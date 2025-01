Come assistere la tua mamma a distanza con l'aggiornamento dell'iPhone grazie a iOS 18

La tecnologia moderna ha semplificato molte interazioni quotidiane, incluso il supporto tecnico per familiari e amici. Con iOS 18 e le sue nuove funzionalità di condivisione dello schermo, è possibile assistere a distanza i propri cari, come ad esempio la propria mamma, che magari si trova a dover affrontare un aggiornamento del proprio iPhone. In questo articolo, esploreremo come utilizzare questa funzione per guidare il proprio genitore nell'uso del suo dispositivo.

Attivare la condivisione dello schermo tramite FaceTime

Viviamo in un'epoca in cui molte attività possono essere svolte a distanza. Se tua madre ha un iPhone aggiornato ad iOS 18 o un iPad con iPadOS 18, hai l'opzione di controllare il suo schermo da remoto. Il primo passo è avviare una videochiamata usando l'app FaceTime. Quando tua madre risponderà, premi il bottone "Condividi" e scegli l'opzione "Chiedi di condividere". È importante che tu sia presente nella rubrica dei contatti di tua madre, altrimenti non potrai procedere.

Una volta che tua madre avrà accettato la richiesta di condivisione, vedrai apparire sullo schermo dell'iPhone una visione sfocata della sua schermata. A questo punto, chiedile di tornare alla schermata principale del suo dispositivo.

Guidare passo dopo passo

Quando tua madre si trova sulla sua home screen, puoi iniziare a darle indicazioni visive. Attraverso l'app, potrai inviarle disegni che fungeranno da istruzioni per aiutarla a risolvere il problema. Ad esempio, potresti disegnare una freccia che punta all'icona delle Impostazioni per indicarle dove andare per gli aggiornamenti software. Se desideri evidenziare un'area specifica, puoi anche animare un cerchio attorno a un'icona per farle capire meglio quale azione intraprendere. Questa forma di comunicazione visiva rende più semplice condividere informazioni e rendere l'esperienza meno frustrante per lei.

Prendere il controllo del dispositivo remoto

Se la situazione richiede un intervento più diretto, come ad esempio un controllo remoto completo del dispositivo, puoi attivare questa opzione durante la videochiamata. Basta tappare sul bottone "Controlla" che si trova in basso a destra dello schermo. Chiedi a tua madre di premere il bottone "Consenti" che apparirà sul suo schermo. A questo punto, vedrai "Pronto per controllare" sul tuo dispositivo mentre sul suo appare "Controllo remoto attivo". È fondamentale notare che anche se stai controllando il dispositivo, tua madre può ancora interagire con il suo iPhone.

Le possibilità del controllo remoto

Assumere il controllo remoto dell'iPhone o dell'iPad di tua madre ti offre la libertà di eseguire qualsiasi operazione, compreso digitare sulla tastiera virtuale del suo dispositivo. Tuttavia, è necessario che entrambe le parti utilizzino lo stesso tipo di dispositivo, ovvero, se tu hai un iPhone, anche tua madre deve averne uno, o altri se entrambi avete un iPad. Questo stabilisce una connessione diretta e funzionale.

Quando tua madre avrà compreso le istruzioni che le stai mostrando, puoi disattivare il controllo toccando nuovamente il bottone "Controlla" sul tuo schermo. In alternativa, può bloccare la tua azione in qualsiasi momento premendo il bottone "Ferma" sul suo dispositivo. Nonostante tu possa aver interrotto il controllo completo, rimarrà la possibilità di inviare disegni e istruzioni per aiutarla ulteriormente.

Concludere la sessione di condivisione

Una volta che hai finito di assistere tua madre, è possibile terminare la condivisione dello schermo. Chiedile semplicemente di premere il bottone "Condividi" sul suo iPhone o iPad. Questa funzionalità di assistenza remota non solo facilita la risoluzione di piccoli problemi tecnici, ma offre anche l'opportunità di mettere in evidenza il valore della connessione familiare, nonostante la distanza fisica. In questo modo, anche il supporto tecnologico può diventare un momento di interazione e affetto.