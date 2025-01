CVS: In fase di test una nuova funzionalità per sbloccare gli armadietti dei prodotti

La catena CVS sta sperimentando un'innovativa funzionalità per semplificare l'esperienza dei consumatori, consentendo agli utenti di iPhone e Android di sbloccare gli armadietti dei prodotti. Questa iniziativa, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, mira a rendere più agevole la presa di articoli di alto valore o frequentemente rubati, riducendo così la necessità di coinvolgere il personale del negozio.

La problematica degli armadietti bloccati

Nella vendita al dettaglio, molte catene come CVS impiegano armadietti bloccati per contenere prodotti maggiormente soggetti a furti. La presenza di questi dispositivi ha come scopo principale quello di prevenire il cosiddetto "shrink", ovvero la perdita di inventario dovuta a furti o manomissioni. Tuttavia, i clienti spesso trovano questa soluzione frustrante, poiché ogni volta che desiderano accedere a un prodotto bloccato devono chiamare un dipendente per ricevere assistenza. Come sottolineato da Tilak Mandadi, responsabile della tecnologia di CVS Health, sono molti i consumatori che manifestano il loro disappunto riguardo la presenza di armadietti bloccati, spingendo così la catena a ricercare metodi alternativi per migliorare l’esperienza di acquisto.

Dettagli sulla nuova funzionalità

Il sistema attuale prevede che i clienti, muniti dell'app CVS, attivino il Bluetooth e si connettano al Wi-Fi presente nel negozio, permettendo così di sbloccare gli armadietti contenenti i prodotti desiderati direttamente dallo smartphone. Questa modalità non solo snellisce il processo d'acquisto, ma promette anche di ridurre l’aggravio di lavoro per i dipendenti, consentendo loro di dedicarsi ad altre attività più importanti all'interno del punto vendita.

Test in corso e prospettive future

Attualmente, CVS ha avviato una fase di test in tre punti vendita selezionati, con intenzione di espandere questo progetto a 10-15 negozi nel prossimo futuro. L'azienda prevede che, qualora il test avesse esito positivo e dimostrasse di migliorare l’esperienza del cliente e di incrementare l’efficacia nella gestione della sicurezza, la funzionalità sarà implementata in tutti i suoi punti vendita.

Implementare un sistema di questo tipo potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel panorama della vendita al dettaglio, dove comodità e sicurezza continuano a essere al centro delle preoccupazioni dei consumatori. Rimanere informati sui progressi di CVS in questo ambito sarà fondamentale per capire come le aziende rispondono alle esigenze dei clienti in un contesto di crescente digitalizzazione.