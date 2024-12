Apple TV+: le novità imperdibili di dicembre 2024 tra film, serie TV e produzioni originali

L'offerta del servizio di streaming Apple TV+ continua a crescere, con contenuti destinati a soddisfare una vasta audience. A dicembre 2024, in vista delle festività, Apple TV+ presenta una selezione di film e serie TV originali, alcuni dei quali promettono di attirare l'attenzione degli abbonati. Con un catalogo che si arricchisce mese dopo mese, quest'inverno la piattaforma offre titoli interessanti e innovativi. Scopriamo insieme i contenuti da non perdere questo mese.

Film in uscita su Apple TV+

Fly Me to the Moon – Le due facce della luna

Tra le novità cinematografiche più attese su Apple TV+ nel mese di dicembre 2024 spicca "Fly Me to the Moon – Le due facce della luna". Questa commedia drammatica si muove sullo sfondo di uno dei momenti storici più significativi dell'esplorazione spaziale: l’allunaggio dell’Apollo 11, un’impresa che ha segnato la storia dell’umanità. Il film, diretto da Greg Berlanti, vede protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum, nei ruoli di Kelly Jones e Cole Davis, rispettivamente. Kelly è un’esperta di marketing assunta dalla NASA per migliorare la sua immagine pubblica mentre Cole è il direttore del lancio che si trova ad affrontare una sfida senza precedenti.

Quando la Casa Bianca decide l'importanza di questo evento, Kelly viene incaricata di creare un piano di emergenza per un finto atterraggio sulla Luna nel caso in cui la missione reale non dovesse andare a buon fine. Questa scelta mette in moto una serie di eventi che combinano tensione e umorismo, portando a conflitti inaspettati e situazioni esilaranti. Il film avrà il suo debutto in streaming il 6 dicembre 2024.

Oltre "Fly Me to the Moon", gli abbonati di Apple TV+ potranno anche recuperare altri titoli interessanti rilasciati nei mesi precedenti. Alcuni esempi includono "Blitz", che racconta il viaggio di un bambino durante la Seconda guerra mondiale, e "Argylle", un film d’azione con una stella del calibro di Henry Cavill. Non mancano poi documentari e opere cinematografiche che arricchiscono l’offerta di Apple TV+.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Wonder Pets in città

Per quanto riguarda le novità nel mondo delle serie TV, il 13 dicembre 2024 debutterà "Wonder Pets in città", una serie di animazione che si rivolge a un pubblico giovane e alle famiglie. I protagonisti sono tre animali eroici: Izzy, un porcellino d’India, Tate, un serpente, e Zuri, un coniglietto. In questa serie, i tre amici si trovano in una scuola materna di New York e partono per avventure in tutto il mondo a bordo della loro fantastica "Jetcar". Ogni episodio è caratterizzato da una combinazione di avventura, musica e insegnamenti sul valore del lavoro di squadra e dell’amicizia.

Eva the Owlet: Eva’s Moon Wish Holiday Special

In aggiunta alle avventure di "Wonder Pets", Apple TV+ presenta uno speciale natalizio della serie "Le avventure di Eva", intitolato "Eva the Owlet: Eva’s Moon Wish Holiday Special". In questo episodio, Eva, una civetta creativa, vive una nuova magica avventura insieme alla sua migliore amica Lucy, mentre documenta le sue esperienze sul suo diario personale. Questo speciale si preannuncia come un intrattenimento ideale per le famiglie durante le festività, trasmettendo valori di amicizia e immaginazione.

I segreti degli animali

Infine, tra le novità più affascinanti del mese c'è "I segreti degli animali". Si tratta di una serie documentaristica che esplora il comportamento animale in situazioni straordinarie. Attraverso dieci episodi, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire come varie specie affrontano le sfide quotidiane, filmate in splendidi paesaggi naturali in diverse regioni del mondo. Guidati dalla voce narrante di Hugh Bonneville, gli episodi mettono in luce l’intelligenza e l’adattabilità degli animali, offrendo uno sguardo inedito sulla fauna terrestre.

Altre serie TV e film consigliati per dicembre

Questo mese Apple TV+ offre anche il proseguimento di diverse serie già in corso. Tra i contenuti da non perdere ci sono nuovi episodi di "Shrinking" e "Bad Sisters", che continuano a mantenere il pubblico incollato allo schermo. Inoltre, per gli amanti delle suspense e del brivido, il finale di stagione di "Tú también lo harías – Tacito accordo" è previsto per l'11 dicembre 2024.

Per chi si interessa a futuri sviluppi, Apple TV+ ha già anticipato ulteriori novità in arrivo nel 2025, con seconde stagioni e nuove serie che promettono di arricchire ulteriormente l'offerta del servizio.

A dicembre 2024, Apple TV+ si dimostra una destinazione di intrattenimento versatile e adatta a tutte le età, con film, serie TV e documentari che sapranno soddisfare le diverse esigenze del pubblico.