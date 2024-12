Aruba PEC presenta una nuova soluzione per l'identità digitale con certificazione ETSI

Aruba PEC, nota per le sue innovative soluzioni nel campo della posta elettronica certificata e dei servizi digitali, ha recentemente ottenuto un'importante certificazione. Questo riconoscimento si basa sulla conformità agli standard ETSI 119 461, nonché ad altre normative tecniche rilevanti, per la sua innovativa soluzione di Remote Automatic Identity Proofing. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui i servizi fiduciari possono essere attivati in modo più efficiente e sicuro, rispettando la normativa eIDAS europea.

Certificazione e presentazione della soluzione

Nei prossimi mesi, Aruba PEC presenterà ufficialmente questa nuova soluzione, che testimonia il suo impegno a fornire servizi digitali all'avanguardia. La certificazione ottenuta conferma la capacità dell'azienda di garantire un'identificazione certa e affidabile dei richiedenti, rendendo il processo di attivazione di servizi fiduciari non solo più semplice, ma anche in linea con le normative richieste a livello europeo. Grazie a questi standard rigorosi, gli utenti possono avere la certezza di un servizio sicuro, capace di resistere alle crescenti minacce informatiche.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale

La proposta di Aruba PEC si distingue per l'impiego di tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale. Attraverso algoritmi avanzati di liveness detection e face-matching, la soluzione offre un riconoscimento preciso del richiedente durante processi come l'apertura di conti correnti bancari o il rilascio di schede SIM. Questa tecnologia non solo facilita il processo di onboarding automatizzato, ma migliora sostanzialmente l'esperienza utente, riducendo i tempi di attesa per la verifica dell'identità. La combinazione di sicurezza e rapidità risponde alle esigenze di un mercato globale che richiede efficienza e protezione dei dati.

Sicurezza e conformità normativa

Un aspetto cruciale di questa soluzione è il suo allineamento con le disposizioni della direttiva europea DORA. Questa normativa pone l'accento sull'importanza di adottare misure di protezione per le operazioni digitali contro le minacce informatiche. La proposta di Aruba PEC affronta questi temi non solo garantendo un onboarding digitale più sicuro, ma anche migliorando la protezione dei dati personali degli utenti. Attraverso l'implementazione di procedure rigorose, l'azienda aiuta le istituzioni finanziarie a mantenere la conformità normativa, proteggendo così gli utenti e le loro informazioni sensibili.

Innovazione nei servizi di fiducia

L'innovazione continua di Aruba PEC non si limita alla semplice implementazione di nuove tecnologie, ma si estende anche alla creazione di un ecosistema che faciliti l'accesso a servizi di identità digitale in Italia. Strumenti come SPID, IT Wallet e EUDI Wallet giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana dei cittadini, e la soluzione di Identity Proofing rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione e la sicurezza di questi processi. Marco Mangiulli, CIO e Head of Software Development di Aruba, ha sottolineato l'importanza di queste innovazioni nel contesto della trasformazione digitale, evidenziando come la società si stia posizionando come leader nel settore dei trust services.