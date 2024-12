Consob interviene contro pubblicità di servizi finanziari abusivi: bloccati 1194 siti web

La Consob, l’ente preposto alla vigilanza del mercato finanziario in Italia, ha recentemente adottato misure significative per contrastare la diffusione di pubblicità ingannevoli relative a servizi finanziari non autorizzati. Con l'aumento dei rischi associati agli investimenti online, l'Autorità è intervenuta per proteggere i risparmiatori da pratiche fraudolente che utilizzano tecnologie avanzate come i deepfake per ingannare il pubblico.

Blocco di pubblicità ingannevoli e siti abusivi

Le recenti azioni della Consob hanno messo sotto i riflettori l'uso improprio di deepfake, che hanno preso spunto dall'immagine di figure prominenti del panorama istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Queste tecniche pertanto non solo ingannano i risparmiatori, ma compromettono anche l'integrità delle figure pubbliche. La Consob ha altresì bloccato l'accesso a quattro ulteriori siti di intermediazione finanziaria non autorizzati, rendendo evidente la lotta contro le attività illecite in rete.

Questa azione porta il totale a 1194 siti oscurati dall'entrata in vigore del potere di ordinare il blocco degli stessi nel luglio 2019. L’Autorità ha avviato altre operazioni di oscuramento, che saranno svolte dai fornitori di connettività internet sul territorio italiano. Da segnalare che, a causa di motivi tecnici legati ai sistemi di connessione, la completa attuazione del blocco potrebbe necessitare di alcuni giorni.

L'importanza della vigilanza tra i risparmiatori

In questo contesto, la Consob invita i risparmiatori a prestare un'attenzione particolare alle proprie scelte di investimento. È fondamentale che gli investitori avvertano il bisogno di adottare atteggiamenti di prudenza e consapevolezza. Tra le pratiche raccomandate, viene sottolineata la necessità di verificare l’autenticità degli operatori che offrono servizi finanziari sul web. È imprescindibile controllare che l'intermediario sia registrato e autorizzato, nonché consultare il prospetto informativo relativo ai prodotti finanziari offerti.

L’Autorità mette in evidenza che molte volte le operazioni svolte da soggetti non autorizzati si traducono in truffe, senza il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Di conseguenza, i risparmiatori sono esortati a verificare la registrazione degli operatori presso l’elenco delle società di investimento mobiliari mantenuto dalla Consob. Questo passa anche attraverso il controllo delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia, potendo accedere a liste specifiche post-Brexit che includono anche quelle di paesi extra-UE.

L'iniziativa internazionale contro i deepfake

Recentemente, il Congress degli Stati Uniti ha preso iniziative per affrontare le preoccupazioni legate alla diffusione dei deepfake. Lettere sono state inviate ai CEO di aziende tecnologiche come Apple e Google per chiedere chiarimenti su quali misure stessero attuando per combattere questo fenomeno in rapida crescita. I deepfake, infatti, non sono solamente uno strumento per contenuti pornografici, ma vengono anche sfruttati per truffe di natura finanziaria.

Questo segnala un interesse crescente a livello globale per la lotta contro questa nuova forma di frode. Informazioni pratiche su come riconoscere i video deepfake possono essere reperite online, rendendo il pubblico più consapevole dei rischi e delle tecniche utilizzate per truffare le persone, sia in ambito privato che aziendale.