Apple registra un calo nella quota di mercato globale degli smartphone: i brand cinesi in ascesa

Nel 2024, la situazione di Apple nel mercato globale degli smartphone si è fatta più complessa, con la compagnia che ha visto la propria quota di mercato scendere al 18%, rispetto al 19% dell’anno scorso. Questo declino si inserisce all’interno di un contesto di crescita generale del settore, dove marchi cinesi come Xiaomi e Huawei continuano a esercitare un forte appeal, consolidando la loro posizione nel mercato.

Trend delle vendite e prestazioni di Apple

Stando ai dati forniti da Counterpoint Research, l’anno passato non è stato favorevole per Apple, con una contrazione del 2% nelle vendite rispetto all'anno precedente. Questo avviene in un contesto in cui il mercato globale degli smartphone ha registrato un incremento ben più positivo, del 4%. Mai come ora, l’ascesa di aziende cinesi come Xiaomi, che ha fatto registrare un aumento delle vendite del 12%, ha reso ancora più critica la posizione della multinazionale di Cupertino.

Un aspetto chiave che ha influito negativamente sulle performance di Apple è stata l'assenza della funzionalità Apple Intelligence in mercati cruciali, tra cui quello cinese. Tarun Pathak, direttore delle ricerche di Counterpoint, ha fatto notare che il lancio della serie iPhone 16 non ha rispettato le attese, a causa proprio dell'incompletezza del prodotto al momento dell'introduzione sul mercato, non disponendo delle funzionalità più attese.

Mercati emergenti e modelli premium

Nonostante le difficoltà nei mercati più sviluppati, Apple ha mostrato segnali di vitalità in alcuni paesi emergenti. In particolare, l’America Latina ha rappresentato una piazza dove l’ecosistema Apple ha potuto crescere. Questo è un segnale che, nonostante la perdita di quote in mercati saturi, ci sono aree geografiche dove la richiesta di prodotti Apple continua a mantenere il proprio slancio.

Un elemento che continua a favorire la casa di Cupertino è la crescita della domanda per modelli premium come l’iPhone 16 Pro e Pro Max. Ivan Lam, analista senior presso Counterpoint, ha segnalato che nel quarto trimestre del 2024, più del 50% delle vendite di iPhone in Cina è stato costituito da questi modelli di alta gamma. Questo trend evidenzia che, sebbene ci siano problematiche generali, Apple si conferma ancora un marchio di riferimento per i consumatori in cerca di dispositivi di alta qualità.

I competitor e il mercato degli smartphone

Mentre Apple si trova ad affrontare queste sfide, Samsung mantiene una posizione dominante nel mercato. La compagnia ha registrato una forte domanda per la serie S24 e per i dispositivi di fascia media della linea A, consolidando ulteriormente la propria quota di mercato. Intanto, marchi come Huawei, Honor e Motorola si sono distinti nel 2024 come i brand in rapida crescita, che evidenziano come l’innovazione tecnologica e strategie di prezzo competitive possano rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori.

Apple Intelligence: le aspettative e la realtà

Nel tentativo di riportare la competitività nel proprio ecosistema, Apple ha lanciato nell’ottobre 2024 la piattaforma Apple Intelligence. L'azienda sperava che questa novità potesse segnare un punto di svolta, ma i risultati non sono stati quelli attesi. Secondo l’analisi di Ming-Chi Kuo, questo nuovo sistema non ha portato a un significativo aumento degli aggiornamenti di dispositivo, manifestando una certa delusione tra gli utenti.

Un sondaggio recente, effettuato a dicembre 2024, ha rivelato che molti proprietari di iPhone non vedono un valore aggiunto evidente da Apple Intelligence. Tuttavia, ci sono aspettative che questa percezione possa cambiare con l’arrivo di nuove funzionalità previste, come un assistente vocale Siri completamente rinnovato, previsto per aprile 2025. Questo potrebbe finalmente risvegliare l’interesse e la fiducia nel marchio tra gli utenti esistenti e potenziali.