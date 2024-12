C&C si espande nel mercato danese con l'acquisizione di Humac A/S, il leader Apple nel nord Europa

C&C, il principale partner Apple Premium in Europa, continua il suo percorso di crescita con l'acquisizione della storica azienda danese Humac A/S. Questa operazione segna un passo significativo per il gruppo italiano, che mira a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato nordico. Humac, noto già dal 1989 per la vendita e assistenza dei prodotti Apple, si posiziona ora come cardine strategico per il futuro di C&C in Danimarca.

La storia di Humac: un’eccellenza danese nel mondo Apple

Humac A/S ha una lunga e rispettabile storia che risale al 1989, anno in cui le sue origini sono legate alla fondazione come "Apple University Center". Grazie a un'evoluzione sostenuta da fusione e partnership strategiche, come quelle con Öflun in Islanda e Office-Line in Norvegia, Humac ha saputo affermarsi nel competitivo panorama della tecnologia e della vendita al dettaglio di prodotti Apple. Attualmente, l’azienda è riconosciuta come il più grande Apple Premium Partner indipendente nei Paesi Nordici e rappresenta l’unico marchio in Danimarca certificato da Apple per l’assistenza autorizzata.

Significativa è la scelta del nome Humac, che unisce i termini “Human” e “Mac” per esprimere un chiaro impegno verso un'esperienza cliente che enfatizza sia l’acquisto che l'assistenza. Questa filosofia, che rimarca la centralità dell'utente, si sposa perfettamente con l'idea di C&C orientata a mettere le persone al centro di un processo che smaterializza il divario tra tecnologia e consumatore.

L’espansione di C&C in Danimarca: un nuovo network di opportunità

L’acquisizione di Humac consente a C&C di ampliare significativamente la propria rete, aggiungendo ben 13 nuove città danesi al proprio portafoglio. Tra i centri che beneficeranno della presenza di C&C ci sono Aalborg, Copenaghen e Roskilde, tra gli altri. La strategia del gruppo punta non solo a incrementare la propria superficie commerciale, ma anche a migliorare l’esperienza complessiva dei clienti, rendendo i prodotti Apple più accessibili a un pubblico sempre più vasto.

Con questa mossa, C&C dimostra di credere fortemente nelle potenzialità del mercato danese, dove l’adozione delle tecnologie Apple è in costante crescita. La presenza più capillare dei negozi significa non solo maggiore visibilità per il marchio, ma anche opportunità di lavoro locali, fonte di stabilità economica per le comunità in cui opera.

Le dichiarazioni di C&C: un impegno verso la comunità

Il Consiglio di Amministrazione di C&C S.p.A ha espresso la propria soddisfazione per questa acquisizione, definendola un passo importante per l'azienda. Attraverso queste dichiarazioni, emerge un chiaro messaggio di responsabilità sociale ed economica: "Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova acquisizione che rafforza ulteriormente la nostra presenza in Europa." Con l'intento di contribuire alla crescita economica e occupazionale, l'azienda intende mantenere le risorse umane già presenti, superando il tetto delle 1.200 persone nel gruppo.

C&C sottolinea come una gestione attenta e la valorizzazione delle competenze locali siano fondamentali per il successo a lungo termine dell'azienda. Investire nelle risorse umane e nella qualità del lavoro sono considerati come fattori chiave per uno sviluppo sostenibile, in linea con i principi di responsabilità sociale.

La rete C&C in Europa: un traguardo raggiunto

Con l'acquisizione di Humac, il totale degli store C&C in Europa sale a 122. La distribuzione di questi negozi evidenzia la forte presenza del marchio in diverse nazioni: 49 store in Italia, 26 in Francia, 14 in Svezia, 3 in Finlandia, 9 in Estonia, 6 in Lettonia e ora, 15 in Danimarca. Questa rete capillare non solo rafforza la posizione di C&C nel mercato europeo, ma offre anche una maggiore opportunità di sviluppo per i cittadini e i professionisti del settore tecnologia.

L’approccio di C&C, incentrato sul cliente e sulla qualità dei servizi, promette di fare la differenza nel panorama retail ed assistenziale, portando nuova linfa ai negozi Humac e all’intero ecosistema Apple nel nord Europa.