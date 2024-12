Apple rilascia macOS Sequoia 15.2: novità, miglioramenti e arrivo delle funzionalità AI

Apple ha appena lanciato l'aggiornamento finale per macOS Sequoia, il software di sistema che arricchisce le prestazioni e la sicurezza dei propri dispositivi. La nuova versione, macOS Sequoia 15.2, arriva solo tre settimane dopo il rilascio della 15.1.1. Questa release offre aggiornamenti importanti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, e introduce diverse funzionalità legate all'intelligenza artificiale, attualmente accessibili solo in alcuni paesi.

Novità di Safari e miglioramenti nella navigazione

Tra le prime novità da segnalare in macOS Sequoia 15.2 ci sono le piccole ma significative modifiche apportate al browser Safari. Gli utenti possono ora personalizzare la pagina iniziale grazie all'introduzione di nuove immagini di sfondo. Inoltre, nel menu "File" è stata aggiunta la voce "Importa dati di navigazione da un file o da una cartella...". Questa funzione consente di riportare sulla piattaforma dati importanti, quali segnalibri, cronologia di navigazione ed estensioni, da browser diversi come Mozilla Firefox.

Questi aggiornamenti sono particolarmente utili per coloro che desiderano passare a Safari senza perdere i propri dati precedenti. Apple ha dimostrato ancora una volta di voler semplificare il passaggio degli utenti su piattaforme diverse, assicurando una transizione delicata e priva di complicazioni. Queste implementazioni non solo migliorano l’esperienza utente, ma anche l’efficienza della navigazione, rendendo Safari sempre più competitivo rispetto ad altri browser.

Streaming video e nuove opzioni AirPlay

Un'altra novità introdotta con macOS Sequoia 15.2 è relativa allo streaming video tramite AirPlay. Gli utenti che utilizzano la funzione per trasmettere video dal proprio Mac su Apple TV noteranno un totale di nuove opzioni. Ora è infatti possibile condividere non solo l'intero schermo, ma anche una finestra specifica o un’app dedicata. È presente anche l’opzione per lo schermo esteso, che garantisce una maggiore flessibilità agli utenti, soprattutto durante le presentazioni o la visione di contenuti multimediali.

Queste opzioni rappresentano un miglioramento significativo per chi si basa su AirPlay per la riproduzione di contenuti multimediali. Grazie a queste nuove funzioni, gli utenti potranno godere di una visione più dettagliata e precisa, ottimizzando l'interazione tra i propri dispositivi Apple e garantendo una fruizione in alta qualità.

Aggiornamenti per l'app Foto e Borsa

Il pacchetto di aggiornamenti non si ferma qui. Nella sezione relativa all’app Foto, gli utenti saranno felici di sapere che l'album Preferiti è stato spostato nella sezione Utility, migliorando l'accessibilità alle immagini più amate. Anche i recenti album visualizzati e condivisi possono ora essere cancellati, permettendo una gestione più pulita e organizzata della propria libreria fotografica.

Inoltre, l'app Borsa è stata aggiornata con la possibilità di visualizzare i prezzi pre-mercato. Gli investitori ora possono monitorare i titoli NASDAQ e NYSE prima dell'apertura ufficiale dei mercati, aumentando così la possibilità di fare scelte più informate e tempestive.

Arrivo di Apple Intelligence e modalità di download

Apple ha annunciato che le funzionalità legate all’intelligenza artificiale, note come Apple Intelligence, arriveranno in Italia con un aggiornamento software programmato per aprile 2024. Questo arrivo include non solo l’Italia, ma anche altri mercati come Cina, Germania, Francia, Giappone e Spagna, espandendo ulteriormente l'ecosistema di funzionalità disponibili per i clienti di Apple in tutto il mondo.

Gli utenti possono scaricare l’aggiornamento accedendo a Impostazioni di Sistema, selezionando “Generali” e poi “Aggiornamento software”. Da lì, il sistema procederà a verificare la disponibilità di aggiornamenti, rendendo la procedura intuitiva e accessibile.

Nuove funzionalità per una maggiore produttività

macOS Sequoia 15.2 non è solo un semplice aggiornamento di routine. Le novità globali portate da questa release spaziano dalla produttività alla privacy, con miglioramenti anche per Safari, e ottimizzazioni per l’app Note e il gaming. Con l'ausilio delle nuove tecnologie, Apple continua a migliorare la sua offerta, mirando a creare un ambiente più sicuro e funzionale per tutti i suoi utenti.