Apple si prepara al lancio di oltre 20 nuovi prodotti nel 2025, nuovo Studio Display in arrivo?

Apple è in procinto di un anno molto significativo, con l'arrivo di più di venti nuovi prodotti sul mercato. Tra le novità attese, uno dei dispositivi che ha ricevuto meno attenzioni è l'aggiornamento del Studio Display. Tuttavia, ci sono almeno tre motivi convincenti che suggeriscono che un nuovo modello potrebbe essere presentato nel 2025.

Nuovo Studio Display si abbina perfettamente al Mac Studio in arrivo

Il primo Studio Display di Apple è stato lanciato nel marzo del 2022, in contemporanea con la presentazione del Mac Studio. Il nome stesso mette in evidenza la connessione tra questi due prodotti, che sembrano essere stati concepiti l'uno per l'altro. Attualmente, si vocifera di un nuovo modello di Mac Studio, dotato di chip M4, previsto per l'estate, probabilmente durante il WWDC.

Questo non implica necessariamente che un nuovo Studio Display verrà svelato in concomitanza con il Mac Studio, ma il tempismo sembra davvero favorevole. Se consideriamo le attese e le dinamiche del mercato, l'accoppiata Mac Studio e Studio Display sembra realizzarsi in modo armonico, data la loro progettazione pensata assieme.

Previsioni di Ming-Chi Kuo sul lancio del 2025

Ming-Chi Kuo, noto analista della catena di approvvigionamento, è una delle fonti più affidabili in merito alle indiscrezioni su Apple. In una delle sue dichiarazioni precedenti, ha previsto un lancio del nuovo Studio Display per il 2025. Questo risale ad aprile 2023, e in seguito a settembre 2024 non ha fornito aggiornamenti significativi riguardo alla sua previsione.

Quindi, il 2025 rimane un anno chiave per la possibile introduzione di un nuovo Studio Display. Questo elemento, insieme agli sviluppi attesi di prodotti Apple, offre un contesto promettente per l'arrivo di questa nuova versione.

Nuove funzionalità in linea con altri lanci Apple

Recenti rapporti suggeriscono che il nuovo Studio Display potrebbe essere dotato di funzioni innovative che si allineano con altri lanci previsti da Apple nel 2025. In particolare, a luglio 2023, il giornalista Mark Gurman ha rivelato che Apple stava sviluppando un monitor con caratteristiche per la gestione della casa intelligente, in grado di funzionare anche come display smart quando non in uso.

In primavera, Apple è attesa al lancio di un nuovo prodotto smart per la casa, il "HomePad", un dispositivo che funge da display smart e si basa su un nuovo sistema operativo concepito per tali funzioni. Pertanto, il nuovo HomePad potrebbe fungere da precursore per un aggiornamento del Studio Display, che potrebbe presentare alcune delle stesse funzionalità.

In aggiunta, alcune fonti anonime hanno rivelato che Apple sta lavorando su nuovi pannelli a 90 Hz per diversi dispositivi, tra cui un iPad Air di nuova generazione, un nuovo iMac e un potenziale prossimo Studio Display. Se il nuovo iPad Air verrà realmente lanciato in primavera con un display a 90 Hz, potrebbe essere ragionevole ipotizzare che la stessa tecnologia venga utilizzata per il Studio Display più tardi nell'anno.

Considerazioni finali sul nuovo Studio Display

Dunque, il crescente insieme di indizi suggerisce che un nuovo Studio Display di Apple potrebbe effettivamente debuttare nel 2025. L'unico aspetto che suscita qualche dubbio è l'assenza del monitor in un recente report di Mark Gurman riguardante i prodotti Apple previsti per il 2025. Tuttavia, un'assenza in un report non significa che il dispositivo non possa essere in fase di sviluppo. È plausibile che Gurman non abbia abbastanza informazioni per fare una dichiarazione definitiva al riguardo.

Con il nuovo Mac Studio e un Mac Pro in arrivo, il contesto generale sembra indicare che questo sia il momento propizio per l'introduzione di un aggiornato Studio Display. Resta da vedere se Apple farà concretamente questo passo nel 2025, ma l'attesa si fa ogni giorno più interessante.