ASUS PRIME LC 360 ARGB: il nuovo dissipatore AiO con prestazioni competitive per tutti

Il mercato dei dissipatori AiO a liquido offre sempre più opzioni per gli appassionati di PC, e l'ASUS PRIME LC 360 ARGB si colloca in questo contesto come una proposta interessante e competitiva nella fascia medio-bassa. Questo articolo esplorerà le caratteristiche, il design e le prestazioni del prodotto, fornendo un approfondimento utile per chi è in cerca di un sistema di raffreddamento efficiente e stiloso.

Caratteristiche e design dell'ASUS PRIME LC 360 ARGB

All'interno della proposta di ASUS, il PRIME LC 360 ARGB si distingue per le sue dimensioni e la sua tecnologia. Con un radiatore da 360 millimetri, il dissipatore offre ampie possibilità di raffreddamento. Anche se non è equipaggiato con l’avanzata tecnologia ASETEK come altri modelli di fascia alta, il PRIME LC 360 ARGB non compromette sulle performance. Presenta una base in rame, che favorisce un'ottima conduzione del calore dalla CPU, ed un blocco pompa-waterblock dal design raffinato.

Uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dall'infinity mirror posizionato sulla parte superiore del waterblock. Questo sistema combina l'effetto ottico delle lenti con l'illuminazione ARGB, permettendo di personalizzare l'estetica e creare un'atmosfera unica all'interno del case. L’installazione risulta semplice grazie ai tubi in gomma di 40 centimetri, che offrono una certa flessibilità nell’orientamento, mentre il radiatore in alluminio accoglie tre ventole da 120 millimetri già preinstallate, il cui design è stato pensato per un uso pratico e funzionale.

Le ventole PRIME LC 36025 possono raggiungere una velocità massima di 2.200 RPM, con una pressione statica dichiarata di 3.2 mmH2O. Questo consente di ottenere un buon flusso d’aria, mentre la rumorosità di 34 dBA non è elevata, ma sarà oggetto di verifica nei test di performance.

Accessori e installazione del PRIME LC 360 ARGB

ASUS accompagna il dissipatore con una serie di accessori pensati per agevolare l’installazione. Il pacchetto include supporti per vari socket, facilitando l'adeguamento a diverse configurazioni hardware. Il sistema di ritenzione risulta piuttosto intuitivo, permettendo un’installazione che non risulta eccessivamente complessa.

Per testare il dissipatore, è stato utilizzato un sistema Intel LGA 1851, che richiede un backplate per il montaggio. La pasta termoconduttiva è già pre-applicata sulla base del waterblock, ma è possibile sostituirla con una di qualità superiore, a discrezione dell’utente. Quanto alla compatibilità, il PRIME LC 360 ARGB si adatta non solo a socket Intel come LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200 e LGA 115x, ma anche a schede madri AMD con socket AM4 e AM5, garantendo una vasta perifericità per i costruttori di computer.

Prove sul campo: prestazioni e rumorosità

Nei test condotti con il dissipatore ASUS PRIME LC 360 ARGB, sono state utilizzate configurazioni robuste per esaminare la sua efficacia termica. In particolare, il sistema è stato sottoposto a stress test con il potente Intel Core Ultra 9 285K, permettendo di misurare le temperature in condizioni di carico massimo.

Durante l'analisi, il dissipatore ha mostrato temperature di picco che hanno raggiunto gli 80 °C, un valore accettabile per l’intenso carico di lavoro. È interessante notare che l’impostazione delle ventole in modalità Turbo ha ridotto la temperatura di circa 3 °C, anche se con un aumento della rumorosità. Questa impennata acustica ha portato il livello sonoro a 52 dBA, per poi salire ulteriormente a 57 dBA in modalità Full Speed. Questo suggerisce che la modalità Turbo rappresenta un compromesso equilibrato tra prestazioni e silenziosità, utile ai gamer e ai content creator che cercano un raffreddamento efficace senza compromettere troppo l’esperienza sonora.

Prezzo e disponibilità del PRIME LC 360 ARGB

Ad oggi, l’ASUS PRIME LC 360 ARGB è reperibile presso i principali rivenditori, incluso Amazon Italia, con prezzi che oscillano tra i 110 e i 120 euro. Questo posizionamento è leggermente superiore rispetto ad altre opzioni di fascia bassa offerte dalla concorrenza, ma offre allettanti performance per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.

Per chi desidera procedere all’acquisto, sono disponibili link che rimandano a diverse piattaforme dove il dissipatore è in vendita, permettendo di scegliere l’offerta migliore. L’ASUS PRIME LC 360 ARGB si propone, quindi, come un’alternativa solida nel panorama dei dissipatori AiO, soddisfacendo le esigenze di chi desidera un sistema di raffreddamento efficiente e visivamente accattivante.