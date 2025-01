Come gestire e annullare le sottoscrizioni su iPhone: una guida pratica

La gestione economica personale può diventare complicata, soprattutto quando ci si dimentica delle tante sottoscrizioni mensili attivate. Durante un recente audit delle app sul mio iPhone, ho scoperto quanto rapidamente queste spese possano accumularsi, nascoste dietro la comodità del rinnovo automatico. Anche se molti utenti sanno come disattivare la condivisione della posizione o controllare i messaggi eliminati, la vera gestione del dispositivo inizia dal controllo delle spese ricorrenti.

L’importanza di controllare le sottoscrizioni

Le sottoscrizioni mensili, che vanno dalle app per la meditazione ai servizi di streaming, possono svuotare il portafoglio senza che ce ne accorgiamo. A volte, ci ritroviamo a pagare per servizi che non utilizziamo più da mesi. La buona notizia è che Apple semplifica la gestione delle sottoscrizioni, consentendo di controllare facilmente tutte le spese ricorrenti in un unico posto. Prendersi il tempo per esaminare le proprie sottoscrizioni è una delle operazioni più vantaggiose che si possano fare, non solo per riequilibrare le finanze, ma anche per massimizzare l'uso delle app davvero utili.

Come accedere alle impostazioni delle sottoscrizioni

Per iniziare, apri le Impostazioni sul tuo iPhone. Scorri verso il basso fino a trovare il tuo nome in alto. Tocca il tuo nome per accedere alle impostazioni dell'Apple ID. Qui, troverai diverse opzioni, inclusa quella per le sottoscrizioni. Questa sezione è il tuo punto di partenza per visualizzare tutte le spese ricorrenti che hai attivato.

Visualizzare le sottoscrizioni attive ed expired

Una volta nella sezione delle sottoscrizioni, tocca l'opzione "Sottoscrizioni" per vedere un elenco completo delle tue sottoscrizioni attive e scadute. Questo elenco ti darà un'idea chiara di quali servizi stai pagando. È importante dedicare un momento per riflettere su quali di questi utilizzi effettivamente e se ci sono app che non stai più usando.

Selezionare e annullare la sottoscrizione

Ora che hai trovato l'elenco delle tue sottoscrizioni, identifica quelle che desideri annullare. Tocca la sottoscrizione specifica per accedere a ulteriori dettagli. In fondo alla pagina, troverai l'opzione "Annulla Sottoscrizione". Cliccando qui, inizierai il processo di cancellazione. Non preoccuparti: anche se annulli una sottoscrizione, potrai continuare a utilizzare il servizio fino alla fine del periodo di fatturazione corrente.

Confermare la cancellazione

Una volta che hai cliccato su "Annulla Sottoscrizione", apparirà un messaggio di conferma. Clicca su "Conferma" per finalizzare la cancellazione della sottoscrizione. È un'operazione semplice che può portare a un grande risparmio, liberandoti da costi indesiderati.

Una volta che hai completato questa operazione, è il momento perfetto per valutare altre guide utili riguardanti il tuo iPhone. Ad esempio, potresti essere interessato a cambiare il nome del tuo dispositivo, a sapere come fare uno screenshot su iPhone 16, o a imparare come disattivare Apple Intelligence sul tuo smartphone. Prendersi cura delle proprie finanze e della gestione delle app è fondamentale per ottimizzare l’uso del proprio dispositivo.