DeepCool presenta l’Assassin IV VC Vision: il nuovo dissipatore per CPU dalle prestazioni elevate

DeepCool, noto marchio nel campo del raffreddamento per PC, ha recentemente svelato la sua ultima creazione: l'Assassin IV VC Vision. Questo nuovo dissipatore ad aria si distingue per la tecnologia innovativa con cui è realizzato, posizionandosi come una scelta di rilievo per chi desidera il massimo da un sistema di raffreddamento. Le nuove caratteristiche includono una base con camera di vapore e un display digitale progettato per monitorare in tempo reale diverse metriche essenziali.

Tecnologia della camera di vapore per un raffreddamento efficace

Il cuore del sistema di raffreddamento dell'Assassin IV VC Vision è la sua base dotata di camera di vapore. Questo tipo di tecnologia rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai sistemi di raffreddamento tradizionali, in particolare per quanto riguarda la gestione del calore. Infatti, grazie all’innalzamento del Thermal Design Power fino a 300W, il dissipatore è in grado di affrontare carichi di lavoro intensivi senza problemi.

La camera di vapore consente una dissipazione del calore più efficiente grazie a una superficie di contatto ampliata, il che migliora notevolmente il trasferimento del calore dal processore. Questo significa che il sistema non solo si mantiene fresco, ma ottimizza anche le prestazioni generali del computer, risultando ideale per gamer esperti e professionisti del settore creativo, che necessitano di un'ottima stabilità termica.

Monitoraggio in tempo reale con il display digitale

Un aspetto particolarmente interessante dell'Assassin IV VC Vision è il suo display digitale a quattro segmenti. Questa caratteristica consente agli utenti di tenere traccia in tempo reale di parametri cruciali come la temperatura della CPU, l’utilizzo, il wattaggio e la frequenza. La facilità d'uso del pannello è garantita dalla sua installazione magnetizzata e dalla connessione tramite USB 2.0 al software DeepCreative.

La precisione del monitoraggio è ulteriormente migliorata grazie a un termometro visivo con codice colore. Le temperature vengono rappresentate con specifici colori: verde indica temperature sotto gli 80°C, arancione per quelle tra 80°C e 90°C, mentre il rosso segnala temperature oltre i 90°C, accompagnato da avvisi lampeggianti. Ciò consente agli utenti di prendere misure immediate nel caso in cui il sistema inizi a surriscaldarsi, aiutando a prevenire problemi più gravi.

Modalità silenziosa e performance per ogni esigenza

L'Assassin IV VC Vision offre la flessibilità di passare tra modalità silenziosa e performance. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da coloro che desiderano un funzionamento silenzioso durante le giornate di utilizzo normale, ma che richiedono anche potenza di raffreddamento superiore quando vengono eseguite operazioni intensive.

In aggiunta, il design del dissipatore con ventole da 120 mm riposizionabili garantirà spazio sufficiente anche per RAM RGB di profilo alto. Questo non solo aumenta la compatibilità con diverse configurazioni hardware, ma permette anche una personalizzazione esteticamente gradevole.

Efficienza operativa con cuscinetti Fluid Dynamic Bearing

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni, l'Assassin IV VC Vision è dotato di motori avanzati per le ventole e di cuscinetti Fluid Dynamic Bearing . Questa tecnologia è scelta per la sua durabilità e per la capacità di ridurre rumorosità e vibrazioni, offrendo così un'esperienza d'utilizzo più piacevole.

Le ventole, sia da 140 mm che da 120 mm, hanno intervalli di RPM dinamici e un flusso d'aria eccezionale riducendo al minimo il rumore. Questa attenzione al dettaglio contribuisce a fare della serie Assassin IV VC Vision una delle opzioni più silenziose sul mercato, un fattore importante per chi lavora in ambienti in cui il rumore deve essere tenuto al minimo.

Design e compatibilità con comuni socket CPU

Dal punto di vista del design, l'Assassin IV VC Vision si presenta con sette heatpipe e dissipatori di calore a doppia aletta. Con un'altezza di 172 mm e un pannello display magnetico ben studiato per un'installazione facile, rappresenta una scelta pratica oltre che funzionale.

La compatibilità del dissipatore è garantita per una gamma di socket CPU moderni, inclusi quelli di AMD e Intel. Tra i socket supportati troviamo Intel LGA1851/1700/1200/115X/20XX e AMD AM5/AM4, rendendo il dissipatore una decisione versatile per molte configurazioni.

Il nuovo dissipatore sarà disponibile in colore nero e in futuro arriverà anche in versione bianca. Sarà presente presso i rivenditori e distributori autorizzati DeepCool. La garanzia di sei anni offre ulteriori rassicurazioni agli utenti, con supporto tecnico a livello globale. Il prezzo di listino per il prodotto si attesta a 139,99 euro, accessibile per coloro che cercano potenza e prestazioni in un dissipatore di alta qualità.