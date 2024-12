Apple punta a un iPad pieghevole: cosa aspettarci nel 2028?

I designer di Apple sono impegnati nella creazione di un dispositivo innovativo che sembra un grande iPad pieghevole. Questo prodotto, che si apre per rivelare uno schermo grande quasi quanto due iPad Pro affiancati, è atteso sul mercato entro il 2028. I dettagli emergono dalla newsletter “Power On” di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che ha fornito aggiornamenti interessanti sulle ambizioni di Cupertino. Negli ultimi due anni, Apple ha lavorato per perfezionare questo dispositivo che punta a risolvere uno dei principali difetti dei concorrenti: la cerniera visibile quando il prodotto è aperto.

Un design innovativo per un nuovo prodotto

Apple sta cercando di differenziare il suo approccio rispetto ai concorrenti, in particolare Samsung Electronics, che ha lanciato il suo primo telefono pieghevole anni fa ma non ha mai completamente eliminato la visibilità della cerniera. I prototipi in fase di test sviluppati dal team di industrial design di Apple mostrano un progresso significativo, con cerniere che rimangono quasi invisibili. Tuttavia, resta da vedere se Cupertino potrà realizzare questa ambiziosa visione.

L'attuale iPad più grande disponibile è l’iPad Pro, dotato di uno schermo da 13 pollici. La domanda di schermi più ampi è in aumento, soprattutto tra utenti come gamer e sviluppatori, che cercano esperienze immersive e coinvolgenti. Un dispositivo pieghevole con un display di circa 20 pollici potrebbe rappresentare la soluzione ideale per coloro che necessitano di grandezza, senza compromettere la portabilità. Un simile dispositivo sarebbe più facile da riporre in uno zaino o in una borsa, ponendo fine ai problemi di spazio e peso.

Esperimenti da parte della concorrenza

L'idea di un dispositivo pieghevole non è nuova nel settore tecnologico. Microsoft ha tentato in passato di sviluppare prodotti simili, come il Courier e il Neo, ma questi progetti sono stati abbandonati sulla base della considerazione che gli utenti non avrebbero apprezzato un dispositivo a doppio schermo. Anche Lenovo ha realizzato il Yoga Book 9i, un modello a meno di 2000 dollari caratterizzato da due schermi OLED da 13,3 pollici collocati fianco a fianco. Tuttavia, l'obiettivo di Apple appare differente, puntando a un unico grande schermo con un aspetto uniforme e senza interruzioni.

Questa strategia evidenzia la volontà di Apple di esplorare nuove tecnologie, cercando di superare le limitazioni e le problematiche rilevate dai concorrenti. L'azienda californiana sembra intenzionata a offrire un'esperienza utente senza pari, grazie a un dispositivo che unisce le caratteristiche di potenza e versatilità.

Un futuro sistema operativo evoluto

Un aspetto cruciale che resta da chiarire è quale sistema operativo sarà utilizzato su questo innovativo dispositivo. Si ipotizza che Apple valuterà una fusione tra macOS e iPadOS, considerando le funzionalità necessarie per supportare un grande schermo pieghevole. A detta di Gurman, è possibile che iPadOS raggiunga un livello tale da consentire l'esecuzione di applicazioni Mac, prevista magari in abbinamento con Apple Pencil, funzionalità che potrebbe sostituire l'uso del mouse per una più semplice interazione.

In questo contesto, sarà fondamentale che Apple lavori per garantire una compatibilità fluida fra i vari ecosistemi, mantenendo al contempo una user experience impeccabile e intuitiva. Le aspettative per il 2028 sono elevate, e l'industria attende con ansia le novità che deriveranno da questa evoluzione.

Ipotesi su un iPhone pieghevole

Sebbene l'attenzione di Apple sia attualmente focalizzata sullo sviluppo di dispositivi pieghevoli di alta qualità, non si esclude che ci possano essere novità anche per la linea di iPhone. Attualmente, Apple è l'unica grande azienda tecnologica a non offrire un smartphone pieghevole. Secondo Mark Gurman, un eventuale iPhone pieghevole non sarà annunciato prima del 2026, ma il mercato non può che sperare in un innovativo modello che potrebbe rivitalizzare le vendite e attrarre l'interesse dei consumatori. Un dispositivo così concepito potrebbe dare nuova vita a una categoria di prodotto che ha visto stagnazione e generare nuove opportunità nel settore degli smartphone.

In attesa di ulteriori dettagli, l'attenzione rimane alta su quello che Apple sta preparando per il futuro dei dispositivi pieghevoli e smartphone.