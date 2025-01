Come utilizzare WhatsApp senza registrare i contatti nella rubrica

WhatsApp è diventata una delle principali applicazioni di messaggistica istantanea al mondo, utilizzata quotidianamente da milioni di persone. Un aspetto interessante è che, oltre alla possibilità di interagire con contatti salvati nella rubrica, è possibile comunicare anche con numeri non memorizzati. Questa funzionalità è molto utile in diverse situazioni, come quando si desidera contattare persone sconosciute o aziende senza dover aggiungere manualmente i loro numeri. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio questa opportunità per utilizzare WhatsApp in modo efficace.

Modi per chattare su WhatsApp senza contatti nella rubrica

Avviare una conversazione su WhatsApp senza avere un contatto memorizzato nella rubrica è un procedimento semplice e diretto. Vi sono due metodi principali per farlo, affidabili e facili da seguire.

Il primo metodo consiste nell'utilizzare direttamente l'app WhatsApp sui dispositivi mobili. Dopo aver aperto l'applicazione, in basso a destra si trova l'icona “+”, che può essere cliccata per iniziare una nuova chat. Qui, l’utente può scegliere un contatto già presente in rubrica o, nel caso di utilizzo senza contatti salvati, si può procedere con la ricerca del numero di telefono desiderato.

In alto a destra, selezionando l'icona a forma di lente d'ingrandimento, si apre una casella di ricerca. A questo punto, basta digitare il numero di telefono da contattare, omettendo il prefisso internazionale di Italia, ovvero +39. Una volta inserito il numero, WhatsApp riconoscerà il contatto e il tasto per avviare la chat sarà pronto per essere utilizzato.

Utilizzare la funzione “clicca per chattare”

Un’alternativa interessante per contattare un numero senza registrarlo è la funzione "Clicca per chattare", che consente di avviare WhatsApp direttamente dal browser. Per utilizzare questo metodo, è necessario conoscere il numero di telefono da contattare. Aprendo il browser web preferito e inserendo nella barra degli indirizzi “wa.me/39” seguito dal numero di telefono desiderato, si riceverà una richiesta per continuare su WhatsApp.

All'apertura del link, il browser mostrerà l'immagine del profilo del contatto, accompagnata da un messaggio che chiede se si vuole aprire l'applicazione. Cliccando su “Continua”, WhatsApp si avvierà automaticamente, mostrando una finestra di chat con la persona selezionata. Questo metodo risulta particolarmente utile per le aziende, che possono aggiungere questo link sui loro siti web per facilitare la comunicazione con i clienti.

Applicare la stessa logica su computer

La funzionalità "Clicca per chattare" non è limitata ai soli dispositivi mobili; può infatti essere utilizzata anche su computer con diversi sistemi operativi, come Windows, macOS e Linux. Per avvalersi di questa opportunità, l'utente deve avere installato il client desktop di WhatsApp o accedere a WhatsApp Web.

Semplicemente digitando il link “wa.me/39” seguito dal numero di telefono nella barra degli indirizzi del browser, apparirà immediatamente una finestra del client WhatsApp o di WhatsApp Web. In caso di mancata installazione dell’app, si potrà facilmente selezionare “Usa WhatsApp Web” per procedere con la conversazione desiderata.

Questa facilità di utilizzo di WhatsApp mette in evidenza la versatilità dell'applicazione, promuovendo interazioni immediate, sia in ambito informale che professionale, senza la necessità di passaggi superflui. Grazie a queste funzionalità, WhatsApp offre agli utenti diverse possibilità per comunicare, garantendo così un'esperienza di messaggistica fluida e conveniente.