Dasung lancia il suo primo monitor E Ink compatto con refresh rate da 60Hz

La novità del mondo tecnologico arriva da Dasung, che ha presentato un monitor E Ink innovativo. Il Paperlike 103 rappresenta un importante passo avanti per l'azienda, introducendo un refresh rate di 60Hz che rende l'utilizzo più fluido e gradevole. Con un pannello di 10,3 pollici, questo monitor è concepito per coloro che cercano una soluzione alternativa ai tradizionali schermi LCD e OLED, permettendo di ridurre l'affaticamento visivo e il consumo energetico.

Design e caratteristiche del Paperlike 103

Il Paperlike 103 è caratterizzato da un design compatto, con il suo schermo da 10,3 pollici che lo rende simile a dispositivi come il Boox Go 10.3 e l'Amazon Kindle Scribe. Questi dispositivi solitamente presentano refresh rate limitati, ma Dasung ha fatto un passo avanti implementando un refresh rate di 60Hz. Ciò consente non solo una lettura meno affaticante, ma anche un'esperienza di scrolling più fluida, particolarmente utile per la consultazione di documenti e siti web, nonché per la visione di video, rendendola molto simile a quella offerta dai monitor convenzionali.

Il monitor è attualmente disponibile sul mercato cinese a un prezzo di 1.999 yuan, circa 274 dollari. Anche se al momento non è accessibile a livello globale, Dasung ha storicamente commercializzato i suoi prodotti al di fuori della Cina, suggerendo una futura disponibilità internazionale. La società offre già una versione più grande, il Paperlike 103, con un pannello E Ink da 13,3 pollici, il cui prezzo parte da 699 dollari e presenta un refresh rate di 40Hz. Un confronto diretto tra i due dispositivi mette in luce come il Paperlike 103 sia capace di offrire performances superiori, potenzialmente riducendo il fenomeno del ghosting.

Risoluzione e opzioni di visualizzazione

Passando alle specifiche tecniche, il Paperlike 103 ha una risoluzione di 1.872 x 1.404 pixel, con un rapporto d’aspetto 4:3. Sebbene con un valore di 227 ppi risulti leggermente inferiore ai 300 ppi degli schermi E Ink del Kindle Paperwhite e di altri e-reader lanciati negli ultimi anni, offre comunque un'esperienza visiva di qualità. Le opzioni di illuminazione sono simili a quelle di altri dispositivi, con LED posizionati lungo i bordi dello schermo che non abbagliano gli occhi.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di regolare la temperatura del colore da cool a warm, il che permette di adattarsi meglio all'ambiente circostante e ridurre l'affaticamento visivo, specialmente nel caso di lunghe sessioni di utilizzo. Questo aspetto rende il Paperlike 103 particolarmente indicato per chi si dedica a letture prolungate o a lavori che richiedono un'attenzione costante.

Alimentazione e tecnologia E Ink

Il monitor utilizza un pannello E Ink che consuma energia in modo estremamente efficiente. Tutta la potenza necessaria viene fornita tramite una porta USB-C, rendendolo pratico e comodo da utilizzare in diverse situazioni, senza la necessità di alimentatori ingombranti. Questa caratteristica testimonia l'attenzione di Dasung per la praticità e l'usabilità del prodotto nella vita quotidiana.

Con il Paperlike 103, Dasung offre ai suoi utenti una possibilità di utilizzare un monitor E Ink con prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai modelli precedenti. L'unione di un refresh rate elevato, un design portatile e una tecnologia E Ink efficiente rendono questo dispositivo un'aggiunta affascinante per chi cerca un'alternativa ai monitor tradizionali. Non resta che attendere la sua disponibilità globale per scoprire come verrà accolto nel mercato internazionale.