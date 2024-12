Cyberattacco su Chrome: hacker colpiscono estensioni famose e rubano dati sensibili

Le notizie sul cybercrimine non smettono di sorprendere, e un recente caso ha suscitato particolare preoccupazione tra gli utenti di Google Chrome. Da sempre considerato il browser più utilizzato al mondo, Chrome si trova ora al centro di un'operazione malevola che ha colpito alcune delle sue estensioni più apprezzate, esponendo gli utenti a potenziali furti di dati. Gli sviluppatori e gli utenti sono quindi chiamati a prestare attenzione e a tutelarsi.

Hacker infiltrano popolari estensioni di Google Chrome

Dalle ultime indagini condotte nel campo della sicurezza informatica, emerge che alcuni hacker sono riusciti a iniettare codice malevolo in diverse estensioni di Google Chrome. Tra le varie componenti aggiuntive coinvolte figurano nomi noti come Web Paint, CopyFish e AutoBuy. Queste estensioni, scaricate da milioni di utenti nel corso del tempo, erano in origine considerate innocue, ma ora rappresentano un serio pericolo per la sicurezza online.

Secondo quanto riportato da Engadget, gli esperti hanno scoperto che i criminali informatici sono riusciti ad accedere a vari account di amministrazione delle estensioni, sfruttando una sofisticata campagna di phishing. I dettagli emersi dalla segnalazione della società di sicurezza Cyberhaven evidenziano che la loro estensione è stata compromessa il 24 dicembre. Da qui hanno seguito ulteriori verifiche che hanno rivelato che altre estensioni di aziende diverse sono state affette dalla medesima operazione. Questo attacco evidenzia come i malintenzionati stiano trovando sempre più modi inventivi per compromettere la sicurezza degli utenti.

Rilevata una rete di estensioni compromesse

L'indagine condotta da Google ha portato alla scoperta dell'entità dell'attacco informatico, costringendo la compagnia a rimuovere immediatamente le estensioni infette dal Chrome Web Store. Si stima che la vulnerabilità potrebbe aver colpito centinaia di migliaia di utenti, esponendoli a rischi di furto di dati personali e di malintenzionati in grado di accedere a informazioni sensibili. Gli esperti di sicurezza informatica esortano gli utenti a tenere d'occhio le estensioni installate, suggerendo di disinstallare immediatamente quelle che risultano sospette o non più necessarie.

È fondamentale che gli utenti attivino i sistemi di autenticazione a due fattori per garantire una maggiore protezione e ridurre il rischio di attacchi futuri. Questo meccanismo di sicurezza richiede un secondo passaggio di verifica oltre alla password, creando così una barriera aggiuntiva contro gli accessi non autorizzati.

Un problema persistente con le estensioni Chrome

Purtroppo, il recente attacco non è un caso isolato. Quello attuale rappresenta solo l'ultima di una serie di operazioni che hanno preso di mira le estensioni di Google Chrome. Nonostante l'impegno di Google nel migliorare la sicurezza delle sue applicazioni, nel corso dell'estate 2024 è stata segnalata un'altra campagna malware che, secondo le stime, ha colpito ben 300.000 utenti. Questo dimostra come i cybercriminali continuino ad affinare le loro tecniche e a cercare nuove vulnerabilità da sfruttare.

Rimanere vigili e informati è quindi cruciale non solo per proteggere i propri dati ma anche per garantire un'esperienza browser più sicura. Gli utenti sono invitati a rimanere aggiornati su eventuali nuove minacce e a seguire le indicazioni degli esperti per mantenere la sicurezza online di fronte alla continua evoluzione delle tecniche del cybercrimine.