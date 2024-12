Aruba ottiene il livello 3 di qualifica per i servizi di cloud, un passo avanti nella digitalizzazione della PA

In un contesto in cui la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni sta diventando sempre più cruciale, Aruba ha recentemente annunciato di aver ricevuto dall'ACN la qualifica al livello 3 per i suoi servizi di Virtual Private Cloud e Hosted Private Cloud. Questo riconoscimento non solo attesta la capacità della compagnia di gestire dati ordinari e critici, ma anche informazioni strategiche, un aspetto fondamentale per le istituzioni pubbliche. La notizia arriva in un momento in cui le esigenze di sicurezza e gestione dei dati sono al centro della trasformazione digitale in Italia.

Qualifiche ottenute da Aruba: dettagli e significato

La qualifica QC3 si affianca all'AI3, già acquisita da Aruba, riguardante il livello 3 per l'infrastruttura. Grazie a questi riconoscimenti, la compagnia è ora in grado di supportare efficacemente le Pubbliche Amministrazioni nel loro processo di digitalizzazione e nella gestione di qualsiasi tipologia di dato. La qualifica al livello 3 apre nuove opportunità per il trattamento di informazioni sensibili e di rilevanza strategica.

Aruba non si limita a fornire servizi cloud, ma si distingue come partner di fiducia per il settore pubblico, dimostrando un impegno costante nei confronti della sicurezza e della gestione dei dati. La compagnia ha costruito una solida reputazione nel mercato, contribuendo alla modernizzazione e all’efficienza delle operazioni delle istituzioni pubbliche italiane.

I servizi cloud di Aruba e la loro importanza per la Pubblica Amministrazione

I servizi cloud di Aruba riconosciuti al livello QC3 includono il Virtual Private Cloud e l'Hosted Private Cloud. La prima soluzione è ottimizzata per la creazione e la gestione in tempo reale di infrastrutture cloud complesse, dotata di importanti funzionalità come il disaster recovery e la business continuity. Questo è particolarmente rilevante per le Pubbliche Amministrazioni che necessitano di garantire la continuità dei servizi offerti ai cittadini.

Dall'altro lato, l'Hosted Private Cloud offre risorse computazionali dedicate, come vCPU, RAM e storage, in un ambiente single tenant, consentendo una gestione più sicura e personalizzata dei dati. Queste soluzioni si presentano come strumenti vitali per il settore pubblico, che sta cercando di rafforzare le proprie capacità operative e la sicurezza dei dati.

Standard di sicurezza garantiti da Aruba: un valore aggiunto

Un elemento chiave per il raggiungimento della qualifica QC3 è rappresentato dagli elevati standard di sicurezza adottati da Aruba. Tra le tecnologie implementate, spicca la crittografia con chiavi gestite dal cliente , che offre ai clienti un controllo diretto e completo sulla protezione delle loro informazioni. Inoltre, l'azienda ha investito in soluzioni di Disaster Recovery e nella creazione di un Computer Emergency Response Team per gestire eventuali incidenti di sicurezza.

Aruba ha anche implementato un sistema di tracciatura degli eventi e dei log di sicurezza, garantendo una vigilanza costante e un monitoraggio efficace delle attività all'interno delle infrastrutture cloud. Questi elementi non solo rafforzano la sicurezza, ma contribuiscono anche a creare un clima di fiducia per le Pubbliche Amministrazioni, che possono contare su sistemi sicuri per la gestione dei dati pubblici.

Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud, ha ribadito l'importanza di questa qualifica, evidenziando come confermi l'affidabilità delle soluzioni cloud fornite. Aruba si posiziona così come un attore chiave nella promozione della sovranità digitale in Italia, un aspetto cruciale per il futuro della gestione dei servizi pubblici.

Con la qualifica al livello 3, Aruba è ora in grado di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel supportare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, fornendo gli strumenti adeguati per affrontare le sfide contemporanee legate alla sicurezza e alla gestione dei dati.