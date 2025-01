Cambiamenti nelle politiche di Meta: Zuckerberg annuncia l'arrivo delle Community Notes su Threads

Meta, l'azienda dietro piattaforme famose come Instagram e Threads, sta per attuare cambiamenti significativi nella gestione dei contenuti. Mark Zuckerberg ha rivelato in un video che l'approccio alla verifica dei fatti sarà sostituito da un nuovo modello denominato Community Notes. Questa modifica, già in fase di attuazione, mira a coinvolgere gli utenti in un ruolo attivo nella segnalazione di contenuti potenzialmente fuorvianti.

Le Community Notes disponibili su Threads

Alessandro Paluzzi, sviluppatore e ricercatore, ha scoperto che la funzione Community Note è già presente, sebbene nascosta, nell'app di Threads per iPhone. Questa funzionalità consente agli utenti di redigere note su qualsiasi post pubblicato sulla piattaforma. L'interfaccia specifica che le note sono anonime e rimanda a un articolo di supporto su Instagram, chiaro e dettagliato, riguardante l'uso della nuova funzione.

L'articolo chiarisce: “Se trovi un post che potrebbe essere inaccurato o confuso, puoi scrivere una nota con informazioni aggiuntive, suggerimenti o chiarimenti che potrebbero risultare utili agli altri. La tua nota potrebbe essere pubblicata se viene considerata utile.” In questo contesto, gli utenti possono accedere anche a un pulsante per unirsi alla lista d’attesa per il programma delle Community Notes. Meta sottolinea come questa novità si propone di far sì che diverse prospettive possano contribuire a identificare quando un post è potenzialmente fuorviante e necessiti di ulteriori chiarimenti.

Ispirazione da Twitter e l'espansione prevista

Zuckerberg ha recentemente dichiarato di essere stato ispirato dal modello di X per introdurre le Community Notes su Facebook, Instagram e Threads, in quanto la piattaforma posseduta da Elon Musk già implementa una funzionalità simile. L'implementazione di questa novità avverrà inizialmente per gli utenti statunitensi “nei prossimi due mesi” e sarà successivamente ampliata a più paesi nel 2025.

Questa nuova strategia di Meta non si limita solamente all'introduzione delle Community Notes. Infatti, Zuckerberg ha annunciato la decisione di abolire i controlli sulla verifica dei fatti nelle reti sociali dell'azienda, aprendo anche a discussioni su alcuni argomenti delicati come politica e diritti umani. A sorpresa, Meta ha anche chiuso il suo programma dedicato alla diversità, equità e inclusione, suscitando forti critiche da parte di diversi utenti, insoddisfatti per la direzione presa dall'azienda.

Prospettive future e attesa degli utenti

Al momento non ci sono informazioni definitive su quando Meta inizierà ufficialmente a mostrare le Community Notes su Threads e altre piattaforme. La situazione è ancora in evoluzione e le attese tra gli utenti sono crescenti, specialmente considerando la portata delle modifiche annunciate. Le Community Notes rappresentano una mossa interessante, attraverso la quale Meta potrebbe cercare di creare un ambiente più partecipativo e olistico attorno alla fruizione dei contenuti.

Con questa strategia, l'azienda intende far sentire gli utenti più coinvolti nella gestione della verità delle informazioni, spostando una parte della responsabilità dalla piattaforma stessa agli utenti. Sarà interessante osservare come si sviluppa questa nuova dinamica e l'impatto che avrà sulle interazioni sociali nei prossimi mesi.