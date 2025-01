Belkin presenta le cuffie SoundForm Isolate: qualità e prezzo accessibile al CES 2025

Le cuffie SoundForm Isolate della Belkin sono finalmente disponibili sul mercato. Presentate al CES 2025, queste cuffie wireless rappresentano la novità per l'azienda, introducendo per la prima volta la cancellazione attiva del rumore a un prezzo sorprendentemente contenuto di soli 60 dollari. Un'opzione ideale per chi cerca un'esperienza audio di qualità senza pesare sul portafoglio.

Un design solido e pratico

Nonostante il costo contenuto, le cuffie SoundForm Isolate si presentano con un design curato e una costruzione che non fa sentire la necessità di investire in modelli più costosi. La plastica utilizzata è resistente, e non si ha l'impressione di maneggiare un prodotto "economico". I cuscinetti delle orecchie sono evi e offrono un buon comfort, permettendo anche lunghe sessioni d'uso senza fastidi.

Un altro aspetto positivo è la loro portabilità. Le SoundForm Isolate possono essere piegate verso l'interno, facilitando il trasporto in zaini o borse. La possibilità di ruotare il padiglione auricolare consente di adattarle meglio al proprio orecchio, ottimizzando la vestibilità durante l'uso.

Nella confezione si trova un cavo di ricarica USB-C e un cavo AUX da 3,5 mm, il che rappresenta un valore aggiunto. Anche se non è presente una custodia, la scelta di includere un cavo AUX amplia le opzioni di connessione per gli utenti, consentendo l'uso delle cuffie anche in modalità cablata.

Funzionalità software a disposizione

Un punto distintivo delle SoundForm Isolate si trova nella gestione delle diverse modalità offerte. Sulla parte sinistra del padiglione auricolare, un pulsante consente di alternare tra tre diverse opzioni: modalità di trasparenza, cancellazione del rumore disattivata e cancellazione del rumore attivata. Sebbene le denominazioni potrebbero essere più intuitive, è possibile considerare queste funzioni come un modo semplice per controllare il livello di interazione con l’ambiente circostante.

La modalità di cancellazione del rumore è efficace, ma non sembra eliminare completamente tutti i suoni di sottofondo, in particolare le voci. Tuttavia, il rivestimento degli auricolari stessi fornisce una notevole cancellazione passiva, rendendo l'esperienza d'ascolto gradevole. D’altra parte, la modalità di trasparenza permette di ascoltare i suoni esterni senza dover necessariamente togliere le cuffie.

In aggiunta, le cuffie offrono una caratteristica inedita, la modalità "isolate", attivabile premendo contemporaneamente i tasti del volume. Questa funzione riproduce suoni delle onde dell'oceano mentre si indossano, una potenzialità apprezzabile per chi cerca un aiuto per la concentrazione o per facilitare il sonno.

Qualità audio e performance

Per quanto riguarda la qualità sonora, le SoundForm Isolate non deludono. Nonostante il prezzo ridotto, non ci si può aspettare una performance audio da studio. Con un buon bilanciamento dei bassi, risultano soddisfacenti per la maggior parte degli utenti. Inoltre, la capacità di raggiungere volumi elevati, senza risultare eccessivamente dannose per l’udito, rappresenta un ulteriore vantaggio.

La qualità del microfono è adeguata per effettuare chiamate veloci, il che le rende pratiche anche per la comunicazione in movimento.

Conclusioni sul prodotto

Queste cuffie rappresentano un'ottima scelta per chi è alla ricerca di un paio di cuffie wireless funzionali e accessibili. Non si caratterizzano per prestazioni straordinarie, ma offrono un buon compromesso tra qualità e prezzo, rendendole un’ottima opzione per genitori che desiderano regalare a figli giovani un paio di cuffie sicure e convenienti. Disponibili in due colorazioni, nero e sabbia, con un'autonomia di 60 ore, le SoundForm Isolate di Belkin si pongono come un'alternativa valida nel settore delle cuffie wireless.