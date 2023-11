Come proteggere il tuo iPad dai malware

Sono ormai lontani i tempi in cui l’ecosistema Apple era immune da malware, virus e altri software pericolosi. Al giorno d’oggi, infatti, i cybercriminali hanno preso di mira anche iPhone e iPad con agenti malevoli specifici.

I motivi di questa inversione di rotta sono prevalentemente due. In primis, il numero di utenti Apple negli ultimi anni è aumentato in modo considerevole a livello mondiale. In seconda battuta, molto spesso l’utenza che si affida a questi dispositivi, anche visti i costi, risulta spesso benestanti. Ciò significa che le credenziali e le password che i criminali informatici possono rubare sono potenzialmente molto redditizie.

In questo articolo specifico ci concentreremo sugli iPad, cercando di capire quali sono le mosse preventive per evitare infezioni, che si tratti di malware, adware, spyware o virus di altro tipo.

Utilizza un software antivirus affidabile

Uno dei modi più efficaci per proteggere il tuo dispositivo, sia esso iPad o no, è utilizzare un software antivirus affidabile. Sebbene gli iPad siano generalmente considerati dispositivi sicuri, è sempre meglio avere un ulteriore livello di protezione da app esterne al sistema operativo.

Un antivirus funge da scudo contro software dannoso e aiuta a rilevare e rimuovere eventuali minacce che potrebbero compromettere la sicurezza del tuo iPad. Sul mercato sono disponibili molte applicazioni di questo affidabili, sia gratuite che a pagamento.

Quando scegli un software antivirus per il tuo iPad, ci sono alcune cose da considerare. Innanzitutto assicurati che il software sia compatibile con iPadOS, il sistema operativo che, dal 2019, viene installato su questi dispositivi. Inoltre, cerca antivirus che siano considerati ottimali per quanto riguarda i tassi di rilevamento.

È inoltre importante aggiornare regolarmente il software in questione per garantire che disponga delle definizioni dei virus e delle patch di sicurezza più recenti.

Sebbene un software antivirus fornisca una solida difesa contro malware e virus, è essenziale comprendere che nessuna misura di sicurezza è infallibile. Pertanto, è fondamentale adottare abitudini di navigazione sicure e prestare attenzione quando si scaricano app, si visitano siti Web e si aprono messaggi di posta elettronica (soprattutto se presentano allegati).

Mantieni aggiornato il sistema operativo del tuo iPad

Così come per gli antivirus, anche iPadOS deve essere sempre aggiornato.

Apple rilascia regolarmente aggiornamenti per i propri sistemi operativi che includono correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e, soprattutto, patch di sicurezza.

Quando ricevi una notifica per un aggiornamento sul tuo iPad, è importante installarlo il prima possibile. Questi aggiornamenti spesso risolvono vulnerabilità note nel sistema operativo che possono essere sfruttate da soggetti malintenzionati per i loro scopi criminali.

È anche una buona idea abilitare gli aggiornamenti automatici sul tuo iPad. In questo modo, il tuo dispositivo scaricherà e installerà automaticamente gli aggiornamenti più recenti quando è connesso al Wi-Fi, assicurandoti di utilizzare sempre la versione più sicura del sistema operativo.

Scarica solo app da fonti attendibili

Quando si tratta di scaricare app per il tuo iPad, è essenziale attenersi a fonti attendibili.

Sebbene l’App Store ufficiale sia il posto più sicuro per trovare software, ciò non significa che puoi abbassare la guardia. Trattando app provenienti da tale piattaforma riduci significativamente il rischio di installare applicazioni infette da malware o dannose sul tuo iPad.

Per arrivare ad avere la quasi totale certezza che non stai mettendo il tuo dispositivo nelle mani di hacker senza scrupoli, segui questi consigli:

Non andare oltre all’App Store : è il posto giusto per scaricare app per il tuo iPad. Apple esamina e controlla attentamente tutte le app disponibili sulla propria piattaforma, assicurandosi che soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità;

: è il posto giusto per scaricare app per il tuo iPad. Apple esamina e controlla attentamente tutte le app disponibili sulla propria piattaforma, assicurandosi che soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità; Leggi le recensioni e le valutazioni : prima di scaricare un’app, prenditi il tempo necessario per leggerne le recensioni e le valutazioni. Le recensioni autentiche degli utenti possono fornire informazioni preziose sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla qualità generale di quello che stai per scaricare;

: prima di scaricare un’app, prenditi il tempo necessario per leggerne le recensioni e le valutazioni. Le recensioni autentiche degli utenti possono fornire informazioni preziose sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla qualità generale di quello che stai per scaricare; Valuta la reputazione dello sviluppatore : cerca informazioni sul suo nome per verificarne la credibilità. Gli sviluppatori affermati con un buon portfolio alle spalle hanno maggiori probabilità di fornire app sicure e affidabili;

: cerca informazioni sul suo nome per verificarne la credibilità. Gli sviluppatori affermati con un buon portfolio alle spalle hanno maggiori probabilità di fornire app sicure e affidabili; Diffida dei “cloni” delle app famose : fai attenzione alle app che sembrano essere cloni di app popolari. Queste repliche potrebbero contenere malware nascosto o avere funzionalità compromesse molto pericolose;

: fai attenzione alle app che sembrano essere cloni di app popolari. Queste repliche potrebbero contenere malware nascosto o avere funzionalità compromesse molto pericolose; Presta attenzione ai certificati aziendali: se ricevi un link verso a un’app da una fonte sconosciuta che dichiara di utilizzare un certificato aziendale, procedi con cautela. I certificati aziendali non autorizzati possono essere utilizzati per distribuire app dannose al di fuori degli app store ufficiali.

App e permessi

Quando installi e utilizzi app sul tuo iPad, è importante tenere presente le autorizzazioni che concedi alle stesse.

Molti software richiedono determinate autorizzazioni per accedere alle funzionalità del dispositivo o alle informazioni personali. In molti casi sono plausibili, mentre il altre la concessione di autorizzazioni possono risultare eccessive o non necessarie: ciò può comportare rischi per la privacy e la sicurezza.

Valuta bene cosa ti chiede un’app in fase di installazione. Nel caso non ti convincano le autorizzazioni richieste, blocca il processo e cerca un’alternativa sull’App Store.

Fai attenzione quando apri messaggi e-mail

E-mail e SMS sono mezzi comuni utilizzati dai criminali informatici per distribuire malware e attuare strategie di phishing. Per proteggere il tuo iPad da potenziali minacce, è importante prestare attenzione quando accedi a contenuti di questo genere.

In tal senso, verifica il mittente prima di aprire un messaggio, diffidando se questo è sconosciuto, sospetto o si presenta con un nome strano. Una grammatica stentata, sia nel titolo che nel corpo del messaggio, dovrebbe essere un altro segnale abbastanza preoccupante.

In caso di link esterni e allegati sospetti, cerca di evitare troppe interazioni con il messaggio ricevuto. Se possibile poi, utilizzare un filtro antispam adeguato può aiutare non poco a rendere la posta elettronica più sicura.

Evita di visitare siti Web sospetti

Quando navighi in Internet sul tuo iPad, così come con qualunque altro dispositivo, è fondamentale prestare attenzione ai siti Web che visiti. Evitare quelli sospetti è un passaggio fondamentale per proteggere il tuo dispositivo da malware, virus e altre minacce online.

Un sito è considerato non affidabile se non presenta il protocollo https, ormai pressoché d’obbligo. Ciò indica che la piattaforma visitata dispone di un certificato SSL/TLS sicuro, che fornisce una connessione crittografata tra il tuo iPad e il server del sito Web.

Un altro segnale che sei potenzialmente a rischio è costituito dall’apertura di finestre popup e annunci pubblicitari. In alcuni casi, se questi si presentano anche al di fuori del sito pericoloso, vuol dire che il tuo dispositivo è già stato infettato.

Ricordati di affidarti sempre a un motore di ricerca sicuro. Se proprio non ti va giù Google, dai un’occhiata alle sue principali alternative. Infine, come già accennato per sistema operativo e antivirus, mantieni sempre aggiornato il tuo browser.

Disabilita download automatici dei file

I download automatici dei file possono rappresentare un rischio per la sicurezza del tuo iPad se non gestiti correttamente. La disattivazione di questa funzione è un passaggio importante per proteggere il dispositivo da file potenzialmente dannosi e ridurre le possibilità di scaricare involontariamente malware o virus.

Ecco come puoi disattivare i download automatici di file sul tuo iPad:

Apri Impostazioni ;

; Individua e tocca Safari nell’elenco delle impostazioni;

nell’elenco delle impostazioni; Nelle impostazioni di Safari, individua la sezione Download ;

; Disattiva il bottone accanto a Chiedi prima di scaricare: ciò impedirà il download automatico dei file senza il tuo esplicito consenso.

Disabilitando i download automatici dei file, riacquisti il controllo su quali file vengono salvati sul tuo iPad. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di tipi di file potenzialmente pericolosi, come file eseguibili o script che possono contenere malware o virus.

Esegui regolarmente il backup del tuo iPad

Ricorda sempre che i malware sono uno strumento dei cybercriminali per rubare i tuoi dati e le tue credenziali più preziose. Proprio per questo motivo, dovresti effettuare regolarmente il backup del tuo iPad.

Una copia di riserva dei tuoi dati più preziosi non solo salvaguarda i tuoi documenti importanti, foto e altri file, ma ti consente anche di ripristinare il dispositivo senza troppe remore, se un malware lo rende inutilizzabile o si dimostra troppo aggressivo per il tuo antivirus.

A tal proposito puoi scegliere se utilizzare iCloud o iTunes per proteggere i tuoi dati. Entrambe le piattaforme offrono un servizio ideale nel contesto Apple. Se scegli per il primo servizio, puoi abilitare i backup automatici.

In questo modo, il tuo iPad eseguirà automaticamente una copia dei tuoi dati quando sarà connesso al Wi-Fi, senza richiedere un intervento manuale. Per abilitare i backup automatici, vai all’app Impostazioni, seleziona il tuo ID Apple, tocca iCloud e attiva la funzione Backup iCloud.

Nota bene: ovviamente devi avere abbastanza spazio disponibile su iCloud. Se questo scarseggia, potresti pensare di cambiare il tuo piano per un ambiente adatto ai tuoi backup.

Fai attenzione alle password

L’utilizzo di password complesse e uniche per i tuoi account online è un passaggio fondamentale per proteggere le tue informazioni personali e proteggere il tuo iPad (e non solo) da accessi non autorizzati.

A tal proposito abbiamo alcuni consigli base da seguire:

Crea parole d’accesso lunghe almeno 12-14 caratteri ;

; Utilizza combinazioni di lettere maiuscole e minuscole , ma anche numeri e simboli vari;

e , ma anche e vari; Evita nomi di persona , date di nascita o altre parole comuni, facili da indovinare per un potenziale hacker;

, o altre parole comuni, facili da indovinare per un potenziale hacker; Abilità l’ autenticazione a due fattori quando possibile;

quando possibile; Sostituisci periodicamente le password.

Se hai difficoltà a ricordare parole d’accesso così lunga e complicate, potresti affidarti a un gestore di password.

Utilizza una VPN

Quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche è fondamentale prendere precauzioni per proteggere la tua privacy online e proteggere il tuo iPad. Una misura efficace è utilizzare una Virtual Private Network, ovvero una VPN, quando ti trovi in un hotel, in un ristorante o in contesti simili.

Le reti Wi-Fi pubbliche sono spesso non protette, il che significa che tutti i dati trasmessi attraverso possono essere potenzialmente intercettati dagli hacker. Utilizzando una VPN, il tuo traffico Internet viene crittografato, garantendo che le tue attività online siano private e protette da occhi indiscreti.

Vi è poi anche il discorso privacy, con le VPN che permettono di mascherare il tuo indirizzo IP rendendo molto più difficile un’eventuale controllo del traffico. Ciò protegge la tua riservatezza impedendo a inserzionisti, hacker o persino al tuo provider di servizi Internet (ISP) di monitorare le tue attività online.

Puoi optare per una VPN gratuita come quella di Opera oppure scegliere per servizi premium che, con un costo comunque contenuto, offrono funzionalità avanzate molto interessanti.

Disattiva il Bluetooth quando non lo usi

Bluetooth è una tecnologia conveniente che consente la comunicazione wireless e la connettività tra dispositivi. Per esempio, questa è utile per collegare AirPods al tuo dispositivo.

Tuttavia, lasciare questa funzione abilitata quando non è in uso può comportare rischi per la sicurezza.

Per i cybercriminali più consumati, infatti, è possibile sfruttare eventuali vulnerabilità per accedere al tuo dispositivo proprio attraverso la connessione Bluetooth. Inoltre, anche la privacy può risentire di una connessione di questo tipo.

Per disattivare tale connessione procedi in questo modo:

Avvia l’app Impostazioni sul tuo iPad;

sul tuo iPad; Nell’elenco delle opzioni di impostazione, tocca Bluetooth ;

; Cerca l’interruttore Bluetooth e toccalo per disattivarlo: l’interruttore non sarà più verde quando il Bluetooth è disabilitato.

Mantieniti informato sulle nuove minacce malware

Essere informati sui malware e sulle minacce informatiche più comuni è essenziale per proteggere il tuo iPad e le informazioni personali. Come accennato all’inizio di questo articolo, macOS e iOS sono entrate nelle mire dei cybercriminali e, dunque, sono costantemente a lavoro per mettere in difficoltà gli utenti Apple.

Da un giorno all’altro, di fatto, possono spuntare dal nulla nuovi malware o altri agenti malevoli e, nonostante l’azienda di Steve Jobs sia sempre pronta ad intervenire con patch correttive, mantenersi sempre pronti al peggio può ridurre la possibilità di fare incontri spiacevoli.

Scegli con attenzione le fonti a cui affidarti: puoi scegliere siti tecnologici (come il nostro), ma anche optare per fonti ufficiali più o meno specifiche. A livello pratico, però, non restare mai troppe settimane (meglio giorni) senza informarti rispetto a nuove potenziali minacce per il tuo iPad.