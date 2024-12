Asmodee torna in vetrina con sconti imperdibili per il Black Friday 2024 su Amazon

Il Black Friday 2024 sta offrendo a tutti gli appassionati di giochi da tavolo un’opportunità unica per arricchire la propria collezione. Asmodee, uno dei leader nel settore dei giochi di società, propone una vasta selezione di titoli scontati su Amazon. Con un catalogo che vanta migliaia di giochi e nuove uscite quasi ogni settimana, Asmodee si è affermata nel panorama ludico come una garanzia di qualità.

La storia di Asmodee: dalle origini a un'azienda globale

Asmodee è stata fondata nel 1986 con il nome di Siroz Productions. Solo quattro anni dopo, la compagnia ha cambiato denominazione in Idéojeux, per consolidare definitivamente il marchio nel 1995 con il nome di Asmodée Éditions, un nome che continua a essere rinomato fino ad oggi. Questa realtà ha rapidamente scalato le vette nel settore dei giochi da tavolo, diventando uno dei principali editori e distributori in Europa, con una rete attiva in ben 44 paesi.

Fin dai suoi esordi, Asmodee ha cercato di differenziarsi portando nel mercato giochi con uno spirito di intrattenimento francese, distaccandosi dal predominante tema dell’heroic fantasy, caratteristico del mercato anglosassone. L’azienda ha preso piede nel 2003, quando ha ottenuto i diritti per la pubblicazione in francese del gioco di carte collezionabili Pokémon. Questo successo ha rappresentato un punto di svolta, segnando l’inizio di una crescita costante per Asmodee.

Nel 2012 la compagnia ha ulteriormente espanso la sua influenza aprendo una filiale a Shanghai, segno di una lungimirante strategia verso i mercati emergenti. Due anni dopo, nel 2014, Asmodee ha acquisito editori americani di spicco come Days of Wonder e Fantasy Flight Games, ampliando notevolmente la propria offerta di prodotti e rafforzando la propria posizione nel settore.

Offerte speciali per il Black Friday 2024

In occasione del Black Friday, i collezionisti e i neofiti troveranno numerosi giochi da tavolo a prezzi scontati su Amazon. Le varie promozioni permettono di accedere a titoli di alta qualità, che spaziano dai giochi di strategia a quelli di cooperazione, passando per i classici remake e le novità più attese.

I lettori potranno scoprire una gamma di offerte distribuite tra vari format: dai giochi per famiglie a quelli adatti agli adulti, Asmodee ha qualcosa da offrire per ogni tipo di giocatore. Per coloro che vogliono cimentarsi con le ultime uscite, ci sono titoli freschi di pubblicazione, così come le edizioni rinnovate di giochi amati, ideali per ricreare l’atmosfera di una serata divertente con familiari e amici.

Le opportunità offerte dal Black Friday non si limitano solo ai giochi da tavolo, ma includono anche espansioni e accessori, arricchendo l’esperienza ludica. È, quindi, il momento ideale per approfittare di questi sconti, sia per chi desidera ampliare la propria collezione, sia per chi è alla ricerca di regali originali per le festività in arrivo.

I numerosi schermi di gioco disponibili su Amazon evidenziano quanto il settore ludico si stia espandendo e quanto Asmodee stia continuando a innovare e ad attrarre nuove fette di pubblico. Con l’avvicinarsi della data, i giocatori sono invitati a tenere d'occhio le offerte e a pianificare i propri acquisti per non perdere occasioni imperdibili.