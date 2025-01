ASUSTOR presenta i suoi NAS di nuova generazione compatibili con strumenti di sviluppo AI

ASUSTOR, un marchio fondato nel 2011 con il supporto di ASUSTek Computer, ha annunciato le ultime novità in materia di storage e intelligenza artificiale. I suoi nuovi dispositivi NAS, appartenenti alle serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2, sono stati progettati per offrire prestazioni elevate, una molteplicità di funzionalità e ampie possibilità d’espansione. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche che rendono questi NAS ideali per le piccole e medie imprese interessate a integrare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro.

Prestazioni elevate e ampia capacità di archiviazione

Una delle principali caratteristiche distintive dei NAS delle serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2 è l'elevata capacità di archiviazione. Questi dispositivi sono progettati per gestire dataset di grandi dimensioni, essenziali per le applicazioni di intelligenza artificiale. Infatti, con la crescente quantità di dati generati ogni giorno, aziende di diverse dimensioni necessitano di soluzioni di archiviazione in grado di supportare carichi di lavoro intensivi.

Inoltre, i NAS sono dotati di SSD NVMe ad alta velocità, i quali combinati con la connettività 10GbE, permettono di ridurre sensibilmente i tempi di latenza. Questo è fondamentale quando si parla di addestramento di modelli AI, in quanto ogni frazione di secondo guadagnata può tradursi in un notevole risparmio di tempo e risorse. La capacità di ottimizzare il flusso di dati contribuisce notevolmente all'efficienza operativa nelle attività aziendali quotidiane.

Sicurezza e controllo dei dati

Il training on-premise offerto dai NAS ASUSTOR rappresenta un grande vantaggio per le aziende, poiché garantisce che i dati sensibili restino all'interno dei confini aziendali. Con la crittografia integrata e le funzionalità di controllo degli accessi disponibili grazie al sistema operativo ADM, le aziende possono mantenere un controllo totale sulle informazioni riservate. Questo è particolarmente importante in settori dove la protezione dei dati è fondamentale, come la sanità, la finanza e molte altre aree in cui la compliance è una priorità.

Grazie alle CPU Ryzen multi-core e multi-thread, i NAS sono in grado di supportare software di sviluppo AI come TensorFlow. Questa compatibilità consente di addestrare i modelli in ambienti virtuali, facilitando l'implementazione di soluzioni AI personalizzate. Allo stesso tempo, una gestione efficiente di permessi e risorse hardware contribuisce a semplificare i test e accelerare il ciclo di sviluppo dei progetti.

Integrazione con servizi cloud

Le potenzialità dei NAS ASUSTOR si estendono oltre l'archiviazione locale, poiché offrono anche opzioni di integrazione con vari servizi cloud come Google Drive, AWS e Microsoft Azure. In questo modo, le aziende possono preparare, pulire, trasformare e suddividere i dati, per poi caricarli su piattaforme esterne. Questo approccio consente una maggiore flessibilità operativa e ottimizza la produttività, soprattutto per le imprese che operano in scenari ibridi, dove le risorse on-premise e quelle cloud devono coesistere e interoperare in modo efficace.

Grazie alla versatilità delle soluzioni offerte, le piccole e medie imprese possono trarre vantaggio da un potente ecosistema per lo sviluppo di applicazioni AI. Questo non solo migliora l'efficienza interna, ma apre anche nuove strade per l'innovazione e l'ottimizzazione dei processi aziendali.

Nel frattempo, per ulteriori dettagli sulle ultime tendenze nel campo dell'intelligenza artificiale e dei dispositivi NAS, è possibile consultare le risorse specializzate disponibili.