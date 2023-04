iPadOS 17, la ‘versione speciale’ di Apple per gli iPad più grandi

Apple sta sviluppando una versione di iPadOS 17 pensata appositamente per gli iPad di dimensioni più grandi su cui sta attualmente lavorando il colosso di Cupertino. E’ quanto riportato da un account Twitter, @analyst941, che spiega come una versione speciale del prossimo software andrà a supportare le funzionalità più avanzate di una serie di iPad di dimensioni maggiori, a partire da un iPad da 14,1 pollici con un chip M3 Pro che dovrebbe essere ufficializzato nel 2024.

Secondo quanto riferito dal leaker, il modello di iPad da 14,1 pollici metterà a disposizione due display 6K con refresh rate a 60Hz tramite Thunderbolt 4, con iPadOS 17 che include il supporto per la funzionalità. Come osserva @analyst941, questo aspetto potrebbe anche indicare che l’iPad più grande disporrà di più porte Thunderbolt invece di una sola.

L’iPad da 14,1 pollici sarebbe l’iPad più grande mai realizzato fino ad oggi, dato che attualmente il ‘leader’ in termini di dimensioni è l’iPad Pro da 12,9 pollici. Il leaker suggerisce che Apple potrebbe anche pensare di adottare un nuovo nome per i dispositivi più grandi, in modo tale da distinguerli da quelli attuali: si parla di denominazioni come “iPad Ultra” o iPad Studio”, anche se su questo aspetto non c’è ancora nulla di concreto.

Di certo l’attesa è lunga, dato che le prime voci su iPad con display più grandi sono cominciate a circolare nel 2021. Bloomberg ha parlato spesso di questo interesse di Apple, mentre l’affidabile analista di display Ross Young rivelò che un ‌iPad Pro‌ da 14,1 pollici con display mini-LED sarebbe stato ufficializzato dalla Mela nel primo trimestre del 2023. Una previsione che poi lo stesso Young ha smentito a dicembre 2022.

Poco prima, ad ottobre 2022, Wayne Ma di The Information riferiva che la società del CEO Tim Cook stava sviluppando un iPad da 16 pollici, con l’obiettivo di rilasciarlo nel quarto trimestre del 2023. Non sarà così secondo Mark Gurman‌: per il reporter di Bloomberg in questo 2023 non vedremo aggiornamenti significativi per gli iPad. Per quanto riguarda il software, Apple dovrebbe presentare in anteprima iOS 17 e iPadOS 17 durante il keynote del WWDC 2023, in programma il prossimo 5 giugno.