Come un floppy disk ha segnato l'inizio dell'epoca del ransomware: storia e impatti

Verso la fine del 1989, un oggetto insignificante come un floppy disk da 5,25 pollici ha innescato una rivoluzione nella sicurezza informatica a livello mondiale. Quello che sembrava un semplice dischetto contenente informazioni sull’AIDS si è rivelato essere una delle prime incarnazioni di un attacco ransomware, gettando le basi per una problematica che, nei decenni successivi, avrebbe assunto proporzioni sempre più allarmanti. Questo articolo analizza l'origine del ransomware, i suoi effetti devastanti e la sua evoluzione fino ai giorni nostri.

L'origine del primo ransomware

Nel dicembre del 1989, Joseph L. Popp, un biologo statunitense, spedì circa 20.000 floppy disk etichettati come “AIDS Information – Introductory Diskette 2.0” a una selezione di abbonati e partecipanti a eventi riguardanti il virus HIV, invisibilmente inclusi anche nel materiale informativo della Conferenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I destinatari erano principalmente medici e professionisti del settore, ignari del fatto che avrebbero ricevuto un malware capace di compromettere i loro sistemi.

Popp si servì della crescente preoccupazione riguardo l'AIDS per attirare l'attenzione delle vittime. L’operazione non avvenne tramite posta elettronica, come ci si potrebbe aspettare oggi, ma utilizzando la tradizionale corrispondenza postale, un approccio audace per quei tempi. Una volta inserito nel computer, il dischetto avviava un programma che prometteva di fornire un questionario utile per valutare il rischio di contrarre il virus, ma in realtà avrebbe rinchiuso i dati chiave all’interno del sistema.

Mechanismo e impatto del ransomware

Il programma di Popp funzionava in modo subdolo: dopo due riavvii del sistema, il software bloccava l'accesso ai file e chiedeva un riscatto per riottenere il controllo. Nonostante non utilizzasse sofisticate tecniche di cifratura, il ransomware si limitava a nascondere i file, sostituendone i nomi con caratteri incomprensibili. Questo approccio relativamente semplice provocò danni significativi a molti sistemi, portando alla perdita di informazioni davvero vitali.

Alcune organizzazioni risultarono particolarmente vulnerabili, con documenti e ricerche andati persi nel nulla. Ad esempio, un'organizzazione italiana dedicata alla lotta contro l'AIDS perse un decennio di ricerche, il che evidenziava l'impatto devastante di questo attacco. Molti sistemi informatici furono compromessi e alcuni amministratori furono licenziati a causa di pratiche inefficaci e negligenza.

Il profilo di Joseph L. Popp e le autorità

L'intelligente attacco di Popp non rimase impunito. Esperti di sicurezza confermarono che il programma era stato scritto in QuickBasic e che, nonostante l'ingegnosità dell'idea, la programmazione presentava diversi problemi tecnici. Dapprima classificato come il principale sospettato, Popp dovette affrontare l'arresto, ma fu giudicato non idoneo a sostenere un processo per motivi mentali, lasciando aperta una questione di responsabilità legale.

Le autorità, in particolare la Computer Crime Unit di New Scotland Yard, svolsero un lavoro minuzioso per identificare Popp. Le indagini rivelarono che il suo comportamento poteva essere stato influenzato da una combinazione di fattori personali, incluse instabilità mentale e motivi di vendetta verso il sistema dal quale si era sentito rifiutato, come un impiego presso l'OMS.

L’evoluzione del ransomware nei decenni successivi

Da quell'episodio iniziale, il fenomeno ransomware ha subito un'evoluzione significativa. Negli anni 2000, i ransomware iniziarono a utilizzare tecniche di crittografia più sofisticate, rendendo quasi impossibile il recupero dei dati criptati. Attacchi come WannaCry e NotPetya dimostrarono l’abilità di questi sistemi malevoli di bloccare infrastrutture fondamentali e generare danni economici ingenti.

Uno sviluppo allarmante è stato il modello della “doppia estorsione”, dove gli attaccanti non si limitano a criptare i dati ma minacciano anche di diffonderli, aggiungendo un ulteriore strato di pressione sulle potenziali vittime. Con l’emergere del Ransomware-as-a-Service , anche criminali senza particolari competenze tecniche possono condurre attacchi, rendendo la minaccia ancor più accessibile e pericolosa.

Infine, l'intelligenza artificiale sta modificando il panorama della sicurezza informatica, sia come strumento per rifinire le tecniche di attacco, sia come risorsa per identificare e neutralizzare le minacce in modo tempestivo. La storia di Joseph L. Popp funge da monito sulle origini di una delle più insidiose minacce informatiche, sottolineando l'importanza di una costante attenzione alla sicurezza.