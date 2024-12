Cresce il numero di segnalazioni di problemi con le cartelle condivise in rete locale

Il recente incremento delle segnalazioni riguardanti l’errore "Percorso di rete non trovato" ha messo in luce le difficoltà che molti utenti affrontano nell'accesso alle cartelle condivise in rete locale. Questo problema, che ha colpito singoli utenti e più ampie reti aziendali, evidenzia delle criticità legate alla configurazione della rete e alla compatibilità delle risorse in condivisione. Una delle cause principali di questo malfunzionamento pare essere attribuibile all’aggiornamento di Windows 11 24H2, che ha portato a modifiche significative nei protocolli di condivisione.

Comprendere l'errore 0x80070035

L'errore 0x80070035 si riferisce a una problematica nella connessione alle risorse condivise nella rete locale. Sebbene l'aggiunta di nuove misure di sicurezza sia importante per la protezione dei dati, essa può causare problemi di accesso quando i dispositivi non sono allineati agli standard di sicurezza più recenti. Il protocollo utilizzato per la condivisione di informazioni in rete è il Server Message Block , che Microsoft ha costantemente aggiornato nelle sue versioni di Windows.

Un cambiamento fondamentale apportato con l'aggiornamento 24H2 è l'abbandono del protocollo SMB 1.0, considerato obsoleto a causa delle sue vulnerabilità, in particolare, la suscettibilità a minacce come ransomware e attacchi di tipo Denial of Service . Questa versione del protocollo non era in grado di fornire le garanzie di sicurezza necessarie nelle odierne configurazioni di rete.

Con l’aggiornamento, Microsoft ha implementato anche una maggiore sicurezza nell’uso di SMB, attivando di default delle funzionalità come il SMB signing, che garantisce l’integrità dei dati scambiati. Altra misura di sicurezza introdotta è la disabilitazione automatica dell’accesso guest, una modalità che permette la connessione senza credenziali a reti di condivisione, aumentando così il rischio per la sicurezza dei dati.

Diagnosi e cause dell’errore

Dopo l'implementazione dell'aggiornamento 24H2, molti dispositivi, specialmente quelli più datati o non aggiornati, hanno manifestato difficoltà ad adattarsi al nuovo quadro normativo in termini di sicurezza. L'errore 0x80070035 può verificarsi ad esempio, quando il dispositivo a cui ci si sta connettendo non supporta il SMB signing o le versioni più recenti del protocollo SMB stesso. Questo è un problema comune con dispositivi NAS di vecchia generazione, che non sono in grado di riconoscere autonomamente i requisiti di sicurezza richiesti dalla nuova configurazione di Windows.

Se si riscontra questo errore, potrebbe significare che il sistema locale non è in grado di raggiungere il dispositivo condiviso, oppure che quest'ultimo non supporta le condizioni richieste per stabilire una connessione sicura. È importante identificare correttamente il problema poiché le soluzioni da attuare sono dipendenti dalla causa radice del malfunzionamento.

Metodi per risolvere l’accesso alle cartelle condivise

Per risolvere l'errore 0x80070035, è possibile seguire determinate procedure, molte delle quali richiedono l'uso di PowerShell. I comandi da utilizzare permettono di verificare le configurazioni correnti e le impostazioni di sicurezza che potrebbero interferire con la condivisione delle risorse.

Il primo passo prevede l’apertura di Windows PowerShell con diritti di amministratore. Una volta aperta la finestra, è possibile utilizzare il comando Get-SmbClientConfiguration per verificare lo stato delle opzioni di sicurezza e il livello di accesso guest.

Se l’accesso guest è disattivato, è possibile abilitare temporaneamente questa funzione utilizzando il comando di PowerShell Set-SmbClientConfiguration -EnableInsecureGuestLogons $true , il quale permette di aggirare le restrizioni e tentare di accedere a risorse condivise senza un nome utente e password.

Tuttavia, è bene sottolineare che queste modifiche andrebbero considerate come soluzioni temporanee in contesti privati e non per reti aziendali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza. La modifica definitiva e sicura delle impostazioni deve prevedere l'aggiornamento delle apparecchiature e l'adozione di misure di sicurezza appropriate su tutti i dispositivi connessi.

Approccio proattivo alla sicurezza nella rete

Per garantire una rete sicura e funzionante, è raccomandato aggiornare regolarmente tanto i dispositivi hardware quanto il software. È opportuno tenere alla larga l'uso di protocolli obsoleti, come il SMB 1.0, e garantire che tutte le risorse di rete siano configurate per supportare i più recenti standard di sicurezza. Inoltre, attivare il SMB signing come impostazione predefinita e disabilitare l’accesso guest rappresenta un passo importante per ovviare a eventuali vulnerabilità nella rete locale.

È importante adottare una strategia integrata e aggiornamenti costanti, evitando l'utilizzo di configurazioni che possano compromettere la sicurezza della rete e proteggere i dati da minacce esterne. La chiave per una rete sana e funzionale è mantenere una costante attenzione sia sulla configurazione della rete sia sulle best practice di sicurezza.