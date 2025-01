Apple si impegna a investire nel contenuto francese per Apple TV+

La decisione di Apple di accettare gli obblighi di investimento per contenuti in Francia segna un passo significativo nella strategia della compagnia per il mercato europeo. Il decreto del 2021 richiama l'attenzione sulla necessità per le piattaforme di streaming di contribuire attivamente alla produzione locale, e Apple ha confermato la sua conformità investendo il 20% delle entrate di Apple TV+ in progetti di contenuto francese e europeo. Questo impegno non solo rafforza la posizione di Apple nel panorama della produzione culturale locale, ma sottolinea anche come le normative governative stiano plasmando il futuro del settore dei media.

Gli obblighi di investimento di Apple TV+ in Francia

Secondo il direttore della programmazione, Apple è tenuta a reinvestire il 20% del fatturato netto realizzato in Francia nell'anno precedente in produzioni locali. Questa misura mira a garantire che una parte significativa dei profitti generati nel paese sia riutilizzata per sostenere l'industria cinematografica e televisiva francese. La normativa si è rivelata cruciale per gli studi di produzione indipendente, i quali possono continuare a lavorare mantenendo i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti creati.

Recentemente, Apple ha lanciato diversi progetti originali in lingua francese, tra cui “La Maison” e “Drops of God”, quest'ultimo avendo registrato notevoli successi e ora in fase di produzione per la seconda stagione. L'approccio proattivo di Apple verso la produzione locale non solo arricchisce il catalogo di Apple TV+, ma contribuisce anche alla diversità del panorama audiovisivo europeo.

L'impatto di Apple TV+ nel mercato francese

Nonostante la sua incidenza diretta sul mercato francese fosse considerata limitata, la popolarità degli originali di Apple è cresciuta in modo significativo dopo l'intesa con Canal+, avviata nel 2023. Questo accordo ha reso disponibile l'intero catalogo di contenuti originali di Apple tramite il principale fornitore di TV via cavo della Francia, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. La serie di fantascienza “Silo”, ad esempio, ha dominato le classifiche di streaming di Canal+ la scorsa settimana, evidenziando come l'integrazione con il servizio di cable abbia amplificato la visibilità e l'appeal di Apple TV+ nel paese.

In aggiunta alla possibilità di streaming on demand, alcuni contenuti originali di Apple vengono trasmessi anche sui canali televisivi di Canal+, ampliando ulteriormente il pubblico raggiunto.

Progetti futuri e produzione locale

Attualmente, Apple ha in fase di sviluppo la seconda stagione di “Drops of God”, insieme a un nuovo thriller francese intitolato “À l’ombre des forêts”, previsto per il lancio entro la fine dell'anno. Questi progetti rappresentano un ulteriore passo nel rafforzamento dell'impegno di Apple per la creazione di contenuti che riflettono la cultura e le storie locali, assicurando così una rappresentazione autentica e coinvolgente per il pubblico francese.

La successiva evoluzione della presenza di Apple nel mercato europeo potrebbe influenzare notevolmente gli standard di produzione e le aspettative dei consumatori, con un'attenzione crescente verso le produzioni nazionali e regionali. L’impegno per il contenuto locale non solo favorisce le economie creative locali, ma stimola anche un dialogo culturale vitale tra le varie piattaforme di streaming e i loro pubblici.