Centralino in Cloud: come funziona e quali sono i vantaggi per le aziende

Si è sentito parlare spesso, soprattutto negli ultimi anni, di centralino in cloud, ma di cosa si tratta esattamente? lo sviluppo della tecnologia ha stravolto anche il modo con il quale le aziende, oppure i professionisti, ricevono chiamate di lavoro di gestirle nel miglior modo possibile.

Il centralino in cloud sta rapidamente guadagnando terreno tra le aziende in Italia, sostituendo quello tradizionale. Questa tecnologia, infatti, offre numerosi vantaggi rispetto ai sistemi convenzionali, tra cui una maggiore flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi.

Cos’è il centralino in cloud

Il centralino in cloud è un nuovo servizio di telefonia aziendale che usufruisce del protocollo Internet oppure di VoIP (ovvero Voice over Internet Protocol) al fine di transitare il traffico telefonico in entrata. Si tratta, come è facile desumere, di uno strumento che si è rivelato essere subito molto utile per le attività al fine di gestire al meglio le telefonate.

Per quanto riguarda i centralino in cloud costi, diversamente da quello che si potrebbe pensare, si tratta di un servizio accessibile a chiunque. Anzi, uno dei vantaggi più importanti del centralino in cloud è proprio la possibilità di abbattere le spese improvvise, ad esempio a causa di rotture fisiche dei dispositivi oppure per necessarie espansioni di hardware.

Come funziona

Il centralino in cloud, in poche parole, è una rappresentazione virtuale del sistema di gestione delle chiamate aziendali, progettata su un’apposita piattaforma software con una parte hardware davvero marginale.

Questo servizio offre funzioni avanzate e molto vantaggiose: oltre a smistare le chiamate e offrire servizi di segreteria telefonica, può deviare la chiamata verso un numero di telefono attivo, funzionare da fax ma attraverso email, attivare videochiamate, gestire le black list e white list e molto altro ancora.

Perché sceglierlo

Come già accennato, il centralino in cloud è una soluzione che permette alle aziende di usufruire di molteplici benefici. Uno tra questi è senza dubbio la flessibilità, che consente ai dipendenti di gestire le comunicazioni da qualsiasi luogo, facilitando il lavoro remoto e migliorando la produttività.

Un altro importante aspetto è la gestione delle code IVR (Interactive Voice Response), che ottimizza l’instradamento delle chiamate, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza del cliente.

La registrazione delle chiamate, funzione integrata nel centralino in cloud, è un grande punto di forza di questa tecnologia. Infatti, si tratta di una funzione che permette di monitorare e valutare la qualità delle interazioni, così da migliorare continuamente il servizio clienti offerto.

Il centralino in cloud supporta inoltre il centralino multisede. Pertanto, consente alle aziende con più sedi di unificare le comunicazioni con una piattaforma unica e semplificare la gestione delle chiamate tra diverse località, migliorando la coesione e la collaborazione interna. Come già sottolineato in precedenza, il centralino in cloud offre alle aziende anche un notevole vantaggio economico grazie alla sua struttura a canone mensile, che elimina i costi elevati iniziali e gli impegni a lungo termine: le imprese possono pagare solo per i servizi effettivamente utilizzati. È bene sottolineare anche che il centralino in cloud non richiede costosi hardware dedicati, è sufficiente collegare una cuffia a un PC connesso a internet per accedere a tutte le sue funzionalità, evitando investimenti aggiuntivi.