffettiera espresso 9090: un simbolo del design italiano

L’Alessi espresso 9090 ha un posto speciale sia nella storia del noto marchio, fondato nel 1921, che nel panorama del design contemporaneo. Questa caffettiera è stata la prima della sua categoria a ricevere il prestigioso Compasso d'Oro, uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del design. Inoltre, rappresenta il primo prodotto Alessi a entrare a far parte della collezione permanente del MoMA di New York, un onore che attesta la qualità e l’originalità del lavoro del designer.

Oltre alle classiche caratteristiche estetiche, la caffettiera introduce diverse innovazioni pratiche. La forma tronco-conica non è solo per il gusto, ma funziona anche per massimizzare l'efficienza del calore. La base allargata, il beccuccio antigoccia e la chiusura a leva per un facile utilizzo sono dettagli pensati per semplificare il processo di preparazione del caffè.

Un regalo ideale per il Natale

Con il Natale alle porte, la moka Alessi espresso 9090 non è solo un acquisto personale, ma un regalo particolarmente apprezzato. La maestria di Alessi nel combinare forma e funzionalità rappresenta un'opzione interessante per chi cerca un regalo elegante e pratico. Questo pezzo unico non solo arricchisce l'esperienza di chi ama il caffè, ma aggiunge anche un tocco di originalità all'arredamento della cucina.

Attualmente scontata a 127,67 euro, la caffettiera Alessi espresso 9090 è una scelta astuta per chi cerca qualità e stile, senza compromettere il bilancio. Non è solo un utensile da cucina, ma un vero e proprio pezzo da collezione che rappresenta la tradizione italiana del design.