Banda dell'iPhone 16 in Indonesia: aspettative di risoluzione imminente

Il governo indonesiano ha recentemente comunicato una possibile risoluzione riguardo al divieto di vendita dell'iPhone 16. Le autorità si mostrano ottimistiche, prevedendo che la questione possa essere sanata entro uno o due settimane. Tuttavia, i dettagli che giustificherebbero tale ottimismo non sono stati chiariti.

Le richieste iniziali del governo

Negli ultimi anni, i governi di paesi con una popolazione consistente, come l'Indonesia, stanno cercando di ottenere vantaggi economici in cambio dell’ingresso di grandi aziende come Apple nei loro mercati. La prima richiesta del governo indonesiano era piuttosto modesta: l'investimento di 109 milioni di dollari per un'accademia per sviluppatori e la spesa di ulteriori 10 milioni di dollari per la produzione. Tuttavia, non avendo raggiunto gli obiettivi prefissati con queste somme, il governo ha deciso di intensificare le sue pretese.

La situazione si è deteriorata rapidamente, portando a un divieto di vendita dell’iPhone 16 sul mercato indonesiano, accompagnato dalla richiesta di un investimento nettamente più sostanzioso. Apple ha proposto inizialmente 100 milioni di dollari, ma la risposta del governo non si è fatta attendere: il Ministero degli Investimenti ha dichiarato che l'importo non era sufficiente e ha avanzato la richiesta di investimenti nel settore manifatturiero di un miliardo di dollari.

L'offerta di Apple e il rifiuto del governo

Recentemente si è appreso che Apple ha accettato la richiesta del governo per un investimento significativo, destinato alla produzione su larga scala degli AirTag. Tuttavia, il governo indonesiano ha rifiutato questa offerta, specificando che il finanziamento doveva riguardare esclusivamente la produzione di componenti dell’iPhone. Questa situazione ha generato confusione sul futuro delle relazioni tra Apple e il mercato indonesiano e ha complicato le negoziazioni.

I commenti del ministro degli Investimenti

Oggi, Bloomberg ha intervistato il ministro degli Investimenti dell'Indonesia, Rosan Roeslani, il quale ha espresso grande fiducia che questa problematica possa essere risolta in tempi brevi. Durante un'intervista, Roeslani ha affermato: "Credo fortemente che si risolverà molto, molto presto," aggiungendo che, si spera, entro una o due settimane il problema sarà affrontato.

Tuttavia, la sua spiegazione resta piuttosto generica e confusa. Il ministro ha accennato a una possibile divergenza nei calcoli relativi ai requisiti di contenuto locale, senza entrare nei dettagli su quale accordo fosse in fase di discussione. Questo lascia un alone di ambiguità sul significato di "ora trovano una soluzione" e su quello che Apple potrebbe aver proposto di nuovo.

Un futuro incerto per l'iPhone 16

In definitiva, la situazione rimane fluida. È evidente che entrambe le parti sono motivate a trovare un accordo, ma i dettagli su come ciò avverrà non sono ancora chiari. Il fatto che l'iPhone 16 sia vietato in Indonesia genera preoccupazioni in Apple riguardo potenziali perdite sul mercato. Resta da capire come le trattative evolveranno e se la richiesta del governo potrà essere soddisfatta, così da permettere finalmente la vendita del nuovo modello nel paese.