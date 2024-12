ASUSTOR presenta Flashstor Gen2: dispositivi NAS avanzati per professionisti e aziende

ASUSTOR ha svelato la sua nuova serie di dispositivi NAS, i Flashstor Gen2, progettati per unire design elegante e prestazioni elevate. I modelli, Flashstor 6 Gen2 e Flashstor 12 Pro Gen2, rappresentano un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente, portando con sé innovazioni tecnologiche pensate per soddisfare le esigenze di utenti professionali e aziende.

Potenti componenti hardware

I nuovi dispositivi sono animati da processori AMD Ryzen Embedded V3C14 a quattro core, con una frequenza massima di 3,8 GHz. Questi processori, abbinati a memoria DDR5 ECC, garantiscono un incremento sostanziale delle prestazioni, offrendo una maggiore stabilità operativa e riducendo il rischio di perdita dei dati. Il Flashstor 6 Gen2, con i suoi 6 slot M.2 per SSD NVMe, supporta velocità di rete fino a 10 Gbps grazie a una porta Ethernet, mentre integra 8 GB di memoria DDR5-4800.

Il Flashstor 12 Pro Gen2, pensato per le esigenze di chi cerca maggiore capacità di archiviazione e performance, offre 12 slot M.2 e 16 GB di memoria DDR5 ECC, espandibile fino a 64 GB. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di archiviazione e gestione dei dati.

Velocità e connettività

Entrambi i dispositivi sono dotati di porte Ethernet 10 Gigabit e porte USB 4, le quali supportano anche dispositivi compatibili con Thunderbolt. Una delle caratteristiche distintive è l'eccezionale velocità di trasmissione dati: il Flashstor 12 Pro Gen2 può raggiungere velocità di lettura fino a 2.331 MB/s e velocità di scrittura fino a 2.358 MB/s, grazie all'implementazione della funzionalità SMB multicanale, che consente di sfruttare entrambe le porte Ethernet contemporaneamente. Questo risultato posiziona i nuovi NAS tra i più veloci del mercato, facilitando così operazioni complesse come lo streaming e la gestione di file di grandi dimensioni.

Sistema di raffreddamento e espansibilità

Il raffreddamento è un aspetto cruciale per prestazioni affidabili, specialmente sotto carichi elevati. Entrambi i modelli sono progettati con un sistema di dissipazione del calore potenziato, composto da ventole ultra-silenziose e heat pipe ad alta efficienza. Questo sistema garantisce un funzionamento stabile e silenzioso, essenziale per gli ambienti di lavoro dove la concentrazione è fondamentale.

Inoltre, i Flashstor Gen2 sono compatibili con l’unità di espansione Xpanstor 4, permettendo così agli utenti di ampliare la capacità di archiviazione utilizzando hard disk tradizionali. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per aziende e content creator che necessitano di spazi di archiviazione flessibili e scalabili.

Aggiornamenti software e usabilità

I dispositivi sono già compatibili con la nuova versione del sistema operativo ADM 5.0, che si basa sul kernel Linux aggiornato alla versione 6.6. Questo aggiornamento porta con sé miglioramenti significativi in termini di sicurezza, gestione dei dati e user experience. Funzionalità avanzate sono state introdotte per migliorare la gestione della rete e la protezione dei dati, fattori cruciali per i professionisti del settore.

Prezzi e disponibilità sul mercato

I nuovi dispositivi ASUSTOR Flashstor Gen2 sono già disponibili per l'acquisto, inclusi i principali rivenditori online come Amazon. Il prezzo del Flashstor 6 Gen2 è di 1.149 €, mentre il Flashstor 12 Pro Gen2 è proposto a 1.579 €. Con queste nuove offerte, ASUSTOR si propone di catturare l’attenzione di utenti professionisti e aziende alla ricerca di soluzioni di archiviazione che combinano alte prestazioni e design compatto.