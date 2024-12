Bug critico su macOS 15.2 blocca il funzionamento di SuperDuper per i backup su Mac

SuperDuper, l’applicazione amata per la gestione dei backup su macOS, si trova attualmente in una situazione delicata a seguito dell’aggiornamento 15.2 del sistema operativo di Apple. Questo software, noto per la sua capacità di creare backup avviabili in modo facile e veloce, ha subito un’interruzione delle sue funzionalità a causa di un bug significativo introdotto dalla versione più recente di macOS. Gli utenti, abituati a un funzionamento regolare e alla sicurezza dei loro dati, si trovano ora a dover affrontare una mancanza di soluzioni immediate per i backup completi.

SuperDuper: un'app di backup indispensabile

SuperDuper è diventata una scelta popolare tra gli utenti di macOS per la gestione dei backup. L’applicazione offre un’interfaccia utente intuitiva e una serie di opzioni di personalizzazione che facilitano il salvataggio dei dati. Dopo aver creato un backup avviabile, consente agli utenti di avere accesso rapido alle informazioni in caso di problemi con il sistema. Una delle principali caratteristiche di SuperDuper è la pianificazione dei backup, permettendo agli utenti di impostare scadenze regolari senza dover gestire manualmente ogni volta la procedura.

Un altro aspetto da sottolineare è la compatibilità con Time Machine, il sistema di backup di Apple. SuperDuper può lavorare insieme a questo strumento, consentendo di salvare copie avviabili accanto ai backup archiviati da Time Machine. Questa flessibilità rappresenta un'importante misura di protezione per chi desidera garantire la salvaguardia dei propri dati, offrendo un ulteriore strato di sicurezza. Grazie a SuperDuper, gli utenti possono sentirsi più tranquilli riguardo alla possibile perdita di dati importanti, avvalendosi di una soluzione affidabile e con buone prestazioni.

L'aggiornamento macOS 15.2 e il nuovo bug

Con la pubblicazione di macOS 15.2, Apple ha involontariamente attivato un problema critico che influisce su SuperDuper. Questo update ha contenuto un errore che compromette il processo di replicazione fondamentale per il funzionamento dell’app. Gli utenti di SuperDuper hanno rapidamente segnalato di non riuscire a eseguire backup completi e affidabili, a causa del messaggio di errore “Resource Busy” che si presenta nel corso della clonazione dei volumi del sistema.

In particolare, l’errore emerge durante le fasi finali della replicazione, quando l’app cerca di copiare le partizioni Preboot o Recovery. Questa interruzione ha reso impossibile l’esecuzione di backup tramite SuperDuper, lasciando molti utenti senza una soluzione pratica e necessaria per la protezione dei propri dati.

La causa del malfunzionamento: modifiche della Apple

La radice del malfunzionamento risiede nelle recenti modifiche apportate al sistema operativo macOS da parte di Apple. Con l'introduzione del sistema read-only, la Mela ha limitato notevolmente la capacità delle applicazioni di terze parti, come SuperDuper, di accedere e copiare le partizioni di sistema. A seguito del rilascio della versione 15.2, il replicatore fornito da Apple ha mostrato problemi, impedendo di fatto all’app di funzionare in modo corretto e stabilendo una barriera per chi necessitava di duplicare il proprio sistema operativo.

Grazie alle segnalazioni degli utenti, gli sviluppatori di SuperDuper hanno comunicato il problema a Apple e attendono un intervento risolutivo. Tuttavia, fino a quando l’azienda non apporterà le necessarie correzioni, gli utenti non potranno più affidarsi all’app per duplicare efficacemente il loro sistema operativo esistente.

Soluzioni alternative fino alla risoluzione del bug

In attesa di una soluzione definitiva al bug con macOS 15.2, SuperDuper suggerisce un approccio temporaneo per continuare a eseguire backup. Gli utenti possono utilizzare l'opzione “Backup, All files” combinata con “Smart Update”, per garantire comunque la copia di alcuni dati essenziali. Questo metodo consente di salvare applicazioni, dati personali e le impostazioni utente.

Tuttavia, bisogna notare che la partizione di sistema non può essere inclusa in questo tipo di backup, poiché rimane bloccata in modalità read-only. Se ci si trova nella necessità di ripristinare a uno stato precedente del sistema operativo, SuperDuper propone la procedura di installazione pulita, seguita da un recupero dei dati durante la configurazione iniziale. In sintesi, è fondamentale tenere sotto controllo eventuali aggiornamenti e comunicazioni da parte di Apple, in modo da tornare a utilizzare SuperDuper come una soluzione di backup completa e affidabile.