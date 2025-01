Canon lancia un'app per lo streaming live: ecco come funziona

Canon ha presentato una nuova applicazione per lo streaming live, progettata per connettersi senza fili e passare da un video feed all'altro proveniente da tre dispositivi mobili. Attualmente, l'app è limitata a iPhone e iPad dotati di almeno iOS o iPadOS 16. Non è prevista compatibilità con Android e la carenza più sorprendente è l'assenza di supporto per le fotocamere digitali Canon; secondo una FAQ, questa funzionalità dovrebbe essere introdotta in un secondo momento.

Dettagli sull'app e sulla disponibilità

L'app è scaricabile gratuitamente, sebbene con alcune limitazioni. La qualità video raggiunge un massimo di 720p, e l'output è contrassegnato da un watermark; inoltre, l'interfaccia dell'app risulta a volte affollata da annunci pubblicitari, anche se questi non sono visibili agli spettatori. Per chi desidera una qualità video superiore, viene offerto un abbonamento mensile a 17,99 dollari , il quale permette di elevare la qualità a 1080p e rimuovere sia il watermark che gli annunci. Tuttavia, non è prevista la possibilità di aumentare la risoluzione oltre quella dell'HD.

Funzionalità principali dell'app

L'app consente di designare un dispositivo come host, il quale fornisce l'interfaccia per il passaggio tra i video e funge da telecamera principale. È possibile collegare fino a due dispositivi supplementari, i quali possono offrire feed video provenienti da angolazioni diverse o realizzare un'acquisizione della schermata di un videogioco in tempo reale.

La transizione tra i vari feed può avvenire in modo manuale. Per chi desidera un utilizzo più agevole senza dover toccare il dispositivo che funge da telecamera, l'app offre la possibilità di impostare un cambio automatico tra le fonti a intervalli compresi tra otto e venti secondi. Inoltre, è possibile trasmettere più video contemporaneamente usando un effetto picture-in-picture e aggiungere sovrapposizioni di testo e immagini per personalizzare il livestream, incorporare branding o fornire sottotitoli.

Compatibilità e piattaforme supportate

Canon afferma che l'app supporta lo streaming live su YouTube, Facebook e altre piattaforme compatibili con RTMP. Tuttavia, la funzione di visualizzazione dei commenti è limitata solo ai primi due social media citati.

Pur non offrendo una funzionalità così ampia come quella dell'app gratuita OBS Studio, che consente anche a dispositivi mobili di essere usati come fonti video, la Live Switcher Mobile di Canon si propone come un'alternativa più semplice per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dello streaming live, in particolare per i giovani influencer che stanno muovendo i loro primi passi in questo ambito.