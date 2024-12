Blackmagic Design: Preordini aperti per la nuova URSA Cine Immersive, prima camera per Apple Immersive Video

Blackmagic Design ha svelato una novità eccezionale per il mondo della cinematografia, annunciando l'apertura dei preordini per la Blackmagic URSA Cine Immersive. Questa sofisticata camera è la prima a essere progettata specificamente per catturare il formato Apple Immersive Video, destinato all'innovativo Apple Vision Pro. Le spedizioni sono previste per iniziare all'inizio del 2025, portando con sé una serie di funzionalità pensate per i filmmaker e per il mercato in evoluzione dell'intrattenimento immersivo. DaVinci Resolve Studio, il software di montaggio di Blackmagic, subirà un aggiornamento nei primi mesi del 2025 con nuove opzioni per supportare i contenuti Apple Immersive Video.

La camera che ridefinisce l'immersione: Blackmagic URSA Cine Immersive

La Blackmagic URSA Cine Immersive combina innovazione e tecnologia avanzata per creare un'esperienza visiva senza precedenti. Con un sensore che raggiunge una risoluzione di 8160 x 7200 per occhio, questa camera permette di ottenere immagini straordinariamente nitide e dettagliate. Dotata di una sincronizzazione a livello dei pixel e con una gamma dinamica di ben 16 stop, la URSA Cine Immersive consente di filmare contenuti immersivi in 3D con una fluidità di 90 fotogrammi al secondo. Questo significa che i filmmaker possono catturare scene ad alta velocità e con dinamiche complesse, mantenendo la qualità cinematografica.

Ma non è tutto: il sistema di ottiche fisse integrate nel corpo macchina è progettato su misura per il sensore ad ampio formato. Grazie a dati di posizione estremamente precisi, registrati e salvati durante la fase di produzione, il sistema garantisce che i dati di proiezione delle ottiche immerse siano calibrati e pronti per l'uso nella post-produzione, semplificando notevolmente il processo creativo. Questa attenzione ai dettagli rende la camera un gioco da ragazzi per i cineasti che desiderano sperimentare con tecnologie all’avanguardia.

Funzionalità avanzate per professionisti del video

Per garantire un flusso di lavoro efficiente e efficace, la Blackmagic URSA Cine Immersive è dotata di diverse caratteristiche progettate per i professionisti. Tra le novità più attese ci sono le funzionalità in arrivo su DaVinci Resolve Studio, che offriranno strumenti specifici per il montaggio e la correzione di colore, completamente ottimizzati per i contenuti Apple Immersive Video. Un nuovo visore per video immersivi permetterà agli artisti di esplorare sequenze visive in modo dinamico, consentendo operazioni di panoramica, inclinazione e rotazione che possono essere visualizzate sia su monitor tradizionali che su Apple Vision.

Le funzionalità si estendono alla gestione delle transizioni, che possono essere renderizzate direttamente tramite Apple Vision Pro. I filtri metadati FCP XML andranno a semplificare ulteriormente il montaggio, rendendo l’intero processo più intuitivo e flessibile. Inoltre, una serie di predefiniti di esportazione permetterà ai filmmaker di ottenere pacchetti di lavoro progettati per il nuovo ecosistema di Apple, rendendo ancora più agevole il percorso dalla ripresa alla fruizione.

Design robusto e funzionalità intuitive

Nonostante la sua complessità tecnologica, la Blackmagic URSA Cine Immersive si presenta con un design pratico e maneggevole. Costruita con uno chassis robusto in lega di magnesio e un rivestimento in fibra di carbonio e policarbonato leggero, la camera è ideale per i movimenti frenetici tipici di un set cinematografico. Questa leggerezza non compromette però la solidità e la sicurezza dell’attrezzatura. Maggiori dettagli sono presenti nelle numerose connessioni disponibili, tra cui 12G-SDI, 10G Ethernet, USB-C e ingressi audio XLR.

Un monitor richiudibile offre un touchscreen HDR da 5 pollici, che rende la visualizzazione delle riprese immediata e facile. Inoltre, sul lato destro della camera è presente una sezione di monitoraggio, anch’essa equipaggiata con un touchscreen HDR da 5 pollici e controlli dedicati, consentendo agli operatori di gestire la camera senza dover ricorrere a un monitor esterno. Sul retro, la dotazione di un connettore Lemo a 8 pin facilita l’interfacciamento con alimentatori e batterie esistenti, aumentando la flessibilità nelle riprese.

Capacità di archiviazione e accessibilità alle riprese

Un'altra caratteristica degna di nota della Blackmagic URSA Cine Immersive è il suo sistema di archiviazione. Con uno storage di 8TB incluso, la camera è in grado di registrare oltre due ore di contenuti nel formato Blackmagic RAW, e questo in una risoluzione 8K 3D stereoscopico. Ciò significa che i filmmaker possono non solo catturare contenuti di alta qualità, ma anche montare in tempo reale, da postazioni remote in tutto il mondo, mentre le riprese sono ancora in corso.

Blackmagic Design ha fissato il prezzo della sua URSA Cine Immersive a 29.995 dollari. Le consegne inizieranno alla fine del primo trimestre del 2025, con disponibilità garantita presso i rivenditori autorizzati nel corso dell'anno. Questo lancio promette di rivoluzionare il modo in cui i contenuti immersivi vengono creati e prodotti, ponendo Blackmagic Design al centro della scena della cinematografia moderna.