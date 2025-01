Apple rilascia i nuovi aggiornamenti per iOS e iPadOS: ecco cosa c'è da sapere

Apple ha recentemente lanciato versioni aggiornate del suo sistema operativo, iOS 18.3 e iPadOS 18.3. Questi aggiornamenti, sebbene considerati minori rispetto alle versioni precedenti, portano con sé alcuni miglioramenti significativi e correzioni di errori. Gli utenti possono ora scaricare l’update a soli 21 giorni dal rilascio delle versioni 18.2.1. Le novità introdotte sono rilevanti non solo per la funzionalità del sistema, ma anche per l'esperienza utente complessiva.

Novità e aggiornamenti apportati da iOS 18.3

iOS 18.3 presenta diverse aggiunte particolarmente attese. Tra le funzionalità più interessanti c'è l'integrazione del supporto per i robot aspirapolvere Matter all'interno dell’app Casa. Questo permetterà agli utenti di gestire più facilmente i dispositivi domestici intelligenti, facilitando la pulizia automatizzata degli ambienti. Apple ha anche lavorato a nuove correzioni per il suo servizio Apple Intelligence, la cui disponibilità in Italia è prevista con la futura versione iOS 18.4.

Oltre a queste migliorie, l’aggiornamento include modifiche estetiche, come una nuova icona per il menu Controllo Fotocamera nella sezione Accessibilità, che ora si adatta alla modalità scura. Questa attenzione al design non è soltanto estetica, ma mira anche a garantire la funzionalità per tutti gli utenti, compresi coloro che hanno necessità particolari. Un’altra aggiunta utile è l’opzione per accedere all’app Feedback utilizzando la tecnologia Face ID o Touch ID, evitando così di dover digitare la password ogni volta.

Un inedito colpo d’occhio è rappresentato dagli sfondi della nuova Black Unity Collection, lanciati in onore del Black History Month. Questi sfondi non solo abbelliscono i dispositivi Apple, ma celebrano anche la ricca cultura e la storia della comunità afroamericana, mostrando l’impegno di Apple a sostenere e riconoscere diversità e inclusione.

Come installare le nuove versioni di iOS e iPadOS

Per installare i nuovi aggiornamenti di iOS 18.3 e iPadOS 18.3, gli utenti devono semplicemente accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo. Dopo aver selezionato "Generali", sarà possibile visualizzare la voce "Aggiornamento software". Dopo pochi secondi dal caricamento, gli utenti potranno vedere l’aggiornamento disponibile e scegliere di installarlo. Questo processo è stato reso il più semplice possibile, in modo da garantire che tutti possano beneficiare delle ultime innovazioni e delle correzioni di sicurezza.

Con ogni aggiornamento, Apple non solo migliora la prestazione dei propri sistemi, ma investe anche nel benessere e nella soddisfazione degli utenti. Gli aggiornamenti di oggi sono un chiaro esempio di come l'azienda continua a tenere il passo con le esigenze di una comunità in continua evoluzione e in cerca di funzionalità sia pratiche che significative.