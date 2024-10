Come gestire più account Gmail in contemporanea

Non è raro che, alcuni utenti, utilizzino più account Gmail in contemporanea.

Creare e usare più caselle di posta elettronica può essere utile per suddividere al meglio lavoro e vita privata, ma anche per preservare la propria e-mail rispetto a spam e contenuti simili.

Se fai parte di questa fetta d’utenza, probabilmente usi più browser per gestire al meglio i diversi account. Nonostante questa pratica sia comoda, devi sapere che esiste un’altra via ancora più interessante.

In questo articolo ti spiegheremo come gestire più account Gmail in un unico posto e potendo gestire tutti i messaggi ricevuti in contemporanea.

Perché gestire più account Gmail può essere interessante?

Se non hai già diversi account Gmail, cosa potrebbe spingerti a farlo?

In realtà questa pratica è molto utile, tanto per la già citata questione lavoro/tempo libero quanto per poter ottenere un secondo account per quanto riguarda Google Maps, YouTube, Drive, Meet e Calendar.

Tutto ciò significa avere una gestione più approfondita dell’ecosistema Google, permettendoti di focalizzarti sul lavoro nelle ore giuste e di staccare la spina quando puoi finalmente riposare.

Aggiungi un nuovo account Gmail a quello già esistente

Per poter aggiungere quello che sarà il tuo profilo secondario, Gmail ti offre la funzione Aggiungi un altro account.

Utilizzando tale comando puoi semplicemente aggregare più caselle di posta. Una volta eseguito l’accesso, ti basta cliccare sulla tua immagine del profilo e cliccare sul testo Aggiungi un altro account (per visualizzare quelli già connessi seleziona Mostra altri account).

Nota bene: da dispositivo mobile avrai a che fare con una pagina di configurazione email aggiuntiva prima che appaia la pagina di accesso a Google. Qui, oltre a Gmail, puoi anche aggiungere altri account email da servizi con riferimenti a servizi alternativi come Hotmail, Outlook e Yahoo.

Per aggiungere un nuovo account Gmail, fai clic su Google, quindi sblocca il tuo dispositivo mobile con un PIN o dati biometrici, in base alle impostazioni del dispositivo. Fatto ciò, potresti visualizzare una pagina con impostazioni da accettare prima di poter accedere con il tuo account Gmail secondario.

A questo punto dovresti poter visualizzare il nuovo indirizzo Gmail nella tua posta in arrivo Gmail principale. Ogni volta che fai clic su quella zona dello schermo, si aprirà la posta in arrivo secondaria in parallelo all’e-mail principale. L'account Gmail aggiuntivo si aprirà in una nuova scheda su un browser o all'interno dell'app (se stai usando Gmail da mobile).

Passa da un account all'altro

Per passare da un account Gmail all'altro, utilizza profili Google Chrome separati all'interno dello stesso browser.

Per fare ciò, cerca la tua immagine del profilo (o le tue iniziali) in alto a destra di Chrome. Fai clic su di essa per aprire un menu a comparsa con varie opzioni. Quindi, clicca su una piccola icona simile a Impostazioni chiamata Gestisci profili.

Ora, nella pagina Chi utilizza Chrome, puoi visualizzare tutti i tuoi profili correnti. Se non hai mai creato un profilo aggiuntivo prima, fai clic su Aggiungi. A questo punto vedrai la pagina Imposta il tuo nuovo profilo Chrome. Qui, puoi fare clic su Accedi o scegliere Continuare senza un account. In entrambi i casi, verrà creato un nuovo profilo Chrome.

Per accedere a esso inserisci il tuo nome utente e la password. Una volta aperta una nuova pagina, avrai a disposizione la voce Attiva sincronizzazione. Scegli in base a quali sono le tue necessità specifiche prima di proseguire. A prescindere dalla scelta, il nuovo profilo Chrome appena creato sarà disponibile in alto a destra.

Nota bene: per distinguere meglio i due profili, puoi personalizzare il secondario, magari modificando il tema. In questo modo non farai confusione tra i due. Questo metodo funziona solo su un laptop o un PC e non da mobile.

Usa la finestra di navigazione in incognito e più browser

Esiste anche un altro metodo per alternare più account Gmail, ovvero sfruttando la modalità di navigazione in incognito sul tuo browser.

Se consideri Google Chrome, puoi aprire una finestra anonima cliccando sul menu con i tre punti (in alto) e selezionando la voce Nuova finestra di navigazione in incognito. Poiché non c'è limite al numero di finestre che puoi aprire così con Chrome, puoi navigare in contemporanea su più account di posta elettronica.

Poi vi è la soluzione più semplice, di cui ti abbiamo già parlato nelle prime righe di questo articolo. Puoi semplicemente utilizzare più browser installati e, con ognuno di essi, effettuare un login a un diverso account di posta Gmail.

Esci da un account Gmail ed entra in un altro

Si tratta della soluzione più immediata, sebbene non di certo la più comoda. Se gestisci più account e cominci a fare confusione tra di essi, puoi scegliere di effettuare il login su quelli che usi più di frequente e, magari usare un browser, per alternare quelli a cui accedi più di rado.

Per fare ciò, nella pagina Gmail clicca sull'immagine del profilo, quindi seleziona Esci da tutti gli account. Nella pagina successiva, fai clic sugli account Gmail che desideri mantenere e accedi con le loro password separate.

Rimuovi un account Gmail

Proseguendo dal passaggio precedente, puoi anche rimuovere gli account Gmail che non usi più di frequente. Ciò migliorerà il tuo focus, permettendoti concentrare sugli account davvero importanti.

In una finestra del browser di Gmail da desktop, dopo aver cliccato su Esci da tutti gli account, troverai l'opzione Rimuovi account. Fai pulizia da qui, eliminando i profili che controlli più di rado.

L'approccio è leggermente diverso su un dispositivo mobile. Avvia l'app Gmail e seleziona la voce Gestisci account su questo dispositivo. Verrai direzionato verso un'altra schermata in cui ti verranno mostrati tutti i tuoi account Gmail in un unico luogo. Seleziona quelli che vuoi rimuovere.

Dalla schermata successiva, scegli la voce Rimuovi account per cancellare il profilo scelto dall’app mobile.

Utilizza l'inoltro e-mail

Un modo intelligente per sfruttare più account Gmail senza dove rimpazzire è direzionare diverse caselle di posta verso una sola. L’inoltro e-mail è una pratica utilizzata da molto tempo che, nella maggior parte dei casi, può esserti molto utile.

Per fare ciò, una volta che sei entrato in Gmail (in un account secondario) vai su Impostazioni - Visualizza tutte le impostazioni. Ora vai su Inoltro e POP/IMAP e fai clic sul pulsante Aggiungi un indirizzo di inoltro. Inserisci l'indirizzo e-mail a cui desideri direzionare le e-mail di quell’account specifico e fai clic su Avanti. Se hai impostato l'autenticazione a due fattori sul tuo account Gmail, ti chiederà una conferma per tale operazione.

Da ora in poi, tutte le e-mail ricevute su un account secondario verranno direzionate in modo automatico sull'account Gmail principale predefinito.